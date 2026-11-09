KT의 처참한 패배가 증명했다...정규시즌용, 단기전용 선발은 다르다는 것을

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 로건이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[스포츠조선 김용 기자] 이래서 정규시즌, 단기전 선발은 다른 거구나.

KT 위즈가 허무하게 2026 시즌을 마감했다. KT는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 5차전에서 1대12로 대패하며 시리즈 전적 1승4패로 탈락했다. 1차전 승리 후 충격의 4연패로 5년 만의 통합 우승 도전에 실패하고 말았다.

정규시즌 90승을 거둔 1위 팀의 믿을 수 없는 패배. 여러 요인이 있겠지만 결국 선발 싸움에서 우위를 점하지 못한 게 가장 큰 원인이었다.

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아이러니컬하게도 KT가 한국시리즈에서 우세할 거라 전망한 사람들이 지목한 이유는 선발이었다. KT는 선발 왕국이라고 할만큼 선발진이 탄탄한 팀이다. 외국인 선수 2명에 고영표, 소형준 막강한 토종 선발 라인이 있다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 대니엘이 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

하지만 한국시리즈를 앞두고 걱정의 시선도 있었다. 과연 누가 1선발이냐고 하면, 딱 답이 나오지 않았다. 역대 한국시리즈 우승팀을 보면 '1차전 선발'이라고 통하는 막강한 에이스가 있었다. 구위로 상대를 찍어누르는 투수가 있어야, 단기전 가장 중요한 경기에서 그 힘으로 이기고 나갈 수 있는 것이었다.

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문제는 올시즌 KT 외국인 선발 진용이 그렇게 강하지 않다는 것이었다. 대니엘, 로건 두 사람 모두 교체 선수들이었다. 준수한 선수들이었지만, 상대를 압도할 수 있는 카드냐 할 때 물음표가 붙었다. 대니엘은 구위가 좋지만, 일단 KBO리그를 경험이 짧았고 큰 경기 어떤 모습을 보여줄지 의문 부호가 붙었다. 로건은 지난해 NC 다이노스에서 뛸 때보다 좋아졌고, 로건이 잘 버텨줬기에 정규시즌 우승도 가능했지만 냉정히 다른 외국인 2옵션들과 비교해도 우위라 하기 힘들었다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

고영표도 올시즌 커리어 하이를 찍었고, 훌륭한 투수임이 분명하지만 구위로 상대를 이기는 유형이 아니다. 소형준 역시 꾸준하게 퀄리티스타트를 기대할 수 있지만, 6~7이닝 0~1실점 투구는 쉽지 않았다.

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다시 말해 KT 선발진은 정규시즌 꾸준하게 자기 역할을 해줄 수 있는 선수들로 구성이 됐다. 그러니 단기전, 선발의 힘으로 흐름을 끊어야 하는 경기에서 힘을 쓸 수 없었다. 2차전을 12회 연장 끝에 패배한 후유증을 3차전에서 지우려면 선발이 버텨줬어야 했는데, 로건을 믿지 못하니 토종 소형준을 쓸 수밖에 없었고 소형준이 상대 에이스 후라도와의 싸움에서 밀려버리며 KT의 시리즈도 무너지고 말았다.

로건이 1차전 불펜으로 대량 실점을 한 게 삼성을 살려준 시발점이 됐고, 4차전도 수비 실수가 겹쳤지만 로건이 무너지며 KT의 꿈은 완전히 날아가고 말았다. 한국시리즈 우승을 노리기에, 외국인 투수 진용이 너무 약하지 않았나 돌이켜볼 필요가 있는 이번 한국시리즈였다. 우승을 노리는 팀이었다면, 대체 선수를 선발할 때부터 신중했어야 했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com