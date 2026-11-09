타이거스에서 타이거스로? '포스팅 최대어' 사토 유력 행선지 떴다…그런데 '이 조건'에 과연 만족할까

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅 절차를 거치고 있는 사토 데루아키(한신 타이거스)의 유력한 행선지로 디트로이트 타이거스가 거론됐다.

MLB트레이드루머스(MLBTR)는 9일(한국시각) '디트로이트가 사토 영입에 관심을 보이고 있다'고 소개했다. 사토는 올해 타율 0.306, 39홈런, 40 2루타, 106타점을 올리며 센트럴리그 트리플크라운을 달성한 뒤 메이저리그 포스팅 도전을 선언했다. 그동안 LA 다저스, 뉴욕 메츠 등이 관심을 보이고 있다는 전망이 나온 바 있다.

사토는 이번 오프시즌 야수 최대어로 평가 받고 있다. 메이저리그 단장 출신인 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 지난달 28일 이번 오프시즌 FA 랭킹을 발표하면서 사토를 투수 태릭 스쿠벌과 프레디 페랄타에 이어 3위에 올려놓았다. 보든은 '사토는 23년 전 마쓰이 히데키 이후 23년 만에 NPB MVP에 오른 뒤 메이저리그에 합류하는 첫 야수가 될 것'이라며 예상 계약 규모를 5년 1억8000만달러(약 2452억원)로 적었다. 연평균(AAV) 3600만달러에 달하는 파격적인 대우. 실제 이 규모로 사인하면 야수 최고액인 2024년 샌프란시스코 이정후의 6년 1억1300만달러는 물론 2014년 뉴욕 양키스와 7년 1억5000만달러에 계약한 투수 다나카 마사히로도 넘어선다.

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사진출처=한신 타이거스 SNS

3루와 외야를 커버 가능한 사토는 장타력을 갖췄으나 삼진율이 높다는 평가를 받았다. 이럼에도 높은 평가가 이어지는 것은 포스팅을 거쳐 올해 메이저리그에 데뷔한 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스)가 모두 30홈런 이상을 기록한 영향이 컸다. 사토 역시 이들과 비슷한 유형의 타자로 여겨진다. 다만 수비에 대해서는 물음표가 붙어왔다.

MLBTR은 '디트로이트는 이런 문제에서 상대적으로 자유로울 수 있다'고 지적했다. 매체는 '디트로이트가 사토를 영입한다면, 그를 3루수로 기용하면서 기존 내야수 콜트 키스를 1루 또는 2루로 이동시킬 것이다. 사토를 우익수 자리로 보내 케리 카펜터, 벤 말제리와 플래툰으로 활용할 수도 있다'고 전망했다.

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하지만 디트로이트가 실제 사토 영입에 나설지는 좀 더 지켜봐야 할 전망. MLBTR은 '디트로이트는 이미 좌타 비중이 높다. 사토의 가세가 타선 좌우 균형 개선에는 도움이 되지 않을 것'이라고 우려했다. 또 '홈구장 코메리카파크가 상대적으로 투수 친화적인 환경도 그의 장타력, 홈런 생산과 연관지을 만하다'고 덧붙였다.

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한신 타이거스 거포 사토 데루아키가 2일(한국시각) 메이저리그에 공식적으로 포스팅됐다. 지난 3월 WBC 개막을 앞두고 한국 대표팀을 상대로 타석에 선 사토. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

계약 규모도 문제다. MLBTR은 사토가 5년 총액 8000만달러에 계약할 것으로 예상했다. 연평균 1600만달러 수준으로, 포스팅 이적료까지 고려하면 실제 영입 비용은 더 늘어난다. 앞서 보든이 전망한 규모보다 절반에 못 미치는 수준. 그런데 MLBTR은 '프람버 발데스에 3년 1억1500만달러를 투자한 게 역대 최고 외부 FA계약인 디트로이트에겐 적지 않은 규모'라고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com