'한화의 젊은피 노시환' 초대형 경사! MLB 명문 구단 양키스 재링크…"젊고 성장 가능성 큰 선수"→수아레스와 비교

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 1회초 1사 노시환이 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스를 떠나 메이저리그 문을 두드리는 노시환(25)이 명문팀 중 하나로 꼽히는 뉴욕 양키스와 또다시 연결됐다.

'엠파이어 스포츠 미디어'는 8일(한국시각) '양키스는 에우헤니오 수아레스(35)를 영입할 때 그의 실질적인 위험 요소도 고려해야 한다'며 노시환 영입을 고려해야 한다고 주장했다.

매체는 '우선 철저한 수비 평가를 진행한 뒤, 계약 기간이 짧고 적절한 금액의 계약을 제시하는 경우에만 수아레스 영입을 고려해야 한다'며 '만약 양키스가 더 젊고 성장 가능성이 큰 선수를 원한다면, 포스팅을 통해 메이저리그 진출을 추진하고 있는 한국인 3루수 노시환 역시 주목해 볼 만한 선수다'고 추천했다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

물론 노시환의 경우 수비 능력에 대한 우려와 삼진율이 높다는 문제가 거론되기도 한다.

엠파이어 스포츠 미디어는 '두 선수 모두 확실한 해답이라고 볼 수는 없다'며 '수아레스가 최종적으로 얼마의 연봉을 받게 될지, 양키스가 실제로 그에게 관심을 보일지, 노시환의 타격이 메이저리그에서 통할지 알 수 없다'고 설명했다. 결국 노시환 영입에도 신중을 기해야 한다는 이야기다. 노시환은 수아레스보다는 재정적인 조건과 미래 성장 가능성을 고려한다면 더 나은 선택으로 평가되고 있는 셈이다. 노시환은 지난 시즌 KBO 리그에서 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505와 29홈런을 기록했다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

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양키스는 3루수 포지션에 거포를 보강하길 원한다. 지난 시즌 신시내티 레즈에서 뛰었던 수아레스는 이번 오프 시즌 FA(자유계약선수) 시장에 나왔다. 수아레스는 지난 시즌 26홈런을 기록했다. 2025시즌 49홈런을 때려냈던 것과 비교하면 크게 감소한 수치다.

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매체는 '중요한 것은 단순히 26홈런이라는 기록만 보고 매력을 판단하는 것이 아니다'며 '선수의 전체적인 기량과 단점까지 고려했을 때 다른 영입 대안보다 팀에 실질적인 도움이 될 수 있는지를 판단해야 한다'고 강조했다.

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그의 장타력이 완전히 사라진 것은 아니다. 하지만 좋지 않은 타구를 만들어 내는 경우가 잦고, 삼진이 지나치게 많아지면서 장점이 사라지고 있다는 우려가 있다. 그의 영입은 양키스의 수비와 로스터 구성 측면에서도 문제가 있다. 수아레스는 신시내티에서 3루수와 지명타자를 오가며 출전했다. 양키스는 그에게 지명타자 자리를 줄 수 없다. 벤 라이스와 지안카를로 스탠턴까지 고려해야 하기 때문이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com