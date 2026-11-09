'공짜이변'은 없다. '언더독' 삼성을 정상으로 끌어올린 4가지 원동력[삼성우승]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 유정근 사장이 감사 인사를 전하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 삼성 라이온즈 유정근 사장과 이종열 단장, 구자욱, 후라도가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 모두의 예상을 깨고 역전 우승을 완성했다.

삼성은 8일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12대1로 승리하며 4승1패로 대망의 한국시리즈 우승을 차지했다. 지난 2014년 이후 12년 만의 왕좌 탈환.

2014년 통합 4연패 달성 이후 삼성 라이온즈는 긴 리빌딩과 암흑기의 터널을 지나야 했다.

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하지만 유정근 대표이사, 이종열 단장, 박진만 감독의 삼각 체제 구축 이후 가을야구에 단골로 진출하는 강팀으로 발돋움 했다.

2026시즌, 삼성은 부상자가 속출했지만 정규시즌 내내 관리와 선택에 집중하며 가을 무대를 향한 내실을 다졌다. 멀리 내다보는 정규 시즌 운영 속에 2위로 시즌을 마친 박진만 감독은 가을야구를 맞아 그동안 축적해온 힘을 과감한 단기전 운용 체제로 쏟아내며 끝내 대업을 이뤘다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 교체되며 미소 짓는 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

프런트의 결단 '우승 청부사' 최형우 영입과 적재적소 전력 보강

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삼성 라이온즈의 12년 만의 정상 탈환 뒤에는 프런트의 발 빠른 적재적소 지원이 있었다.

삼성은 FA 시장에서 '우승 청부사' 최형우를 전격 영입하며 명확한 '우승 목표'를 대내외에 천명했다. 여기에 강민호, 김태훈, 이승현 등 핵심 내부 FA를 모두 단속해 전력 유출을 막아냈고, 기존 FA 김재윤, 최원태와 더불어 탄탄한 우승 기반을 구축했다.

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외국인 부상 변수를 지워낸 프런트의 발 빠른 대처도 빛났다.

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맷 매닝의 부상 이탈 당시 호주 대표팀 출신 오러클린을 부상 대체 외국인으로 영입, 쏠쏠하게 활용한 뒤 체력적 한계가 오자 메이저리그 통산 32승의 크리스 페덱을 전격 영입했다. 이어 후라도가 어깨 부상으로 잠시 빠지자 ML 17승의 보스를 조기 투입해 공백을 최소화했다. 이처럼 치밀한 플랜 B 속 최종적으로 남은 페덱과 후라도는 가을야구 마운드에서 맹활약하며 우승의 일등공신이 됐다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,3루 김지찬의 3루타때 1루주자 강민호가 3루를 돌아 홈에서 세이프된 후 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

박진만 감독의 돌파 리더십 "목표는 오직 우승" 선수단 의식화

올시즌을 앞두고 재계약에 성공한 박진만 감독은 지휘봉을 다시 잡자마자 "삼성의 올 시즌 목표는 우승"이라며 사령탑으로서의 부담감을 기꺼이 짊어졌다.

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스프링캠프 첫날부터 줄곧 선수단에 '우승'이라는 단어를 각인시켰고, 정규시즌 긴 안목과 달리 단기전에서는 계산된 총력전과 독한 승부수로 팀을 정상에 올려놓았다. 11-1로 앞선 마지막 5차전에 박진만 감독은 선발 원태인에 이어 6회 페덱을 마운드에 올렸다.

정규시즌 내내 긴 안목으로 멀리 내다보며 관리와 선택에 집중했던 박 감독의 확실한 방향성은 선수단 전체가 흔들림 없이 하나의 목표를 향해 달리는 선명한 이정표가 됐다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

베테랑의 솔선수범 캡틴 구자욱과 '첫 우승' 향한 고참들의 열정 속 신구조화

독해진 수장 아래 베테랑들은 리더십으로 팀을 이끌었다.

캡틴 구자욱이 앞장서서 선수단을 독려하는 동안, 친정으로 돌아온 최고참 최형우는 "올해가 우승 적기"라며 후배들의 승부욕을 자극했다.

베테랑 포수 강민호 역시 생애 첫 우승반지를 향해 투수진을 이끌며 솔선수범했고, 마무리 김재윤은 데뷔 첫 구원왕에 오르며 뒷문 단속 임무를 완수했다. 류지혁은 내야사령관으로 최강 삼성 내야진을 이끌었다. 고참들이 땀 흘리며 앞장서자 젊은 선수들 역시 자연스럽게 "우승은 당연한 목표"라는 의식을 공유하며 무서운 패기로 폭풍 성장, 이상적인 신구조화를 이뤘다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 2사 3루 박승규 타석때 3루주자 김지찬이 상대 투수 폭투에 득점하며 구자욱과 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

스피드 마스터와 중심 타선의 시너지

타선의 조화 역시 역대급이었다.

리그 최고 수준의 주력을 자랑하는 김지찬과 김성윤이 '스피드 마스터' 테이블세터로 출루해 득점 물꼬를 텄고, 중심 타선이 이를 확실하게 해결했다. 커리어 하이 시즌을 보낸 '리딩 히터' 구자욱과 26홈런 129타점을 쓸어 담은 르윈 디아즈, 그리고 결정적인 순간마다 해결사 본능을 발휘한 최형우가 버틴 중심 타선은 상대 마운드를 쉴 새 없이 압박하며 2026년 가을 왕좌 탈환의 대미를 장식했다. 박승규는 시즌 초 사이클링히트를 포기한 3루타로 '힛 포 더 팀'이란 신조어를 탄생시키며 '팀보다 위대한 선수는 없다'는 경구를 선수단 전체에 새기며 가을 맹활약으로 대미를 장식했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com