이제 중1인데, MLB 54억 계약!? CWS의 충격적 유망주 '입도선매'…대체 얼마나 잘 하길래

란시엘 에레라. 사진출처=윌버 산체스 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 시카고 화이트삭스가 14세 유망주와 400만달러(약 54억원) 계약을 약속해 화제다.

미국 야후스포츠는 8일(한국시각) '화이트삭스가 도미니카공화국 출신 14세 천재 유망주 란시엘 에레라와 400만달러 계약에 사전 합의했다'고 전했다. 메이저리그 규정에 따라 국제 아마추어 계약은 3년 뒤에 가능하지만, 일찌감치 입도선매를 한 것이다.

도미니카공화국 야구 전문기자 윌버 산체스에 따르면, 에레라는 도미니카공화국의 특급 유망주다. 스위치 히터로 나이가 믿기지 않을 정도의 뛰어난 운동 능력을 가졌다고. 특히 60야드(약 54.9m)를 6.3초 만에 주파하고, 송구 구속이 97마일(약 156㎞)에 달하는 것으로 알려졌다.

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단순히 현지 평가 만이 아니다. 에레라는 지난 달 멕시코에서 막을 내린 2026 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 15세 이하 야구 월드컵에서 도미니카공화국 대표로 출전해 7경기에서 타율 0.316(19타수 6안타), 7타점, 3도루를 기록했다. 출루율 0.500, 장타율 0.421, OPS(출루율+장타율) 0.921로 공격에서도 좋은 모습을 보였다. 특히 미국과의 슈퍼라운드 경기에서는 6회 2타점 적시타를 때려내며 팀의 추격을 이끌었다. 도미니카공화국은 이 대회에서 준우승을 차지했다.

다만 에레라가 실제 사전 합의금과 같은 계약을 하게 될 지는 미지수다. 향후 기량 성장과 건강 상태, 계약 조건, 메이저리그 규정 변경 등 실제 계약 시점에서는 조건이 달라질 가능성이 있다.

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메이저리그에서는 최근 중남미를 중심으로 어린 유망주와 국제 아마추어 계약 기간에 앞서 사전 합의가 활발하게 진행되고 있다. 메이저리그 사무국은 각 구단이 어린 선수와 지나치게 일찍 비공식 합의에 나서는 관행을 문제 삼으며 국제 아마추어 드래프트 도입을 제안한 상태다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com