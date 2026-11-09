"목표는 왕조구축" '퇴로 끊은 오뚜기 승부사', 예상 비웃은 업셋 드라마로 명장 반열 우뚝, 이제는 '박진만 시대'

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다.우승 감독상을 차지한 박진만 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한 때 밥 먹듯 우승했지만, 한번 내려온 정상은 다시 오르기 쉽지 않았다. 돌아오기 까지 자그마치 12년이란 세월이 걸렸다.

박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈가 온갖 역경을 딛고 마침내 KBO 리그 가장 높은 곳에 섰다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 '2026 신한 SOL KBO리그' 한국시리즈 5차전에서 12대1 대승을 거두며 시리즈 전적 4승 1패로 12년 만에 정상에서 사자 갈기를 세우고 포효했다.

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2014년 이후 12년의 한을 풀어준 사령탑. 첫 우승 트로피를 들어 올린 박진만 감독의 눈빛에는 그동안 지나온 수만가지 힘들었던 순간들이 주마등 처럼 스쳐지나갔다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 캡틴 구자욱과 유정근 사장, 박진만 감독, 강민호, 원태인이 우승 트로피를 들어올리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8위 추락 위기에서 4위→그리고 우승, 승부사 박진만의 반전의 서사

박진만 감독이 걸어온 길은 삼성 라이온즈가 암흑기를 뚫고 우승에 이른 기적 같은 여정과 놀라울 정도로 닮아있다.

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2022년 감독대행으로 시작해 2023년 정식 지휘봉을 잡은 박 감독은 2024년 한국시리즈 준우승을 이끌며 팀을 강팀 반열에 올려놓았다.

그러나 계약 마지막 해였던 지난해 여름, 팀이 8위까지 추락하며 5강 탈락 위기에 몰렸다. 재계약마저 무산될 공산이 커질 만큼 사령탑 취임 이후 최대 위기 속 힘겨운 시간을 겪었다.

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하지만 박진만 감독은 결코 포기하지 않았다.

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레임덕 대신 선수들의 의욕을 고취했고, 8월 말부터 무서운 뒷심을 발휘해 팀을 끝내 4위로 2년 연속 가을야구 무대에 올려놓았다.

와일드카드 결정전에 또 한번 위기가 찾아왔다. 파죽의 연승행진 속 5위를 차지한 NC 다이노스에 1차전을 내주며 업셋 위기에 처했다. 하지만 2차전에서 극복해 낸 박진만 감독은 원투 펀치를 소모한 채 맞은 준플레이오프에서 3위 SSG를 완파하고 팀을 2년 연속 플레이오프에 진출시켰다. 한화와의 플레이오프 4차전에서는 김영웅의 드라마 같은 역전포를 발판 삼아 5차전 승부까지 성사시키며 가을 무대 또 다른 주인공으로 강렬한 인상을 남겼다. 그 집념과 성과를 인정받아 시즌 뒤 2+1년, 최대 23억 원에 재계약 하며 본격적인 우승도전에 나섰다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 원태인이 박진만 감독과 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

"목표는 오직 우승" 퇴로 끊은 승부사의 '독한 관리 야구'

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재계약에 성공한 올 시즌, 박 감독은 완전히 다른 사람이 됐다.

첫날부터 "올해 목표는 오직 우승"이라며 사령탑으로서 퇴로를 끊었다. 스프링캠프부터 선수단 전체에 '우승 DNA'를 각인시켰고, 프런트가 영입해 준 '우승 청부사' 최형우와 강민호 두 베테랑과 캡틴 구자욱을 중심으로 확실한 우승 방향성을 선수단에 제시했다.

정규시즌 동안에는 긴 안목으로 서두르지 않는 '관리 야구'를 펼쳤다. 주전들의 잇따른 부상 악재 속에서도 선수단의 체력과 에너지를 철저히 관리하며 정규리그 준우승을 일궈냈다.

그리고 맞이한 가을 무대. 박 감독은 정규시즌과 완전히 다른 사람으로 또 한번 변신했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 박진만 감독과 구자욱 등이 우승트로피를 들고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱의 햄스트링 부상, 강민호의 갈비뼈 실금과 옆구리 파열, 구원왕 김재윤의 부상 이탈 등 쓰나미 같은 악재가 넘실 찾아왔지만, 눈 하나 깜짝 하지 않았다. 걱정과 한숨 대신 냉철하고 치밀하게 스태프 회의를 통해 최적의 대안을 모색했다.

한 템포 빠른 투수 교체, 원태인의 불펜 투입 승부수, 베테랑 최형우의 좌익수 기용, 크리스 페덱의 5차전 4이닝 불펜 투입 등 묘수가 쏟아졌다. 가용 가능한 전력을 단기전에 극대화 하는 과감하고 치밀하게 설계된 '독한 야구'로 시련과 역경을 하나씩 돌파해나갔다.

정규시즌 동안 오직 이 순간, 가을야구 만을 위해 달려온 승부사다운 결단력으로 '디펜딩 챔피언' LG를 꺾고 올라온 KIA의 상승세를 잠재운데 이어, 정규시즌 최강 1위 KT에 반격의 여지조차 주지 않으며 4승 1패로 대업을 완성했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

"모두의 예상을 뒤엎다" 기적을 만든 사령탑의 리더십

이번 포스트시즌 내내 섣부르게 삼성의 열세를 점쳤던 전문가들의 예상은 박진만 감독의 치밀한 전략과 긴 호흡의 기다림 속에 모두 머쓱해져 버렸다. 정규시즌 2위 달성 후 플레이오프와 한국시리즈에서 모두 1패 뒤 역전 시리즈를 만들며, 'KIA 우세, 'KT 절대 우세'라는 전문가들의 전망을 차례로 무너뜨리며 기적의 업셋 드라마를 완성했다.

우승 확정 후 박진만 감독은 "선수 시절 우승과 감독으로서의 우승은 차이가 엄청 크다. 감독은 경기의 흐름을 바꿔야 하고 투수 교체 하나하나가 말로 표현할 수 없을 만큼 힘들었다"면서도 "정상 컨디션인 선수가 거의 없었지만 우승에 대한 열망과 강한 의지가 이 기적을 만들었다. 베테랑들의 부상 투혼과 매 경기 헌신해 준 이승민 등 모든 선수들에게 고맙다"라며 선수단 전체에 공을 돌렸다.

시상식에서는 선수단과 팬들을 향해 머리 위로 커다란 하트를 그리며 "사랑한다"고 큰 소리로 외치는 따뜻한 덕장의 모습도 잊지 않았다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우수 감독상 박진만 감독이 선수들에게 하트를 선사하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

"목표는 2연패" 박진만 리더십 속 다시 열리는 삼성 왕조 시대

선수 시절 '왕조 시대'의 주역이었던 박진만 감독은 이제 사령탑으로 새로운 왕조의 문을 열 채비를 마쳤다.

우승 직후 박 감독이 던진 일성은 겸손한 소회가 아닌, 곧바로 다음 목표를 향한 "내년 2연패 도전"이었다. 그는 "어려운 경기를 치르면서 젊은 선수들이 엄청나게 성장했다. 내년에는 부상에서 돌아올 최지광, 이호성 등으로 불펜이 한층 더 탄탄해질 것이다. FA 자격을 얻는 원태인과 구자욱도 구단에서 잘 계약해 내년에도 함께할 것이라 믿는다"며 왕조시대 개막에 나설 뜻임을 분명히 했다.

위기와 역경을 기회로 바꾸며 명장 반열에 올라선 박진만 감독.

자신과 꼭 닮은 온갖 도전에 직면했던 삼성 라이온즈를 정상에 올려놓은 그의 돌파 리더십이 프로야구의 새 역사를 만들고 있다. 이제 바야흐로 '박진만 시대'다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com