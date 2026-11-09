최악의 공급 부족에 시달리는 유격수 시장, 한수 아래로 봤던 동료 유틸리티가 1위...김하성 부활 기회 또 올까

김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올겨울 FA 시장에서 유격수 포지션은 역대 최악의 공급 상황에 직면하고 있다.

월드시리즈가 끝나고 닷새 후인 지난 4일(이하 한국시각) 공표된 FA 자격 명단을 보면 유격수로 이름값이 높은 선수는 찾기 어렵다.

마우리시오 두반, JP 크로포드, 아이재아 카이너-팔레파, 그리고 김하성을 '톱4'로 꼽아볼 수 있다. 이 가운데 두반은 올해 김하성과 한솥밥을 먹은 내외야 유틸리티로 유격수 전문은 아니다.

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그는 올시즌 153경기에 출전해 타율 0.276(572타수 158안타), 12홈런, 73타점, 66득점, 10도루, OPS 0.720, bWAR 2.7을 마크했다. 2019년 메이저리그에 데뷔한 이래 모든 부문서 최고의 수치를 올렸다. '이 정도'의 선수가 이번 오프시즌 최고의 유격수 자원으로 평가받고 있는 것이다.

마우리시오 두반. AFP연합뉴스

MLB.com은 9일 '포지션별 FA 판도 분석'이라는 제목의 코너에서 두반을 유격수 1위로 평가했다. 매체는 '5년 전 FA 시장에는 코리 시거, 카를로스 코레아, 마커스 시미언, 하비에르 바에즈, 트레버 스토리 등 슈퍼스타 유격수들이 넘쳐났지만, 올겨울 FA 시장에서 유격수 포지션은 가장 선수층이 취약한 포지션'이라고 진단한 뒤 '두반은 전업 유격수라기보다 유틸리티 플레이어에 가깝다. 올해 153경기를 소화해 주전으로 뛸 수 있는 능력을 보여줬다. FA 시장에 유격수가 부족한 상황에서 두반은 매력적인 선택이 될 수 있다'고 전했다.

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현지 매체들이 예상한 두반의 FA 계약규모는 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든 2년 1600만달러, 같은 매체 팀 브리튼 기자 2년 2100만달러, 팬그래프스 2년 2000만달러, ESPN 2년 1600만달러, MLBTR 2년 1800만달러 등이다. 서로 비슷한 수준을 제시했다.

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트렉 레코드가 두반보다 풍성한 크로포드의 경우 팬그래프스는 2년 2400만달러를 예상했다. 누가 1위라고 해도 큰 주목을 받기 어려운 유격수들이라고 해도 과언이 아니다.

텍사스 레인저스 유격수 코리 시거. AP연합뉴스

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MLB.com의 언급대로 2021년 FA 시장에는 특급 유격수들이 즐비했다. 시거는 10년 3억2500만달러에 텍사스 레인저스로 이적했고, 코레아는 3년 1억530만달러에 미네소타 트윈스의 손을 잡았다. 시미언은 텍사스와 7년 1억7500만달러, 바에즈는 디트로이트 타이거스와 6년 1억4000만달러, 스토리는 보스턴 레드삭스와 6년 1억4000만달러에 각각 계약했다.

락아웃 오프시즌이었음에도 구단들은 서로 유격수 몸값 경쟁을 부추기며 이들을 돈방석에 앉혔다.

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이후에도 유격수 FA 시장은 활황이었다. 2022년 말에는 트레이 터터(11년 3억달러, 필라델피아), 잰더 보가츠(11년 2억8000만달러, 샌디에이고), 댄스비 스완슨(7년 1억7700만달러, 컵스) 등이 거액을 품에 안았다. 2024년 말에는 윌리 아다메스가 샌프란시스코 자이언츠와 7년 1억8200만달러에 FA 계약을 했다.

김하성. AFP연합뉴스

이 대목에서 아쉬운 선수가 김하성이다. 지난해 12월 애틀랜타 브레이브스와 1년 2000만달러에 FA 계약을 한 김하성은 올해 건강하게 풀시즌을 활약했다면, 이 시기에 최고의 유격수로 각광받고 있었을 것이다. 하지만 그는 지난 1월 국내 체류 중 빙판길에서 넘어지면서 오른손 중지를 다쳐 일찌감치 관심권에서 벗어났다.

스프링트레이닝에 정상적으로 참가하지 못했고, 마이너리그 재활을 거쳐 5월이 돼서야 팀에 합류했다. 그러나 이전의 타격감을 회복하지 못해 주전 유격수를 내줬고, 여름에는 손가락 부상이 재발해 한달 넘게 자리를 비웠다.

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김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스에서 152경기에 출전해 타율 0.260, 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루, OPS 0.749, bWAR 5.4를 찍고 유틸리티로 골드글러브까지 수상하며 메이저리그 최고의 유격수로 각광받았다. 그해 겨울 브리튼 기자는 김하성의 시장 가치를 7년 1억5000만달러로 제시했다.

당시 28세였던 그는 2024년 8월 콜로라도 로키스전에서 어깨를 다친 뒤 내리막길을 탔다. 이후 부활 기회를 연이어 놓치면서 이제는 메이저리그 계약 자체가 힘들 수 있는 평가를 받는다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com