'가슴에 태극기만 달면 타격감 폭발!'…"국제대회용이라고? (김)도영이 보면서 공부 많이해"[대전 현장]

김주원. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 가슴에 태극기만 달면 타격감이 폭발한다. 아시아프로야구챔피언십(APBC) 한국 대표팀 주전 유격수 김주원은 지난 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기에서도 공격의 선봉장이었다.

호쾌한 좌익선상 2루타와 사령탑의 극찬을 이끌어낸 절묘한 9회 승부치기 번트 안타, 그라운드를 종횡무진 휘저으며 대표팀의 11대1 대승을 이끌었다. 2루타 1개를 포함해 5타수 5안타를 기록하며 뜨거운 타격감을 선보였다.

3번타자 겸 유격수로 선발 출전한 김주원은 장타와 적시타는 물론, 벤치의 작전을 100% 수행하는 번트 센스까지 뽐내며 팀 승리의 일등 공신이 됐다.

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하지만 타격 소감을 묻는 취재진의 질문에 김주원은 "어떻게 치는지 잘 모르겠다"는 솔직하고도 유쾌한 자평이었다.

사진제공=KBO

연이은 맹타로 올 시즌 정규 시즌에서 기록했던 '5타수 5안타'의 뜨거운 감각이 되살아난 것 아니냐는 평가에도 냉정함을 잃지는 않았다. "안타는 많이 나왔는데 타격감이 아주 좋은 것 같기도 하고, 솔직히 내가 지금 어떻게 치고 있는지 잘 모르겠다(웃음). 페넌트레이스가 끝나고 실전을 오랫동안 안 뛰었기 때문에 투수들의 빠른 볼에 적응하는 데 집중하고 있다. 아직 완벽한 상태는 아니다. 일본으로 넘어가서 12일 호주와의 첫 경기 때 완벽하게 타이밍을 맞춰보겠다"라며 눈을 반짝였다.

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자연스럽게 "김주원은 역시 국제대회에 강하다"는 찬사가 쏟아지고 있다. 그도 그럴 것이 그는 2022 항저우 아시안게임에서 2할8푼6리 2홈런 4타점으로 금메달을 목에 걸었고 지난 아이치-나고야 아시안게임에서도 대표팀의 핵심 유격수로 공수에서 맹활약하며 2연속 금메달을 목에 걸었다. 태극마크만 달면 펄펄 나는 '국제대회 체질'인 셈이다.

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그는 "올 해 아시안게임 때는 솔직히 내 타격 사이클 자체가 워낙 좋았던 시기였다"고 웃으며 "또 해외에 나가면 KBO리그처럼 서로의 전력 분석이 낱낱이 돼 있는 게 아니다. 상대 투수들이 조금 더 단순하게 승부를 들어오는 경향이 있다. 그런 점을 파고들어 타석에서 더 무섭게 집중하다 보니 좋은 결과가 이어졌던 것 같다"라고 설명했다. 하지만 김주원도 생소한 공을 만나게 되니 서로 마찬가지인 상황이다.

사진제공=KBO

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이러한 활약에 "해외 무대에서 더 잘하니 1년 뒤에 빨리 해외(포스팅)로 나가야겠다. 벌써 에이전트 구한 것 아니냐"며 짓궂은 농담을 던지자, 김주원은 손사래를 치며 활짝 웃었다.

"아직 공식적으로 선언할 단계도 아니고 해외 에이전트도 없다(웃음). 내년 시즌이 내 야구 인생에서 정말 중요한 해라는 것은 잘 알고 있다. 일단 지금은 대표팀과 다가올 시즌에 집중하며 열심히 해보겠다"라며 각오를 다졌다.

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그는 함께 대표팀에서 뛰고 있는 김도영(KIA 타이거즈)에 대한 존경심도 감추지 않았다. 김도영과 대표팀 소집 때마다 한솥밥을 먹고 있는 김주원은 "도영이 같은 최고의 타자와 대표팀에서 함께 뛰는 것 자체가 내게는 엄청난 공부"라며 "도영이가 타석에서 대처하는 법이나 스윙을 바로 옆에서 지켜보는 것만으로도 나 스스로 터득하고 배우는 게 정말 많다. 계속 같이 태극마크를 달고 다니다 보니 이제는 서로 장난도 많이 치고 훨씬 편해졌다"라며 끈끈한 브로맨스를 과시했다.

9일 오후 김포공항을 통해 도쿄 하네다로 출국하는 대표팀은 12일 낮 12시, 도쿄돔에서 호주와 APBC 개막전을 치른다. 이 경기에서 김주원이 또 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모아진다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com