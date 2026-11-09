"수비는 핑계가 없다" 악송구 하나로 갈린 우승향방, '수비 왕' 삼성·KT가 가을 무대서 남긴 뼈아픈 교훈[KS포커스]

[스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 144경기 동안 리그 최고 수준의 단단한 그물 수비를 자랑했던 팀들도 가을야구라는 특수 무대의 압박감 앞에서 무너졌다.
2026시즌 KBO리그 정규시즌 1, 2위를 다퉜던 KT 위즈와 삼성 라이온즈는 리그에서 가장 안정된 수비력을 바탕으로 정상을 다툰 팀들이었다. 삼성은 정규시즌 최소 실책 1위, 수비율 1위를 기록했고, KT 역시 최소 실책 3위에 풋아웃과 어시스트 부문 1위를 기록하며 탄탄한 지키기 야구를 선보였다.
하지만 단기전의 공기는 정규시즌과 사뭇 달랐다.
방심과 중압감이 낳은 실책, 우승 향방을 가른 결정적 분수령
삼성은 KIA 타이거즈와의 플레이오프에서만 무려 9개의 실책을 쏟아내며 스스로 자멸할 뻔한 위기를 겪었다. 리그 최고 수비의 1루수 디아즈가 플레이오프 최다실책 불명예를 안았고, 수비 잘하는 김영웅도 눈물을 흘렸다. 단합된 힘으로 커버하며 가까스로 한국시리즈에 올랐지만, 단기전 중압감 속 수비는 또 다르다는 사실을 체감했다. 전화위복이 됐다. 매를 일찍 맞은 덕분에 삼성은 한국시리즈에서 수비 실수를 최소화 하며 12년 만의 대업을 달성했다.
KT는 한국시리즈 무대에서 치명적 수비 잔혹사에 울어야 했다.
겉으로 드러난 실책 3개 외에도 기록되지 않은 '보이지 않는 실책'들이 겹치며 결국 삼성에 업셋 우승을 허용하고 말았다.
특히 2차전 연장 12회에서 나온 치명적인 악송구는 삼성에 결승점을 헌납함과 동시에 시리즈 전체의 분수령이 됐다. 4차전에서 나온 우익수의 타구 판단 미스 역시 싹쓸이 점수로 이어지며 팀의 추격 의지에 찬물을 끼얹었다.
"압박면접 통과하듯 본능적으로 준비하라" 단기전 수비의 무게
정규시즌 수비와 단기전 수비는 근본적으로 다르다.
2만 명이 넘는 만원 관중의 함성과 귀를 찢는 앰프 소음, 그리고 '실수=패배'라는 극심한 중압감 속에서 수비수들의 머리는 다가오는 하얀색 공 색깔처럼 순식간에 하얗게 지워진다.
이러한 상황을 이겨낼 수 있는 유일한 길은 하나다. 오직 몸이 기억하는 '본능적인 움직임' 뿐이다. 일종의 혹독한 압박면접을 통과해야 기업 입사의 바늘구멍을 통과하듯, 단기전의 압박 상황을 극복할 수 있을 정도의 지루하고 정직한 반복 훈련만이 최후의 방패가 된다.
최고 무대인 단기전에서 실책과 어설픈 플레이를 남발하는 것은 승패를 떠나 최강 팀들의 수준 높은 경기를 관전할 권리가 있는 팬들에 대한 예의도 아니다.
핑계는 없다. 흘린 땀방울만큼 정직하게 돌아오는 법
지나간 실수는 잊어야 한다. 자칫 트라우마로 남는다면 내년 시즌에도 치명적이다.
다만 냉정한 반성과 복기는 별개의 문제다.
소위 '수비 깨나 한다'며 자만했던 선수들일수록 안주하는 순간 '최고'의 자리는 먼 이야기가 된다. 끊임 없이 노력해야 최소 현상유지가 가능하다. 노력하지 않고 안주하는 순간, 퇴보 뿐이다.
야구에서 수비만큼은 정직한 훈련은 없다. 요행이나 우연 없이, 오직 훈련장에서 흘린 땀방울의 양에 정확히 정비례해서 성장할 수 있는 영역이 바로 수비다.
모든 사람은 실수를 한다. 모든 선수도 실책을 한다. 다만, 실수도 실책도 노력하면 줄일 수 있다. 더 많이 노력하면 더 많이 줄일 수 있다. 벤치가 가장 원하는 수비는 처리할 수 있는 타구를 안정적으로 처리하는 것이다.
이번 가을, 나온 필드 위 최강팀 선수들이 범한 실수와 결과는 KBO리그 전체 수준과 선수들의 프로 의식에 던지는 묵직한 메시지다.
핑계는 없다.
이번 겨울 선수단이 흘릴 땀방울의 무게가 1년 후 또 다른 함성과 함께 시작될 2027년 새 새즌 가을무대 성패를 좌우할 것이다. 10개 구단 야수 모두 이 평범한 사실을 가슴 속에 품고 새 시즌 준비를 해야할 것이다. 그것이 자신과 팀 성공의 첫 걸음이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com