"너무 화가 난다" 페드로는 왜 목소리를 높였나? 1994년 파업의 직접적 피해자

페드로 마르티네스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 역사상 투수 '톱5'에 꼽히는 페드로 마르티네스가 MLB와 선수노조간 갈등이 고조되면서 불거지고 있는 락아웃(직장폐쇄)에 대해 우려를 표명했다.

마르티네스는 9일(이하 한국시각) 보스턴헤럴드가 보도한 인터뷰에서 "팬들을 생각하면 안타깝다. 야구는 지금 아주 괜찮은 상황인데 쓸데없는 짓은 그만두고 팬들을 위해 합의를 하고 락아웃이 일어나지 않도록 하라"고 밝혔다.

현 노사단체협약(CBA)은 12월 2일 종료된다. 그때까지 새 CBA가 도출되지 않으면 MLB 구단주들은 락아웃에 들어가게 된다. 2021년 12월과 같은 상황, 즉 구단업무가 중단돼 FA 계약과 트레이드와 같은 오프시즌 이벤트들이 공백기를 갖게 된다는 얘기다. 내년 시즌을 정상적으로 치르지 못할 수도 있다.

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자신의 이름을 딴 '페드로 마르티네스 재단'의 10번째 갈라 행사에 참석하기 위해 보스턴을 찾은 마르티네스는 "솔직히 말해 너무 화가 난다(I'm pissed). 선수들과 구단주들 모두에게 해결책을 찾을 것을 촉구한다"며 목소리를 높였다.

페드로 마르티네스가 2018년 5월 레드삭스 레전드 경기에 참가해 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

이번 노사단체협약 핵심 쟁점은 샐러리 캡(Salary Cap)이다. MLB는 지난 4일 이 제도의 도입 시기를 2028년으로 늦추면서 샐러리 캡과 플로어(Floor)의 기준 금액을 높인 안을 새롭게 제시했지만, 선수노조는 샐러리 캡에 관한 어떤 논의도 단호히 거부한다는 입장을 발표했다.

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결국 12월 2일 락아웃은 불가피하다는 것이 현지 분위기다.

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마르티네스는 노사 갈등으로 직접적인 피해를 본 경험이 있다. 몬트리올 엑스포스 시절인 1994년 그는 첫 풀타임 로테이션을 소화하며 주가를 올리고 있었다. 8월 13일부터 선수노조 파업으로 시즌 중단될 때까지 24경기에서 144⅔이닝을 던져 11승5패, 평균자책점 3.42, 142탈삼진을 마크했다.

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소속팀 몬트리올은 마르티네스 등 투수진을 앞세워 74승40패로 내셔널리그에서 압도적인 1위를 달리며 월드시리즈를 꿈꾸고 있었다. 시즌이 멈춰서는 바람에 마르티네스는 연봉조정자격 취득을 위한 시즌에 단 1일이 부족한 상황에서 시즌을 마치게 됐다.

페드로 마르티네스가 보스턴 레드삭스 시절인 2004년 10월 27일(한국시각) 세인트루이스 카디널스와의 월드시리즈 3차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. 그가 보스턴 소속으로 던진 마지막 경기로 보스턴은 그해 86년 만에 '밤비노의 저주'를 끊고 월드시리즈를 제패했다. USATODAY연합뉴스

마르티네스는 "커미셔너는 나와 만나 얘기를 들어주길 바라고, 선수노조도 내가 하는 말에 귀기울여주길 부탁한다"며 "내가 보잘 것 없는 존재일지 모르지만, 과거 이런 상황을 직접 겪어봤다. 당시 난 재능이 있었음에도 연봉조정 신청 자격을 얻지 못해 가장 큰 불이익을 받은 선수 중 한 명이었다. 그러니 이번에는 상황을 망치거나 팬들을 홀대하는 일이 없기를 바란다"고 강조했다.

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이어 그는 "1994년 그때는 변화가 필요한 부분이 있었고, 실제 상황은 더 나은 쪽으로 바뀌었다"면서 "그러나 이번에는 그 어떤 변명도 통하지 않는다. 선수노조든, 구단주들이든, 야구계 전체든 마찬가지다. 팬들은 이런 나쁜 상황을 감내해야 할 이유가 없다"고 했다.

마르티네스는 세 차례 사이영상을 수상하고 8번의 올스타에 선정되는 등 1990년대 후반부터 2000년대까지 메이저리그를 지배한 최고의 투수였다. 그는 2009년을 끝으로 은퇴한 뒤 자격 첫 해인 2015년 91.1%의 득표율로 명예의 전당에 헌액됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com