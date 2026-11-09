"삼성 우승확률 10% 미만이라더니"…임창용 예측, 다 틀렸다 "선수들, 어떻게 체력고갈이 안보이나?"

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 우승트로피와 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

사진캡처=유튜브 채널 '창용불패'

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[스포츠조선 고재완 기자] "'창용펠레'라는 말 맞는 것 같다. 야구 정말 어렵네요."

임창용(50)이 친정팀 삼성 라이온즈의 대반전 한국시리즈 우승 직후 유쾌한 자폭과 함께 활짝 웃었다.

임창용은 8일 자신의 유튜브 채널 '창용불패 임창용'에 공개된 '임창용의 저주를 깨고 우승을 한 삼성라이온즈의 반전 드라마' 영상을 통해, 정규시즌 1위 KT 위즈를 4승1패로 완파하고 12년 만에 한국시리즈 정상에 등극한 삼성의 가을 드라마를 해부했다.

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한국시리즈 개막 전 "삼성의 우승 확률은 10% 미만이다. 4연패만 안 당했으면 좋겠다"라며 친정팀을 향해 서늘한 '4대 불가론'을 펼쳤던 임창용. 하지만 사자 군단은 보란 듯이 10점 차 대승으로 V9 트로피를 들어올렸다.

KBO리그 역사상 전·후반기 리그 시절을 제외하고, 단일 리그 체제에서 정규시즌 1위가 아닌 팀이 한국시리즈에서 업셋 우승을 달성한 사례는 단 두 번에 불과했다. 그리고 2026년, 정규시즌 2위로 출발해 플레이오프 5차전 사투를 거치고 올라온 삼성 라이온즈가 4승1패로 KT를 제압하며 KBO 단일 리그 역사상 역대 3번째 '한국시리즈 업셋 우승'이라는 기록을 작성했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 트로피를 들어올리는 삼성 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다.우승 감독상을 차지한 박진만 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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임창용은 "정규 1위 팀이 우승하지 못할 확률은 통계적으로 거의 없었다. 전문가들이 논리적으로 분석해도 변수와 감독의 용병술이 개입하는 순간 야구는 전혀 다른 방향으로 흘러간다"며 사자 군단의 응집력에 혀를 내둘렀다.

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임창용이 꼽은 결정적인 승부처는 역설적이게도 패배했던 '1차전'이었다. "1차전에서 0-8로 크게 뒤지다가 7-8까지 1점 차로 턱밑까지 따라붙었던 게 결정적이었다. 역전 찬스까지 잡으며 경기가 끝났다. 그 경기에서 삼성은 '해볼 만하다'는 희망을 얻었고, 반대로 KT는 방심하게 됐다. KT 이강철 감독 입장에서는 1차전에서 확실하게 기를 꺾었어야 했는데 그러지 못했다."

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이어 "2차전에서 연장 12회 혈투 끝에 삼성이 승리를 낚아채며 1승1패를 만들고 대구 홈으로 내려간 순간, 승부의 추는 완전히 삼성 쪽으로 기울었다 3,4,5차전을 홈에서 치르면서 신바람을 탔다"라고 분석했다.

시리즈 전 임창용이 우승 확률 10% 미만을 점쳤던 근거는 명확했다. 플레이오프 5차전을 치르며 바닥난 체력 소모, 마무리 김재윤의 부상 공백, 디아즈를 필두로 한 수비 실책, 그리고 뚝 떨어진 11월의 차가운 날씨였다. 하지만 뚜껑을 열어보니 우려는 기우에 불과했다.

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사진캡처=유튜브 채널 '창용불패'

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 팬들과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

임창용은 "체력 고갈이 전혀 보이지 않았다. 오히려 신바람 야구를 하면서 타격감이 정규시즌보다 더 살아났다"라며 감탄했다.

특히 약점으로 지목됐던 마운드에 대해 "KT보다 삼성의 투수력이 훨씬 좋았다. 뒷문이 무너질 줄 알았는데 원태인, 이승민, 이재희 세 선수가 불펜에서 자기 역할을 너무 완벽하게 해줬다"라며 박수를 보냈다.

임창용은 또 "타자 쪽에서는 단연 박승규 선수가 독보적인 수훈갑이다. 플레이오프부터 공수주에서 미친 활약을 펼치며 사자 타선의 활력소가 됐다"고 말했고 투수 중에서는 "아리엘 후라도가 없었다면 삼성은 한국시리즈에 올라오지도 못했다. 플레이오프에서 KIA를 잡을 때도, 한국시리즈에서도 후라도의 묵직한 구위가 팀을 살렸다"고 평했다.

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베테랑들을 향한 축하도 잊지 않았다. "최형우는 삼성에 오자마자 또 반지를 추가해서 이제 우승반지가 8개가 됐다. 내 7개(해태·삼성 포함)를 넘어섰다"라며 웃은 임창용은 "무엇보다 KBO 최고의 포수이면서도 우승 반지가 없었던 강민호가 드디어 첫 반지를 끼게 되어 정말 진심으로 축하한다"며 활짝 웃었다.

2014년 우승 당시 삼성의 마운드를 지켰던 임창용은 남다른 감회를 털어놓았다. 그는 "2014년 우승 이후 12년 만의 정상 탈환이다. 공교롭게도 내 현역 시절 등번호가 12번이었다. 내가 2015시즌이 끝나고 우여곡절 끝에 팀을 떠나게 되면서 삼성이 오랜 암흑기를 겪었는데, 이제서야 '임창용의 저주'가 완전히 풀린 것 같다. 후배들이 12년 만에 라팍에서 트로피를 들어 올리는 모습을 보니 감회가 정말 새롭다"고 말했다.

고재완 기자 star77@sportsch osun.com