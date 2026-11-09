'굿바이 다저스' 테오스카 결별 전망 "유력한 트레이드 카드"…보스턴과 거래로 극한 이득? 과거와는 '상황이 다르다'

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스와 외야수 테오스카 에르난데스의 결별이 전망된다. 그는 이번 오프시즌 유력한 트레이드 카드로 여겨지고 있다.

'다저스 웨이'는 9일(한국시각) '에르난데스는 이번 오프시즌 다저스의 가장 유력한 트레이드 후보다'며 '에르난데스는 올스타와 실버슬러거를 수상했던 2024시즌 이후 기대에 완전히 부응하지는 못했지만, 알렉스 콜을 트레이드하는 것보다 훨씬 더 많은 대가를 구단에 안겨줄 수 있는 선수다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

다저스는 지난해에도 에르난데스에 대한 트레이드 문의를 받고 있었다. 그중에서도 캔자스시티 로열스가 유력한 관심 구단으로 거론됐지만, 다저스는 그를 지켰다. 이번 시즌 FA(자유계약선수) 시장이 상당히 빈약하다는 점을 고려하면, 더 많은 구단이 트레이드 가능성을 타진할 것으로 보인다.

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친정팀인 토론토 블루제이스는 지난해 오프시즌 카일 터커 영입에 실패한 뒤 에르난데스를 다시 데려오는 데 관심을 보였다. 로열스 역시 다시 영입을 검토할 수 있다. 특히 보스턴 레드삭스도 그에게 주목할 수 있는 구단이다.

에르난데스는 2027년 2217만달러(약 300억원)의 연봉을 받으며, 2028년에는 1500만달러(약 200억원)의 구단 옵션이 걸려 있다. 부진한 시즌을 보낸 선수를 단 1년 동안 활용하기 위해 지불하기에는 결코 적지 않은 금액이다. 따라서 다저스가 보장된 계약 마지막 해에 지급해야 할 연봉의 일부를 계속 부담하는 상황도 충분히 가능하다.

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에르난데스가 유망주 톱 5에 해당하는 선수를 받아낼 만한 가치를 갖고 있지는 않다. 하지만 조금 눈을 낮추면 적절한 트레이드 대상은 있을 것으로 보인다.

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매체는 '보스턴 유망주 7위인 우완 투수 사드비엘 델진은 이번 시즌을 하이싱글A에서 평균자책점 2.64로 마무리했다'며 '다저스가 에르난데스의 연봉 일부를 부담한다면, 두 선수를 맞바꾸는 일대일 트레이드가 성사될 수도 있다'고 주장했다.

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다저스와 보스턴이 마지막으로 성사시킨 대형 트레이드는 상당히 파격적이었다. 2025년 트레이드 마감 시한에 다저스는 더스틴 메이를 보스턴으로 보내고, 대신 유망주 톱 2에 해당하는 선수 두 명을 받아왔다. 이러한 전례 때문에 팬들은 다저스가 이번에도 보스턴에게 일방적인 이득을 챙길 수 있다고 생각할 수 있다.

물론 지금은 그때와 상황이 다르긴 하다. 당시 레드삭스는 투수진에 심각한 전력 공백이 발생한 상태였다. 그러나 이번에는 오히려 다저스가 전력 보강의 필요성을 더 크게 느끼는 입장이다. 다저스가 일방적인 이득을 챙기기는 어려울 수 있다는 의미다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com