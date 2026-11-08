'307억 포기' 노시환이 351홈런 거포보다 낫다고? 양키스 진짜 움직이나…포스팅 지각변동?

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 2회말 무사 노시환이 솔로포를 친 후 하트 세리머니를 하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..4.20/

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅을 선언한 노시환(25·한화 이글스)이 뉴욕 양키스에 좋은 대안이 될 수 있다는 전망이 나왔다.

뉴욕 지역 매체 엠파이어스포츠미디어는 8일(한국시각) FA시장에 나온 에유헤니오 수아레스(35) 대신 노시환을 3루 보강 대안으로 제시했다. 양키스가 새 시즌을 앞두고 장타력을 갖춘 3루수를 찾는 상황에서 이미 빅리그 경력이 풍부한 수아레스 대신 포스팅에 도전하는 젊은 노시환의 가능성에 주목해 볼 만하다는 것이다.

수아레스는 메이저리그의 대표적 우타 거포다. 2014년 빅리그 데뷔 후 13시즌 통산 351홈런을 쳤다. 2015년부터 2016년까지 12년 연속 두 자릿수 홈런을 기록했고, 2019년과 2025년에는 각각 49홈런 시즌을 보낸 바 있다.

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하지만 올해 주춤했다. 125경기 26홈런을 기록했으나 타율이 0.212(434타수 92안타)에 불과하다. 안타의 절반 가량인 44개의 장타(홈런 26개, 2루타 18개)를 만들어냈고, 74타점을 올렸으나 '모 아니면 도' 스타일의 타자라 볼 만하다. 지난해 0.526이었던 장타율도 올해 0.433으로 뚝 떨어졌다. 볼넷 52개를 골라낸 반면 삼진이 169개에 달한 부분도 아쉬운 부분. 장타력은 여전하나 타격 정확성이 떨어지고 삼진율이 증가하고 있다. 수비에서도 3루를 맡은 게 50경기에 불과하고, 대부분 지명 타자 역할을 소화했다는 것도 아쉬운 부분이다.

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엠파이어스포츠미디어는 '수아레스를 적절한 가격에 단기 계약으로 영입하려면 수비력을 꼼꼼히 평가한 후에 고려해 볼 만하다'면서도 '더 젊고 성장 가능성이 큰 선수를 원한다면 한국인 3루수 노시환도 눈여겨 볼 만하다'고 지적했다.

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노시환 역시 KBO리그를 대표하는 거포. 하지만 커리어 대부분을 빅리그에서 보낸 수아레스와 노시환을 직접 비교하기에는 무리가 있다. MLB닷컴을 비롯한 미국 현지에서도 노시환의 장타력이 통할지에 물음표를 붙이고 있다. 이럼에도 포스팅을 신청한 노시환에게 쉽게 눈을 떼지 못하는 이유는 젊은 나이다. 한창 성장 가능성이 있는 나이임에도 이미 풍부한 프로 경력을 쌓은 만큼, 미국에서 잘 적응하고 성장한다면 소위 대박을 칠 수 있다고 보는 것이다.

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6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

양키스는 현재 라이언 맥마흔이 3루수를 맡고 있다. 맥마흔은 올해 타율 0.213(328타수 70안타), 11홈런, 출루율 0.279, 장타율 0.357, OPS(출루율+장타율) 0.636으로 공격에서 부진했다. 그러나 안정적인 수비 능력을 갖췄고, 2027년까지 계약돼 있다. 맥마흔이 보여주지 못한 공격력을 갖춘 3루수를 원하고 있다. 젊은 노시환은 이런 양키스의 구미를 충분히 당길 만한 타자다.

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노시환은 한화와 최대 11년 총액 307억원의 비FA 다년계약을 체결했지만, 메이저리그 진출을 허용하는 조항에 따라 포스팅 절차를 진행하고 있다. 영입 구단은 노시환과의 계약금액 외에 한화에 지급할 이적료까지 부담해야 한다. 결국 메이저리그 팀들이 노시환의 미래 가치를 어떻게 평가하느냐가 미국행의 관건이 될 것으로 보인다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com