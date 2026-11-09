"지금 쉬면 처음으로 돌아갈 수도..." 9년차에 첫 1군 풀타임, 16홈런 커리어 하이에도 마무리 캠프 자청한 이유[이천 인터뷰]

LG 트윈스 송찬의가 인터뷰를 하고 있다. 이천=권인하 기자

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]"내년에도 이런 퍼포먼스를 낼 수 있을까."

드디어 자신의 잠재력을 폭발시키며 주전급으로 도약했다. 118경기에 출전하며 팀내 6번째인 434타석을 소화했다. 타율 2할7푼4리, 104안타 16홈런, 73타점으로 모두 자신의 커리어 하이였다.

개인적으로 회복 훈련 정도만 해도 될 성적인데 굳이 마무리 캠프에 참가해 합숙을 하고 있다.

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LG 트윈스의 송찬의가 그 주인공이다. 김현수가 FA로 빠져나간 자리를 훌륭히 메워내면서 우타 거포 유망주 껍질을 한꺼풀 벗었다.

올시즌 좋아진 것은 타석 마다 타격 플랜을 갖고 그 계획대로 하려고 노력한 결과물이었다. "전에는 해내야 된다는 생각이 강했다. 그러다보니 조급하게 모든 공에 다 대처를 하려고 했고, 안좋은 공에도 배트가 나갔다"는 송찬의는 "올해 내 자신에게 다짐을 했던게 타석에서 분위기에 휩쓸리지 말고 내가 칠 수 있는 코스나 구종을 나눠서 생각하고 플랜을 세우고 들어가서 안되면 인정하자고 했다. 그렇게 하다보니 잘 됐던 것 같다"라고 했다.

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정규시즌 때 안타를 하나도 못친 KIA 타이거즈 제임스 네일을 상대로 준플레이오프 때 솔로포를 친 것도 그런 플랜 덕분이었다. 송찬의는 "정규시즌 때를 보니 내가 바깥쪽에서 시작하는 스위퍼에 많이 당했었다. 그래서 이번엔 바깥쪽으로 시작하는 공엔 나가지 않으면 찬스볼이 올거라고 생각했었고 그렇게 1,2개를 참다보니 몰리는 공이 와서 운좋게 칠 수 있었다"라고 했다.

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1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 4회초 2사 1,2루 송찬의가 이우성의 짧은 플라이 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 KIA 박재현의 타구를 놓친 LG 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

그런데 벌써 내년 걱정이 한가득이다. 올시즌 자신에게 80점을 준 송찬의는 "개인적인 목표 수치에 이룬 것들이 많았다"라면서도 "부족하다고 느낀 것들도 굉장히 많았다. 풀 타임 첫해라서 운이 좋아서 잘 풀렸을 수 있다고 생각하는데 진짜는 내년부터, 이제부터라고 생각한다"라고 했다.

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그래서 마무리 캠프에 왔다."아직 채워야될 게 너무 많다. 그러면 훈련을 계속해야 되겠고 아직 쉴 때가 아니다. 지금 쉬면 다시 처음으로 돌아갈 수도 있다"는 송찬의는 "올시즌 중반부터 '내년에도 이런 퍼포먼스를 낼 수 있을까. 어떻게 하면 낼 수 있을까'하는 생각이 들었다. 내년에도 계속 좋은 성적을 내야 그게 진짜 실력이라고 생각이 들었다"라고 말했다.

지금 마무리 캠프에선 수비 위주로 훈련 중이다. 송찬의는 "지금은 우선 수비적인 것 부터 신경쓰고 있다. 부족한 부분이 뚜렷하게 나타난게 수비다. 송지만 코치님과 김용의 코치님이 봐주시고 계시다"라며 "남들이 봐도 안정감이 있는 선수가 되고 싶다. (박)해민이형 처럼 그쪽으로 공이 가면 '잡았구나' 생각이 들게끔 하고 싶다. 내 수비는 내가 봐도 불안하더라"라고 했다.

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이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com