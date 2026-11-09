FA 구자욱에 군침 흘리던 구단들 초비상...삼성 우승 해버렸네, 어떻게 데려오나

[스포츠조선 김용 기자] 하, 이러면 못 데려오는데.
삼성 라이온즈의 기적과 같은 한국시리즈 우승. 우는 건 KT 위즈 뿐만이 아닐 수 있다. 무슨 의미일까.
삼성은 올시즌 종료 후 머리가 아플 뻔 했다. 투-타 간판 원태인과 구자욱이 동시에 FA 자격을 얻게 되기 때문이다. 상식적으로 무조건 지켜야 하는 선수들인 게 분명하지만, 얼마의 돈을 써야할 지 감도 오지 않는 선수들이라는 걸 감안하면 동시에 두 사람을 잡는 게 쉽지 않은 일이 될 게 뻔했다.
특히 구자욱의 경우 일찍부터 다른 팀들의 영입 대상에 오를 거란 소문이 파다했다. 타선이 약한 팀들의 타깃이 되며 몸값이 200억원까지 오를 수 있다는 충격적인 얘기도 나왔다. 최소 2개팀 이상이 구자욱 영입전에 참전할 태세였다.
하지만 삼성이 우승하면서 구자욱을 기다리던 팀들이 테이블을 접어야 할 상황이 만들어질 수 있다. 일단 삼성도 구자욱을 포기할 수 있는 게 아니다. 구자욱 없는 삼성은 상상도 할 수 없다. 그만큼 팀을 상징하는 프랜차이즈 스타다. 이미 5년 전 120억원 비FA 다년계약을 맺어줬다. 당시 파격적인 금액이었다. 삼성이 구자욱을 어떻게 생각하는지 알 수 있는 장면이었다.
그런 가운데 우승을 했으니, 라이온즈 구단도 할 말이 생겼다. 모기업에 구자욱 잔류에 대한 투자를 적극 요청할 수 있다. 삼성은 국내 최대 기업이다. 최근 선풍적 인기를 누리는 야구 우승을 했는데, 인색하게 지갑을 열지 않을 확률은 높지 않아 보인다.
구자욱 스스로도 이미 우승 확정 후 "삼성 왕조를 열겠다"고 목청 높여 외쳤다. 삼성 잔류에 대한 의지 표현이다.
물론 우승했다고 구자욱의 잔류를 100% 장담할 수는 없다. FA 신분이 된다. 어떤 팀을 선택하든 자유다. 프로의 자존심은 돈이라고 한다면, 다른 환경에서 야구를 해보고 싶은 의욕이 있다면 떠날 수 있다. 하지만 주장으로 12년 만의 우승을 이끈 후 다른 팀으로 이적하는 것도 굉장히 어색한 일이 될 수 있다. 다른 선수도 아니고, 삼성에서만 야구를 해온 간판 구자욱이기에 말이다.
과연 삼성 우승의 행복이 구자욱과의 FA 계약으로 계속 이어질 것인가, 아니면 잠시 뿐인 행복이 될 것인가. 한국시리즈보다 더 흥미로운 관전 포인트가 될 듯 하다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com