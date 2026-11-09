그저 빛! "말보다 행동으로" 우승으로 완성된 '힛 포 더 팀', '미친사람'에서'새 신랑'으로… "진짜 고맙고 사랑합니다"

대구=스포츠조선 정현석 기자

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 12년 만의 정상 탈환,

그 중심에는 그라운드를 미친 듯이 누비며 팀의 체질을 바꿔놓은 '신스틸러' 박승규(26)가 있었다.

첫 한국시리즈라는 중압감 속에서도 타석에서 악착 같은 대응과 2루 점령 후 거침 없는 포효로 팀 분위기를 한껏 끌어올리는 '미친' 활약으로 마침내 팀을 정상에 올려놓았다.

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삼성 박진만 감독으로부터 "진짜 미친 사람 같다"는 말까지 들을 만큼 더그아웃 에너지원이었던 박승규. 그가 이제 텁수룩 하게 자란 수염을 말끔하게 깎고 우승 반지라는 가장 빛나는 프러포즈 선물을 들고 예비 신부에게 달려간다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2사 1,2루 박승규가 2타점 2루타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

삼성이 KBO 한국시리즈 5차전에서 KT 위즈를 제압하고 시리즈 성적 4승 1패로 우승을 확정한 직후, 만난 박승규의 얼굴에는 벅찬 감동과 행복한 미소가 가득했다.

이번 가을야구 내내 박승규의 얼굴에는 거칠게 자란 수염이 덮여 있었다. 방송 인터뷰나 카메라에 잡힐 때 은근히 신경 쓰일 법도 했지만, 그에게 겉모습보다 중요했던 건 오직 '팀 우승' 뿐이었다.

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그는 "KIA전 때부터 면도를 한 번도 안 했다. 방송에 나올 때 살짝 신경 쓰이기도 했는데, 그래도 팀이 이기는 게 먼저고 우승이 최우선이라 정리를 안 했다. 사실 수염이 약간 얌생이처럼 자라서 좀 신경이 쓰였다"고 고백했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2타점 2루타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

잘생긴 외모를 '훼손'하면서도 팀을 위해 모든 걸 걸었던 '팀보다 위대한 선수는 없다'는 더그아웃 보드 위 경구의 주인공.

'힛 포 더 사이클'을 희생해 '힛 포 더 팀'을 완성한 박승규의 희생정신으로 촉발된 팀워크가 사자군단을 끝까지 하나의 목표를 향해 뭉치도록 한 원동력이 됐다. 오직 팀을 위해 헌신한 그의 투혼은 삼성 팬들의 마음 속에 그를 진정한 '가을 MVP'로 각인시키기에 충분했다.

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박승규는 이번 시리즈 내내 마운드 위 투수와 끈질긴 타이밍 싸움을 벌이며 결정적인 순간마다 경기의 흐름을 바꾸는 적시타를 날렸다. 훈련 때마다 상대 투수 영상에 맞춘 쉐도우 모션으로 타이밍을 잡아가던 그의 하루하루 쌓인 노력이 가장 큰 무대에서 빛을 발한 순간이었다.

박승규는 "투수한테 타이밍을 뺏기지 않으면 어떤 공이든 칠 수 있다고 생각했다. 이번 포스트시즌 중요한 순간들을 겪으면서, 득점권에서 어떻게 해야 하는지 생각이 많이 정리됐다. 한 단계 더 성장한 느낌"이라고 했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 박승규가 좌중월 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

실제 그는 첫 한국시리즈라고는 믿기지 않는 놀라운 기록(5경기 16타수8안타 1홈런, 4타점, 장타율 0.750, 출루율 0.556)을 남겼다. 시리즈 MVP 구자욱(20타수10안타, 1홈런, 6타점, 장타율 0.850, 출루율 0.565))에 견줘도 손색이 없는 성적이었지만, 마지막 5차전 동점타 포함, 3안타를 날린 활약에 아깝게 밀렸다.

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하지만 박승규는 수상 불발에도 전혀 아쉬워하지 않았다. 스스로의 공을 앞세우기보다, 부상을 극복하고 그라운드에서 투혼을 발휘한 캡틴 구자욱 선배에게 모든 공을 돌렸다. 박승규는 "자욱이 형이 몸이 안 좋은데도 참고 뛰시는 모습이 저에게 정말 큰 귀감이 됐다. 그래서 자욱이 형이 무조건 시리즈 MVP를 받았으면 좋겠다고 진심으로 생각했다"며 선배를 향한 깊은 존경심을 표했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 박승규가 좌중월 솔로홈런을 치고 구자욱의 환호를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

오는 12월 13일 사랑하는 약혼녀와 백년가약을 맺는 박승규에게 이번 우승은 가장 완벽한 결혼 선물이 됐다. 시즌 내내 야구에만 집중할 수 있도록 예비신랑을 삼성 라이온즈에 내주고 혼자서 모든 결혼 준비를 해준 예비 신부가 있었기에 이 가을 최고타자 박승규가 탄생할 수 있었다.

그는 "올해 제가 운동에만 전념할 수 있게 혼자서 그 힘든 결혼 준비를 다 해줬다. 새 시즌 들어와서도 신경 쓸 게 하나도 없도록 만들어준 와이프에게 진짜 너무 고맙고, 사랑한다고 말하고 싶다"며 진심을 전했다. "우승 반지로 프러포즈하고 싶다"던 꿈 같은 바람을 현실로 이루게 된 박승규. "반지가 제작되는 데 시간이 좀 걸린다고 들었는데, 조금 늦더라도 제대로 된 선물과 함께 제대로 프러포즈할 생각"이라며 "오늘 관중석에서 경기를 지켜본 와이프에게 멋진 선물이 된 것 같다. 말보다 행동으로 보여주겠다고 했는데 그 약속을 지킬 수 있어 기쁘다"며 환하게 웃었다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 삼성 박승규가 솔로홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

박승규는 이번 가을, 평생의 반려자와 함께 우승반지, 그리고 내년 시즌 크게 도약할 수 있는 야구적인 깨달음을 얻었다.

타석에서 가장 중요한 '타이밍 싸움'에 눈을 뜨며 가장 큰 무대 클러치 상황에 자신강과 확신을 갖게 된 건 가장 큰 수확 중 하나였다.

어쩌면 우리는 향후 10년 삼성왕조를 이끌 슈퍼스타의 첫 한국시리즈 무대를 감상한 것일 수도 있다. 그 멋진 출발을 가장 낭만적인 서사로 연 선수. 삼성 라이온즈 외야수 박승규다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com