'LG 원클럽맨 새출발' 그런데 투수코치가 포수 미트를?…손가락 인대 다쳤던 열정, 한화에도 시작됐다 [미야자키 현장]

사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "또 데이터에 나오지 않는 부분도 있으니…."

한화 이글스는 올 시즌을 마치고 류지현 감독을 새롭게 선임하면서 코치진 개편에도 들어갔다.

투수코치로는 올 시즌까지 LG 트윈스 투수코치를 했던 김광삼 코치가 합류했다. 1999년 LG에 입단해 2016년까지 현역 생활을 했고, 은퇴 이후에도 LG 유니폼만 입었던 그였다.

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한화에서 새로운 출발을 하게된 그는 "LG와 국가대표 유니폼이 아닌 다른 유니폼은 처음인데 의외로 잘 어울린다고 해주시더라"라고 미소를 지었다.

LG가 포스트시즌에 진출해 준플레이오프까지 치른 뒤 한화에 합류한 김 코치는 바쁘게 투수 파악에 나섰다.

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지난 7일 불펜 피칭에서는 황준서를 전담마크 했다. 김 코치는 포수 미트를 끼고 황준서의 공을 직접 받아보면서 이야기를 주고받았다.

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김 코치는 "선수들이 불펜 피칭을 할 때 오늘의 테마가 뭔지 물어본다. 그냥 마운드에 올라 공을 던지는 시간이 아닌 오늘 어떤 연습을 할 것이고, 어떤 구종을 체크할지, 또 어떤 부분을 피칭할지에 대해 이야기를 듣는다. 본인이 그걸 머리에 인지하고 공을 던지는 것과 그러지 않았을 때는 기술 습득 속도에 차이가 있다"고 운을 뗐다. 김 코치는 이어 "(7일에는) 올 시즌 잘 안 됐던 부분을 집중 케어하는 시간이었다. 어떻게보면 투수에게는 가장 중요한 시간"이라고 이야기했다.

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대부분의 불펜 투구의 경우 불펜 포수가 공을 던지고 투수코치는 이를 지켜본 뒤 레슨을 진행한다. 그러나 김 코치는 포수 미트를 끼고 끊임없이 공을 주고 받았다.

김 코치는 "미트를 항상 들고 다닌다. 투수 출신이지만 공을 받으면서 그 느낌을 살려주려고 한다. 보는 것과 트랙맨 데이터로 보는 것과 직접 받는 느낌은 또 다르다. 데이터에 찍히지 않는 부분도 있다. 그런 부분을 선수들과 교감하려고 한다"고 했다.

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사진제공=한화 이글스

쉬운 일은 아니다. 포수 장비를 착용하지 않아 제구가 좋지 않은 선수와 공을 주고 받다가 몸에 맞는 경우도 있다. 또 구위가 좋은 선수의 공을 받아 손가락을 다치기도 했다. 김 코치는 "선수들의 공을 받은 건 10년 정도 됐다. 어제도 공에 맞아서 발목에 공 자국이 남아있기도 하다. 포수가 가지고 있는 직업병 하나가 공을 받으면 손가락 다치거나 인대 하나가 끊어지기도 한다. 그런데 나도 한 번 다쳤다"라며 "2군과 재활군 등 제구가 안 되는 선수의 공을 받다가 맞기도 한다. 피하는 방법도 알게 된다. 그러다가 감당이 안 되는 선수가 있으면 포수에게 와달라고 한다"고 미소를 지었다.

선수들의 반응은 좋다. 황준서도 "색다르고 정말 열정이 넘치신다"고 이야기했다.

김 코치는 "투수는 많은데 불펜 포수 인원은 사실 많지 않다. 그런걸 돕기 위해 받기 시작했는데 이전 팀에서는 줄을 서있기도 했다. 받아줄 때 선수들이 좋아하기도 하더라. 선수가 찾지 않으면 코치는 필요 없는데 찾아주니 감사하다. 아까도 박준영 선수의 공을 받고 있는데 김서현이 옆에 서서 자기 공도 받아달라고 하더라. 그래서 '네 것은 못받겠다'고 했다"고 미소를 지었다.

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김 코치가 받아본 최고의 공은 누굴까. 김 코치는 "LG에서 정우영이었다. 손가락을 다쳤을 때였다. 투심이 정말 좋은 선수였는데 공이 너무 잘 떨어져서 가슴에 맞은 적도 있다. 한화는 조금 더 받아봐야할 것 같다. 선수도 코치가 받는다고 하면 무서울 수도 있고 세게 던지지 못할 때도 있는데 나중에는 세게 던질 것 같다"며 투수들과의 호흡을 기대했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com