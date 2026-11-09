전 LAD 코치 충격 폭로! "아이들도 팬인데 당황스러웠다"…8시즌 몸담았는데 '갑작스러운 실직'→타 구단서 새출발 준비

사진=다저스 네이션

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[스포츠조선 강우진 기자]애런 베이츠(42) 전 LA 다저스 타격 코치가 구단이 사실상 자신을 내쫓았다고 폭로했다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 9일(한국시각) '다저스는 2027시즌을 앞두고 새로운 타격코치를 찾아야 하는 상황에 놓였다'며 '다저스는 베이츠에게 다년 계약을 제안했지만, 양측은 최종 합의에 이르지 못했다'고 보도했다.

베이츠는 12시즌 동안 구단에 몸담았지만, 다저스에서의 시간은 갑작스럽고 예상치 못하게 끝났다. 베이츠는 자신의 계약 협상 상황과 관련해 직접 행동에 나섰다고 밝혔다. 그는 브랜든 고메스 단장에게 연락했고, 예상하지 못했던 답변을 들었다고 한다.

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베이츠는 LA 타임스와의 인터뷰에서 "구단은 각자의 길을 가는 게 좋을 것 같다고 말했다"며 "솔직히 말해 상당히 당황스러웠다"고 전했다.

베이츠는 계약 만료를 앞둔 상황에서 2026시즌을 시작하는 위험을 감수했다. 그러나 상황은 그가 기대했던 대로 흘러가지 않았다.

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베이츠는 "상황을 되짚어 보면, 모든 일에는 때와 장소가 있다고 생각한다. 그리고 모든 일에는 저마다의 끝이 있는 법"이라면서도 "하지만 다저스 구단과 그곳에서 함께했던 사람들에 대해서는 좋은 말밖에 할 것이 없다"고 말했다.

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사진=다저스 블루

일이 계획대로 풀리지는 않았지만, 베이츠는 다저스와 자신 사이에 악감정은 없다고 밝혔다.

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그는 "내 아이들은 다저스 팬으로 자랐고, 나 역시 코치로서 다저스맨으로 성장했다"며 "최근 며칠 사이에 일이 이런 식으로 마무리된 것은 안타까울 따름이다"고 토로했다.

베이츠는 다저스에서 보낸 최근 8시즌 동안 팀의 월드시리즈(WS) 우승 3회에 기여하며 자신의 역할을 다했다. 베이츠는 앞으로의 계획에 대해서는 여러 선택지가 있다고 밝혔다.

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그는 "현재 여러 구단과 이야기를 나누고 있고, 몇 가지 사안을 조율하고 있다"며 "지금은 이 정도로만 말하겠다. 여러모로 기대되는 시기다"고 기대감을 드러냈다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com