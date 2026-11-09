마무리 투수 경험 전혀 없는데, 고졸 2년차 20세 우완 일본대표팀 수호신 낙점, 연습경기 시속 153km 1이닝 2탈삼진 무실점

세이부의 우완 시노하라가 일본야구대표팀 마무리 투수로 떠올랐다. 고졸 2년차인 시노하라는 소속팀 세이부에서 마무리 경험이 없다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

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고졸 2년차, 20세 영건이 일본야구대표팀 뒷문을 지킨다. 일본야구대표팀, 사무라이재팬의 이구치 다다히토 감독(52)이 세이부 라이온즈의 시노하라 히비키(20)를 마무리 투수로 낙점했다. 한국야구대표팀 타자들이 12일 개막하는 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 마주할 수도 있는 우완이다. 시노하라는 소속팀 세이부에서 마무리 경험이 없다.

8일 미야자키 선마린스타디움에서 열린 히로시마 카프와 연습경기. 이구치 다다히토 감독은 5-1로 앞선 9회말, 시노하라를 8번째 투수로 올렸다. 시노하라는 포수와 사인 교환하는 시간이 길어져 피치클락 위반이 나왔으나, 1이닝을 무실점으로 막았다. 다섯 타자를 맞아 삼진 2개를 잡고 볼넷 2개를 내줬다. 시속 150km대 직구를 꾸준히 던졌다.

시노하라는 2사 1,2루에서 8번 와타나베 유토를 3루 땅볼로 처리하고 경기를 끝냈다. 투구수 20개. 선두타자 4번 나하라 노리히코를 헛스윙 삼진으로 잡은 시속 153km 직구가 최고 구속이었다. 1사 1루에서 6번 나가타 유토에게 슬라이더 4개를 연달아 던져 두 번째 헛스윙 삼진을 기록했다.

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시노하라에 앞서 지바 롯데 마린즈의 우완 나카모리 ??스케(24)가 8회를 세 타자, 13구로 지웠다. 이구치 감독은 경기 후 인터뷰에서 "오늘 같은 투구를 해준다면 나카모리와 시노하라 순서대로 투입할 수 있을 것 같다"라고 했다. 나카모리와 시노하라를 필승카드로 사실상 확정한

일본야구대표팀은 8일 히로시마와 연습경기에서 5대1로 이겼다. 전날 지바 롯데 마린즈전에 이어 2연승을 거뒀다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

셈이다. 시노하라는 "가능한 한 뒤에서 던지고 싶다"라고 했다.

2025년 신인 5지명 입단. 첫해 주로 2군에서 선발로 던졌다. 데뷔 시즌에 1군에서 두 차례 선발 등판해 7이닝을 던졌다. 승 없이 1패, 평균자책점 10.29.

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올해 구원투수로 성장해 핵심 전력이 됐다. 46경기에서 나가 44⅔이닝 동안 50탈삼진을 기록했다. 31홀드1세이브(3승3패), 평균자책점 2.22. 시노하라는 팀 내 최다 홀드를 올리고 퍼시픽리그 4위에 올랐다. 올해 리그 2위로 도약한 세이부의 든든한 미래다.

세이부는 올 시즌 팀 평균자책점 2.87을 마크했다. 재팬시리즈 2연패를 달성한 소프트뱅크 호크스를 제치고 1위를 했다.

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2026년 APBC는 이구치 감독의 국제대회 데뷔전이다. 2017년, 2023년 연달아 일본이 우승, 한국이 준우승했다. 한국은 2023년 결승전에서 연장 10회 승부치기에서 3대4로 졌다. 정해영이 끝내기 안타를 내주고 패전투수가 됐다. 이번 대회에선 12일 호주, 13일 일본, 14일 대만을

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일본야구대포팀 이구치 감독. 이번 APBC가 국제대회 데뷔전이다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

상대한다. 15일 도쿄돔에서 결승전이 열린다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com