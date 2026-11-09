KIA 유격수 김도영 '최종 확정', 벌써 역대급 경쟁 시작됐다…"하주석도 한번"[오키나와 현장]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 수비훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "(김)도영이는 내년에 유격수로 뛴다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 드디어 확답했다. 다음 시즌부터 김도영은 유격수로 뛴다. 올해 트레이드로 새 주전 유격수 하주석을 확보하긴 했으나 지난겨울부터 고려했던 유격수 김도영 프로젝트를 본격적으로 시작하려 한다.

김도영은 고교 시절부터 대형 유격수 유망주로 불렸다. KIA에 입단한 이후로는 팀 사정상 3루수로 뛰었지만, 이제는 유격수로 재능을 펼칠 때가 됐다고 판단했다. 기존 주전 유격수였던 박찬호가 지난 시즌을 마치고 두산 베어스로 FA 이적했을 때부터 김도영의 유격수 전환을 고려했지만, 지난해 햄스트링을 다친 여파로 올해부터 무리하게 포지션 변화를 시도할 수 없었다.

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이제는 차기 주전 3루수 경쟁에 눈길이 간다. 하주석 박민 이호연 등이 눈길을 끈다. 이호연은 무주공산이 될 3루수에 도전하기 위해 이번 마무리캠프 참가도 자청했다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회초 2사 1,3루 KT 김현수 타구를 KIA 유격수 하주석이 처리하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 대타 KIA 이호연이 2루타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

이 감독은 9일 일본 오키나와 킨구장에서 마무리캠프를 이끌며 "(김)도영이는 내년에 유격수를 시킨다. (하)주석이는 3루수를 한번 시켜볼까 생각하고 있다. 주석이도 이제는 나이가 있으니까 유격수로 움직임이 조금씩 어려울 수 있다. 주석이를 우선 2루수로 (김)선빈이랑 플래툰처럼 쓰는 것도 고려하고 있는데, 3루수를 일단 시켜볼 생각"이라고 설명했다.

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추가로 신인 2명까지 3루수로 준비시킬 계획이다. 2027년 신인 1라운드 내야수 이호민과 3라운드 내야수 노민혁이 주인공.

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경남고 출신인 이호민은 신인 드래프트 때부터 '리틀 이대호'로 불린 우타 거포 유망주. 3루 수비까지 안정적이면 내년부터 1군에서 기회를 주지 않을 이유가 없었다. KIA는 계약금 3억5000만원을 안기며 기대감을 보였다.

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마산용마고 출신인 노민혁도 잠재력이 크다. 이범호 감독은 신인 지명 당시 "3라운드 선수도 좋다더라"며 노민혁을 눈여겨볼 뜻을 내비쳤고, 바로 마무리캠프로 불렀다. 노민혁 역시 계약금 1억2000만원을 받은 기대주다.

이 감독은 "일단 머릿속으로는 (이)호민이랑 (노)민혁이 둘 다 3루수 훈련을 시키려고 생각하고 있다. 지금 (이)호연이도 3루수를 호시탐탐 노리고 있다. 3루수를 시켜볼 수도 있을 것 같다"고 밝혔다.

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아직 이 감독이 마음을 굳힌 3루수는 없다. 내야수들에게는 근래 가장 큰 기회의 문이 열렸다. 이 감독은 오키나와에서 가능성을 보여준 선수들을 추려 내년 스프링캠프부터 본격적인 차기 3루수 경쟁 구도를 만들 예정이다.

KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com