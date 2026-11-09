'대반전 우승' 삼성...1차전 졌지만 이겼다, 말도 안되는 논리에 숨은 비밀

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 박진만감독을 헹가래 치고 있는 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 1차전을 졌지만, 이겼던 삼성.

2026 시즌 KBO리그 한국시리즈 우승 팀은 삼성 라이온즈였다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12대1로 대승을 거두며 시리즈 전적 4승1패로 대망의 우승을 차지했다.

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1차전 패배 후 내리 4연승. 누구도 생각지 못한 시나리오였다. 일단 객관적 전력에서 정규시즌 1위 KT가 삼성에 앞서면 앞섰지 밀린다고 볼 수 없었다. 또 삼성은 플레이오프에서 KIA 타이거즈와 5차전까지 가는 혈전을 치르고 올라왔다. 체력 이슈가 있었다. 또 구자욱과 강민호 두 베테랑의 몸상태가 정상이 아닌 것도 불리했다. 마무리 김재윤은 가을야구에 뛸 수 없었다.

그런데 삼성이 기적같은 업셋에 성공했다. 단기전은 전력도 중요하지만, 분위기라는 걸 일깨워준 이번 승부였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 우승트로피와 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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위에서 언급한대로 대부분의 사람들이 KT의 우세를 전망했고, 1차전부터 맞아떨어지는 듯 했다. 경기 감각이 무슨 문제냐는 듯 KT 타자들의 방망이가 신나게 돌았고, 스코어가 8-0까지 벌어졌다. 삼성 벤치와 선수들이 당황하는 모습이 역력했다.

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만약 1차전이 큰 스코어 차이로 끝났다면 아마도 삼성 선수들은 '여기까지 온 것만 해도 잘했다'라는 생각을 했을 것이다. 하지만 경기 후반 삼성 타자들이 살아나며 따라가더니 7-8 경기를 뒤집기 직전까지 갔다. KT가 마무리 박영현을 올려 겨우 승리를 지켜냈지만 이겨도 이긴 게 아니었다. 삼성 입장에서는 '해볼만 한데?', 'KT 별로 세지 않은데'라는 자신감을 가질 수 있는 계기가 됐다. 그래서 이 경기, 삼성은 졌어도 이긴 듯한 느낌이 들었을 것이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 팬들에게 인사하는 KT 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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그 영향은 2차전까지 갔다. 삼성 페덱과 KT 고영표의 숨막히는 선발 경쟁. 마치 단판 결승전을 보는 듯 했다. 정말 사소한 실수 하나로 팽팽한 실이 끊어질 것 같은 느낌의 승부. 모든 걸 쏟아부은 양팀. 연장 12회 끝에 KT 실책으로 삼성의 극적 승리. 보통 이런 경기를 치르면, 아무리 하루 쉬고 3차전을 하더라도 지는 팀은 여파가 클 수밖에 없었다. 2차전 승리 후 삼성은 '이 시리즈 우리가 앞서나갈 수 있다'며 사기 충천했을 것이다. 3~5차전 홈에서 경기를 하고, 또 3차전 선발이 에이스 후라도였다.

예상대로 3차전부터 분위기가 급격하게 삼성쪽으로 흘렀다. 3차전을 삼성이 이기자 슬슬 '삼성의 우승 가능성' 얘기가 나오기 시작했다. KT는 긴장할 수밖에 없었다. 선수들이 압박감을 느끼고, 조급해지는 게 당연했다. 마치 1차전 삼성 선수들이 하는 야구를, 3차전부터 KT 선수들이 하는 것처럼 180도 다른 모습이 나오기 시작했다.

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4차전 신인 장찬희 공략에도 실패하며 '삼성의 우승이 가까워졌다'고 해도 무방했다. 5차전은 삼성에게는 축제, KT에는 너무나 참혹한 마지막 승부였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com