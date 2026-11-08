'美 직행 선언' 157㎞ 日 괴물 투수, 결국 巨人과 만난다…고질라의 승부수, 오타니처럼 마음 돌릴까

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사진출처=오다 쇼키 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 직행을 선언한 일본 고교야구 최고 유망주 오다 쇼키(18·요코하마고)가 결국 요미우리 자이언츠와 마주 앉는다.

일본 도쿄스포츠는 8일 '요미우리가 올해 신인 드래프트에서 1순위로 지명한 오다를 오는 10일 만나기로 했다'고 전했다. 지난달 22일 드래프트 이후 약 3주 만에 처음으로 이뤄지는 공식적인 만남이다.

오다는 최고 시속 157㎞의 빠른 공을 던지는 오른손 투수다. 올해 여름 고시엔에서 시속 156㎞가 넘는 강속구로 대회 최고 구속 기록을 세우며 주목받았다. 고교생으로는 이례적인 구위에 일본뿐 아니라 메이저리그 구단들의 관심도 집중됐다.

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오다는 지난달 15일 기자회견을 열어 일본 프로야구(NPB)를 거치지 않고 미국 무대에 도전하겠다고 선언했다. 메이저리그 구단과 마이너리그 계약을 체결하거나 미국 대학에 진학하는 방안을 고려하고 있다고 밝혔다. 하지만 요미우리는 드래프트에서 오다를 1순위로 단독 지명했다. 요미우리의 미즈노 유지 편성본부장은 "오다가 대단한 각오로 결단을 내렸겠지만, 우리도 여러 차례 논의를 거쳐 지명을 결정했다"며 "NPB팬들에게 그의 투구를 보여주고 싶다"고 설명했다.

요미우리의 구애에도 오다의 마음은 흔들리지 않았다. 그는 지명 직후 방송 인터뷰에서 "영광스러운 지명을 받았지만 미국에 도전하겠다는 마음에는 조금도 흔들림이 없다"고 강조했다. 지난 4일부터 텍사스 레인저스, 필라델피아 필리스, 뉴욕 메츠, 토론토 블루제이스, 세인트루이스 카디널스 등 5개 구단 관계자를 만났다. 오는 17일까지 최대 12개 구단과 면담하는 일정을 진행하고 있다. 이런 가운데 요미우리와 만남이 결정됐다.

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요미우리는 '고질라' 마쓰이 히데키 감독이 전면에 나설 것으로 보인다. 요미우리에서 10년 간 뛰고 뉴욕 양키스로 이적한 마쓰이 감독은 월드시리즈 우승 및 MVP에 선정된 레전드다. 마쓰이 감독은 지난달 23일 요미우리 사령탑 취임 기자회견에서 팀의 오다 지명에 놀랐다고 밝히면서도 "세계 최고의 투수가 될 가능성이 있는 선수와 계약할 기회를 얻었다"고 기대감을 드러냈다. 이어 "그의 마음을 움직일 수 있는 계획을 제시해 요미우리에 오는 것도 좋겠다는 생각이 들도록 구단 전체가 노력할 것"이라고 강조했다.

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NPB팀이 오다처럼 미국행을 노렸던 선수를 붙잡은 예는 있다. 오타니 쇼헤이(현 LA 다저스)를 붙잡은 니혼햄 파이터스다. 니혼햄은 2012년 고교 졸업을 앞둔 오타니가 미국 직행을 선언했음에도 드래프트 1순위 강행 지명 후 체계적인 육성 계획과 투타 겸업 가능성 등을 제시하며 설득에 성공했다. 오타니는 결국 니혼햄에서 5시즌을 뛰고 2018년 메이저리그에 진출했다. 이후 세계 최고의 선수로 성장하며 일본 구단의 강행 지명이 성공한 대표적인 사례로 남았다.

사진출처=오다 쇼키 SNS

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반대 사례도 있다. 미국 스탠퍼드대에 진학했던 거포 유망주 사사키 린타로는 지난해 소프트뱅크 호크스의 드래프트 1순위 지명을 받았지만 미국 도전을 이어갔다. 올해 메이저리그 신인 드래프트에서 마이애미 말린스의 7라운드 지명을 받아 새로운 길을 선택했다.

여전히 오다의 시선은 미국에 머물고 있다. 요미우리는 이런 오다에게 육성 계획을 직접 설명하며 설득할 것으로 보인다. 미국 무대를 경험한 마쓰이 감독이 어떤 비전을 제시할지도 관심사다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com