'노시환 영입+스즈키 잔류' 목표 초대박! 컵스의 특급 시나리오 등장…3루수 아닌 지명타자 활용? "타선 탄탄해질 것"

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 5회초 2사 3루 한화 노시환이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.21/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그의 시카고 컵스가 노시환 영입 후보로 깜짝 등장했다.

'컵스 HQ'는 8일(한국시각) '노시환은 컵스가 지명타자 자리를 채우는 동시에 필요할 때 알렉스 브레그먼에게 휴식을 제공하기 위해 영입을 검토할 만한 선수다'고 보도했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

현재 메이저리그 대다수 팀들은 노사 단체협약(CBA) 분쟁이 리그 전체의 영입 활동에 영향을 미칠 수 있기 때문에 빠르게 움직이고 있다. 직장폐쇄가 임박한 가운데 해외 선수들도 계약을 서두르고 있다. 한화 이글스의 노시환은 이번 오프시즌 메이저리그에 포스팅된 유일한 한국 선수다. 한화와의 11년 총액 307억원의 계약을 뒤로하고, 메이저리그 도전을 선택했다.

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19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회말 노시환이 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.19/

컵스도 그와의 궁합을 봤을 때 나쁘지 않은 팀이다. 노시환은 다른 FA(자유계약선수)에 비해 잘 알려지지는 않았지만, KBO 리그에서 거포로서의 역량을 증명해 왔다는 점에서 충분히 영입 후보로 거론될 수 있는 선수다.

매체는 '한국의 3루수 노시환은 일부 선수만큼 잘 알려져 있지는 않을 수 있다'면서도 '그렇다고 그가 가치 있는 영입 자원이 될 수 없다는 뜻은 아니다'고 주장했다. 이어 '노시환은 상당히 오랜 기간 리그 평균보다 25~30% 높은 수준의 타격 생산력을 보여왔다'고 덧붙였다.

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컵스는 3루수 자원이 당장 필요하지는 않다. 브레그먼을 보유하고 있기에 노시환 영입이 절실하지는 않은 상황이다. 다만 컵스에게는 장타력을 채워줄 수 있는 선수가 필요하다. 스즈키 세이야가 FA 시장에 나와 있고, 팀의 지명타자 자리가 비어 있다는 점을 고려해야 한다. 노시환은 훌륭한 투자가 될 수 있다.

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매체는 '25세인 노시환은 젊을 뿐만 아니라, 컵스가 적절한 가격이라고 판단한다면 장기적인 투자가 될 수도 있다'며 '노시환은 아직 타율 3할을 넘긴 적은 없지만, 5시즌 연속으로 타율 2할 6푼 이상을 기록하며 필요할 때 믿고 기용할 수 있는 선수라는 점을 입증했다'고 설명했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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결국 노시환을 영입한다면 컵스가 투자한 금액을 회수할 수 있는 생산성을 보여줘야 한다. 지난 시즌 노시환은 127경기에 출전해 타율 0.283을 기록했다. 여기에 29홈런과 96타점을 더하며 시즌 내내 상당히 생산적인 타자 중 한 명으로 활약했다.

매체는 '컵스는 타선에 타자를 보강할 필요가 있으며, 특히 장타력을 갖춘 타자를 원한다'며 '스즈키를 잔류시키는 것은 장타력 측면에서 컵스에 엄청난 성과가 될 것이다. 여기에 노시환까지 영입한다면 타선의 상위 타순부터 하위 타순까지 더욱 탄탄해질 수 있다'고 주장했다.

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한편, 매체는 노시환의 높은 삼진율과 하락하고 있는 볼넷 비중에 대해서 문제 삼았다. 이는 노시환이 홈런 스윙에 치중하기 때문인데 메이저리그 투수들을 상대로 생산성을 끌어내지 못할 것이란 우려가 크다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com