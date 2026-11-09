FA 구자욱에 군침 흘리던 구단들 초비상...삼성 우승 해버렸네, 어떻게 데려오나

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 포즈를 취하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 하, 이러면 못 데려오는데.

삼성 라이온즈의 기적과 같은 한국시리즈 우승. 우는 건 KT 위즈 뿐만이 아닐 수 있다. 무슨 의미일까.

삼성은 올시즌 종료 후 머리가 아플 뻔 했다. 투-타 간판 원태인과 구자욱이 동시에 FA 자격을 얻게 되기 때문이다. 상식적으로 무조건 지켜야 하는 선수들인 게 분명하지만, 얼마의 돈을 써야할 지 감도 오지 않는 선수들이라는 걸 감안하면 동시에 두 사람을 잡는 게 쉽지 않은 일이 될 게 뻔했다.

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특히 구자욱의 경우 일찍부터 다른 팀들의 영입 대상에 오를 거란 소문이 파다했다. 타선이 약한 팀들의 타깃이 되며 몸값이 200억원까지 오를 수 있다는 충격적인 얘기도 나왔다. 최소 2개팀 이상이 구자욱 영입전에 참전할 태세였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

하지만 삼성이 우승하면서 구자욱을 기다리던 팀들이 테이블을 접어야 할 상황이 만들어질 수 있다. 일단 삼성도 구자욱을 포기할 수 있는 게 아니다. 구자욱 없는 삼성은 상상도 할 수 없다. 그만큼 팀을 상징하는 프랜차이즈 스타다. 이미 5년 전 120억원 비FA 다년계약을 맺어줬다. 당시 파격적인 금액이었다. 삼성이 구자욱을 어떻게 생각하는지 알 수 있는 장면이었다.

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그런 가운데 우승을 했으니, 라이온즈 구단도 할 말이 생겼다. 모기업에 구자욱 잔류에 대한 투자를 적극 요청할 수 있다. 삼성은 국내 최대 기업이다. 최근 선풍적 인기를 누리는 야구 우승을 했는데, 인색하게 지갑을 열지 않을 확률은 높지 않아 보인다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱 스스로도 이미 우승 확정 후 "삼성 왕조를 열겠다"고 목청 높여 외쳤다. 삼성 잔류에 대한 의지 표현이다.

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물론 우승했다고 구자욱의 잔류를 100% 장담할 수는 없다. FA 신분이 된다. 어떤 팀을 선택하든 자유다. 프로의 자존심은 돈이라고 한다면, 다른 환경에서 야구를 해보고 싶은 의욕이 있다면 떠날 수 있다. 하지만 주장으로 12년 만의 우승을 이끈 후 다른 팀으로 이적하는 것도 굉장히 어색한 일이 될 수 있다. 다른 선수도 아니고, 삼성에서만 야구를 해온 간판 구자욱이기에 말이다.

과연 삼성 우승의 행복이 구자욱과의 FA 계약으로 계속 이어질 것인가, 아니면 잠시 뿐인 행복이 될 것인가. 한국시리즈보다 더 흥미로운 관전 포인트가 될 듯 하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com