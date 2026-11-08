KBO MVP '갓성비'에 놀란 美…"안 잡았으면 PS 못 갔다" 대호평! 주가 급상승 예고?

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[스포츠조선 박상경 기자] FA시장에 나온 에릭 페디(33)가 계속 주목을 받고 있다.

시카고 화이트삭스 소식을 다루는 삭스머신은 9일(한국시각) 페디와 앤서니 케이의 영입 성과를 조명했다. 화이트삭스는 올 시즌을 앞두고 페디와 1년 150만달러, 케이와 2년 1200만달러에 계약했다. 일본 프로야구(NPB) 요코하마 디앤에이(DeNA) 베이스타스를 거친 케이가 다년 계약을 따낸 반면, 페디는 올해 단년계약으로 출발했다.

페디는 올해 33경기(선발 15경기)에 등판해 141이닝을 소화하며 8승9패, 평균자책점 3.83, 탈삼진 99개를 기록했다. 케이는 33경기(선발 31경기)에서 158이닝을 던져 10승9패, 평균자책점 4.44, 탈삼진 129개를 잡았다. 비용 면에서 10분의 1 수준인 페디가 케이와 거의 대등한 성적을 올린 게 인상적이다.

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삭스 머신은 크리스 게츠 단장이 올 시즌을 앞두고 선발진 보강에 거액을 투자하는 대신 저렴한 단기 계약에 집중했고, 성공을 거뒀다고 평가했다. 또 비슷한 수준의 계약을 체결한 16명의 선수를 꼽아 비교하기도 했다. 172⅔이닝, 평균자책점 3.60, 대체선수 대비 승리기여도(bWAR) 3.3을 기록한 포스터 그리핀(워싱턴 내셔널스)에 높은 평가를 내린 반면, 연평균 800만달러 계약했음에도 127⅓이닝에서 평균자책점 7.21로 부진했던 마이클 로렌젠(콜로라도 로키스)이나 124⅓이닝 평균자책점 5.21이었던 잭 리텔(워싱턴)은 금액 대비 성과를 올리지 못한 선수로 평가했다. 매체는 '화이트삭스가 일반적인 단기 계약 투수들의 성공률에 그쳤다면 포스트시즌에 진출하지 못했을 것'이라며 페디와 케이의 팀 기여도를 높게 평가했다.

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2023년 NC 다이노스에서 20승6패, 평균자책점 2.00, 탈삼진 209개를 기록하면서 MVP를 차지했던 페디는 2024년 화이트삭스와 2년 1500만달러에 계약했다. 그해 전반기 7승4패, 평균자책점 3.11을 기록한 페디는 삼각 트레이드를 통해 세인트루이스 카디널스로 이적했고, 애틀랜타 브레이브스와 밀워키 브루어스를 거쳐 올해 다시 화이트삭스로 돌아왔다. 선발과 불펜을 오가면서도 제 역할을 충실히 했다.

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계약을 마친 페디가 잔류할지는 불투명하다. 삭스 머신은 '션 버크가 선발진의 핵심으로 성장했지만, 노아 슐츠와 헤이건 스미스 등 젊은 투수들이 아직 확실한 선발 자원으로 자리 잡지 못했다'며 선발진 보강 필요성을 제기했다. 화이트삭스가 다시 페디에게 손을 내밀 가능성은 있지만, 지난해보다 높아질 것으로 보이는 가치, 타 팀과의 경쟁 여부가 관건이 될 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com