선후배 문화 KBO보다 더 엄격한데…"내년부터 친목질 하지마!" 괴짜 감독 파격 선언, 대체 왜?

교도연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 프로야구(NPB) 퍼시픽리그 니혼햄 파이터스의 신조 쓰요시 감독이 내년부터 경기 중 선수들의 인사를 금지시키겠다고 밝혀 화제다.

일본 스포츠닛폰은 9일 '신조 감독이 내년부터 경기 중 인사 관행을 철폐하겠다고 밝혔다'고 전했다. NPB 타자들은 KBO리그와 마찬가지로 타석에 들어설 때나 루상에 출루할 때 심판이나 평소 알고 지내던 상대 선수와 눈을 맞추거나 헬멧 또는 모자 챙에 손을 대고 가볍게 고개를 숙이며 인사하는 모습을 흔히 볼 수 있다. NPB는 같은 지역 내지 출신교 선배에게 인사를 하는 문화가 좀 더 짙게 남아 있다.

이에 대해 신조 감독은 8일 홈구장 에스콘필드에서 진행된 추계캠프를 마친 뒤 취재진과 만난 자리에서 "상대 외야수가 알아차릴 때까지 계속 이렇게 고개를 숙이는 행동은 이제 우리 팀부터 그만하겠다. 경기가 우선이지, 인사가 우선이 아니다"라고 선언했다.

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이유가 있다. 진루한 주자가 상대 수비 위치나 베이스 코치 내지 벤치의 사인에 집중해야 한다는 것. 인사 때문에 정작 중요한 사인이나 수비 위치를 놓칠 수 있다는 것이다. 신조 감독은 "우리 쪽 사인이 먼저 아닌가. 빨리 사인을 봐야 한다"며 "사인을 도중에 바꾸기도 하는데 그마저도 인사가 끝나기를 기다려야 한다"고 지적했다. 심판을 향한 인사에도 "마치 아부하는 것처럼 느껴질 뿐"이라고 말했다.

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물론 예의 자체를 부정하는 것은 아니었다. 신조 감독은 "인사를 아예 하지 말라는 게 아니다. 경기 전에 하면 된다. 상대가 받아줄 때까지 기다리거나, 수 차례 고개를 숙이며 경기 흐름을 놓치는 게 문제"라고 강조했다.

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신조 감독이 지적한 인사 문화는 NPB에서 오래 전부터 지적돼 왔다. NPB사무국은 2011년 친목 행위에 대한 규칙을 엄격하게 적용하겠다고 밝혔다. 관중 입장 후 선수 또는 심판과 사적인 대화나 행동을 금지 대상의 구체적 사례로 제시하기도 했다. 하지만 여전히 개선이 되지 않는 모양새다.

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신조 감독은 내년 감독 회의에서 해당 안건을 제시할 것이냐는 물음에 "일부러 이야기할 필요는 없다. '니혼햄이 인사하지 않으니, 우리도 하지 말자'는 분위기가 모든 구단에 퍼졌으면 좋겠다"고 답했다.

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현역시절 다양한 퍼포먼스로 괴짜 소리를 들었던 신조 감독은 2022년 니혼햄 지휘봉을 잡고 2년 연속 최하위에 그쳤으나, 2024~2026시즌 3년 연속 클라이맥스시리즈 진출을 이끌면서 성공적인 리빌딩을 일궜다는 평가를 받고 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com