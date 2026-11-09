'한화 돌풍의 주역' 폰세가 돌아온다! 메이저리그 재재도전 본격 시작…"KBO 리그 지배력 토론토서 보여줘야"

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 5회초 폰세가 디아즈를 포수 파울플라이로 잡아내며 무실점으로 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.18/

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[스포츠조선 강우진 기자]2025 시즌 KBO 리그 한화 이글스 돌풍의 주역이었던 코디 폰세(32)가 메이저리그에서 두번째 재도전을 시작한다. 그는 지난 시즌 메이저리그 복귀전에서 부상을 당하며 시즌을 통째로 날리는 불운을 겪었다.

'블루제이스 인사이더'는 9일(한국시각) '폰세는 오는 2027년 토론토로부터 1100만달러(약 149억원)를 받게 되며, 토론토는 그에 걸맞은 성과를 절실히 필요로 하고 있다'며 '우완 투수인 폰세는 올 시즌 단 한 경기만 등판했다'고 보도했다.

사진=토론토 블루 제이스

그는 지난 3월 콜로라도 로키스전에서 선발 등판했다. 그러나 폰세는 3회에 전방십자인대(ACL) 파열 부상을 당하며 마운드에서 내려왔다. 그는 수술을 받았고, 남은 시즌을 모두 결장했다.

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폰세는 복귀를 위해 투구 훈련을 진행 중이다. 내년 스프링 트레이닝에서는 정상적인 몸 상태로 합류할 것으로 전망된다. 그는 3년 총액 3000만달러(약 400억원) 계약의 두 번째 시즌을 앞두고 있다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.18/

토론토가 그에게 거는 기대는 여전히 크다.

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매체는 '당시 그의 영입은 대단한 성과처럼 보였다. 폰세는 KBO 리그에서 17승 1패 평균자책점 1.89를 기록하며 MVP를 차지한 뒤 토론토에 합류했다'며 '그 시즌 180⅔이닝 동안 252개의 탈삼진을 기록했다. 토론토가 영입한 것은 바로 그런 모습을 보여준 폰세였다'고 전했다. 이어 '폰세의 KBO 리그 지배력이 토론토에서도 재현돼야 한다'고 덧붙였다.

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24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.24/

폰세의 메이저리그 도전은 처음이 아니다. 2015년 드래프트 2라운드 지명을 받은 폰세는 피츠버그 파이리츠에서 메이저리그 생활을 시작했다. 이후 일본프로야구(NPB)와 KBO 리그 무대를 돌면서 자신의 스타일을 완전히 정착시켰다. 이제 폰세는 심각한 무릎 부상을 당한 뒤에도 그동안 보여준 기량을 유지하고 있다는 사실을 증명해야 한다. 토론토 선발 로테이션에는 그의 합류가 필요하다. 폰세는 딜런 시즈, 트레이 예사비지, 호세 소리아노에 이어 선발 로테이션 네 번째 자리를 놓고 경쟁할 것으로 예상되며, 스펜서 아레게티 역시 경쟁에 가세할 수 있다.

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토론토는 폰세의 부진에 대비할 필요가 있다. 검증된 선발 투수를 최소 한 명 더 영입해야 한다는 지적이 나온다.

매체는 '전방십자인대 파열 부상에서 복귀하는 투수에게 모든 것을 걸었다가 2026시즌과 같은 상황을 맞이하는 것은 피해야 한다'며 '폰세는 첫해를 정비소에서 보내버린 신차와 같다. 엔진은 여전히 부드럽게 작동할 수도 있지만, 직접 운전해 보기 전까지는 알 수 없다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com