'태인아 저거!' 23년 만의 첫 우승에도…모두가 잊고 있던 '그것', 강민호가 먼저 찾았다

'저거 주워!' 강민호가 원태인과 포옹을 하다 바닥에 떨어진 한국시리즈 우승 기념구를 가리키고 있다. 대구=허상욱 기자

마운드에 모여 환호하는 선수들의 뒤에 덩그러니 놓여진 한국시리즈 우승 기념구

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[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 우승의 기쁨에 다들 정신이 없었다. 마지막 아웃카운트를 잡은 공조차 잊을 만큼.

삼성 라이온즈가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 2026 한국시리즈 5차전에서 승리하며 정상에 올랐다. 그라운드는 순식간에 환희로 뒤덮였다. 그리고 그 한가운데 프로 데뷔 23년 만에 처음으로 우승 반지를 손에 넣은 베테랑 포수 강민호가 있었다.

우승 확정과 함께 환호하는 강민호

우승을 확정 짓는 페덱의 마지막 스트라이크가 미트에 꽂히는 순간 강민호는 그 자리에 무릎을 꿇었다. 그리고 미트를 낀 왼손과 불끈 쥔 오른 주먹을 하늘로 힘껏 뻗어 올렸다. 끝내 닿지 못했던 정상. 그 23년의 기다림이 마침내 끝나는 순간이었다.

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강민호와 뜨거운 포옹을 나누는 페덱 원태인 후라도

그들과 함께 달려온 투수들

마운드 위의 투수들이 일제히 강민호에게 달려왔다. 페덱과 원태인, 후라도, 이재희, 김태훈 등 삼성 마운드를 지켜온 투수들이 '정신적 지주' 강민호를 둘러싸고 얼싸안았다.

공을 받아주고 흔들릴 때마다 마운드에 올라 다독여주던 안방마님에게 바치는 포옹이었다. 원태인은 강민호의 목을 끌어안은 채 환하게 웃었고 강민호도 후배들을 품에 안고 한참을 놓아주지 않았다.

저거 주워! 바닥에 떨어진 공을 향해 손짓하는 강민호

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그런데 그 사이 정작 우승을 확정 지은 '기념구'는 아무도 챙기지 못했다. 감격에 겨워 서로를 부둥켜안는 동안 공은 마운드 앞 잔디 위에 덩그러니 놓여 있었다.

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뒤늦게 공을 발견한 건 강민호였다. 원태인을 끌어안고 기쁨을 나누던 강민호는 문득 바닥의 공을 보고는 손가락으로 가리키며 원태인에게 '저 공 주워' 라는 듯 손짓을 했다.

공을 향해 달려가는 원태인

원태인이 바닥에 떨어진 한국시리즈 우승 기념구를 주워들고 있다.

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23년을 기다려 얻은 우승의 증표를 그냥 둘 수는 없었다. 원태인은 허리를 숙여 잔디 위의 공을 조심스럽게 집어 들었다. 우승의 흥분 속에서도 끝까지 그라운드를 살핀 베테랑다운 장면이었다.

원태인은 허리를 숙여 잔디 위의 공을 조심스럽게 집어 들었다. 우승의 흥분 속에서도 끝까지 그라운드를 살핀 베테랑다운 장면이었다.

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5회말 1사 만루 강민호가 상대 유격수 실책으로 진루한 뒤 기뻐하고 있다.

강민호에게 이번 가을은 결코 쉽지 않았다. 플레이오프에서 갈비뼈를 다치는 부상을 입었지만 출전을 강행했다. 옆구리 통증 탓에 제대로 된 스윙조차 어려운 상황에도 그는 끝까지 안방을 지키며 투혼을 발휘했고 팀을 한국시리즈 우승으로 이끌었다. 아픈 몸으로 버텨낸 그 시간이 있었기에 마지막 순간 무릎을 꿇고 터뜨린 환호는 더욱 뜨거웠다.

산전수전을 다 겪은 베테랑에게도 첫 우승의 순간은 모든 것을 잊게 만들 만큼 벅찼다. 다만 그 와중에도 우승구만큼은 놓치지 않았다. 23년의 기다림이 담긴 공은 결국 후배의 손을 거쳐 그의 품으로 돌아왔다.