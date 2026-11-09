한화 선수 '초비상', 한계 시험한다…사령탑이 말한 '캠프의 꽃', 공포의 '1000개 DAY' 다가온다 [미야자키 현장]

사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] 일본 미야자키 캠프에 참가 중인 한화 이글스 선수단에 '지옥문'이 열린다.

지난달 31일부터 진행 중인 한화 2027시즌 육성맞춤형 캠프. 올 시즌을 마치고 새롭게 부임한 류 감독은 선수단 훈련 스케줄을 이야기하면서 "1000개 데이(DAY)를 준비하고 있다"고 귀띔했다.

한화는 이번 캠프를 통상 부르는 '마무리캠프'라는 말 대신 '육성맞춤형 캠프'라고 이름을 붙였다. 2026년을 정리하는 것이 아닌 2027년을 바라보며 백업 및 유망주 전력의 성장을 이끌 수 있는 시간을 만들겠다는 취지였다.

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류 감독이 준비하고 있는 '1000개 데이'는 수비 펑고, 타격 등을 1000개씩 소화하는 것. 선수들의 체력 소모를 극한까지 몰고가면서 성취감을 안겨주겠다는 생각이다.

'1000개 데이'는 이틀에 나눠 진행된다. 첫 훈련은 13일. 두 번째는 19일이 예정돼 있다. 체력 소모가 큰 훈련인 만큼, 휴식일 하루 전에 일정을 잡았다.

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세부적인 계획도 하나씩 나오고 있다. 외야수는 수비 훈련과 타격 훈련을 각각 500개씩 하루에 소화한다. 내야수는 하루는 수비 1000개, 다른 하루는 타격 1000개를 한다.

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투수의 경우 1000개의 공을 던지진 않는다. 다만, 1000개의 피칭 못지 않은 고강도의 훈련을 예고했다.

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코치진은 물론 직원들까지 전원 투입돼 진행된다. 캠프 기간 동안 펑고를 때렸던 류 감독은 이날은 특별히 더 분주해질 예정이다.

사진제공=한화 이글스 SNS

류 감독은 "일단 수비를 하면서 쉽게 뒤로 흘려보내거나 내 범위에 있는데 놓치는 걸 안 좋아한다. 습관적으로 잘못해서 놓쳐도 소홀하게 넘기는 상황이 되면 잘못된 버릇이 생긴다. 이런 것을 집중적으로 주입시키려고 한다"라며 "아마 유니폼이 또 새카매질 것"이라고 했다.

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단순한 기술 향상이 전부는 아니다. 류 감독은 이어 "훈련을 하고 나면 스스로 느끼는 것들이 있을 것이다. 어떤 걸 느끼라고 하는 건 아니지만, 이런 훈련을 통해서 '이겨봤다'라는 느낌도 있을 것이고, 기술적인 향상도 있을 수 있다"라며 "선수들이 느끼는 부분이 있을 것이라고 기대하고 있다"고 이야기했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com