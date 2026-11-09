노시환, 포기한 307억 단번에 회수할 수 있다고? "연평균 271억~311억, 컵스 지명타자로 적합" 너무 나간 美 매체

한화 이글스 노시환이 지난 9월 1일 수원에서 열린 KT 위즈전에서 5회초 외야플라이를 치고 아쉬워하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]포스팅 시스템을 통해 메이저리그 진출을 노리고 있는 노시환의 가치를 '연평균 2000만달러 이상'으로 평가한 현지 매체가 등장해 비상한 관심을 끌고 있다.

시카고 컵스 소식을 전문적으로 전하는 온라인 미디어 'CubsHQ'는 9일(이하 한국시각) '한국의 거포 노시환은 이번 오프시즌 컵스의 깜짝 영입 타깃이 될 수 있다'는 제목의 기사로 그의 영입을 주장했다.

그런데 이 매체는 컵스가 노시환을 3루수 또는 지명타자로 염두에 두고 데려오되 연평균 2000만달러가 넘은 몸값을 댈 수 있겠느냐는 논조로 노시환의 가치를 높게 평가했다. 지금까지 KBO 출신 선수가 메이저리그에 입성할 때 평균 연봉 2000만달러를 보장받은 경우는 한 번도 없다. 최대 규모 몸값은 이정후가 2023년 12월 포스팅을 통해 샌프란시스코 자이언츠와 계약한 6년 1억1300만달러다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

'CubsHQ'는 '그의 기록과 그가 지명타자로서 컵스에 가져다줄 수 있는 기여도는 매력적일 수 있지만, 그를 영입하는 과정은 쉽지 않을 전망'이라며 '그의 예상 계약 규모는 연평균(AAV) 2000만~2300만달러(약 271억~311억원) 수준이기 때문이다. 기대만큼의 성적을 낼 수 있다면 충분히 합리적인 금액일 수 있으나, 최근 3년간 볼넷율은 낮아지고 삼진율은 높아지고 있다는 점을 고려하면 과연 그 정도의 금액을 투자할 가치가 있는지 의문을 제기하는 시선도 있다'고 전했다.

노시환에 대해 계약 규모를 예상하는 매체는 물론 평균 연봉 2000만달러를 언급한 곳은 국내외를 막론하고 어디에도 없다.

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현지 유력 매체들이 월드시리즈 이후 내놓은 FA 랭킹에서도 노시환의 이름은 찾을 수 없다. MLB.com과 MLBTR 정도가 지난 3일 노시환의 포스팅 공시 소식을 전했을 뿐 그의 FA 랭킹과 예상 몸값을 제시하지는 않았다. 노시환보다는 앞으로 3년 후가 돼야 메이저리그 진출 자격이 생기는 김도영에 초점을 맞추는 매체들이 훨씬 많다.

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지난 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전을 나란히 앉아 관전 중인 노시환(왼쪽)과 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

MLB.com은 '노시환은 올초 한화와 11년(2027~2037년) 연장계약을 하면서 이번 겨울 포스팅시스템을 통해 메이저리그 진출을 시도할 수 있는 조항을 포함했다'며 '스카우트들은 그의 장타력을 높게 평가하며 메이저리그에서도 통할 만한 강력한 장타력을 갖춘 3루수라고 보고 있다'고 전했다.

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이어 매체는 '다만 3루수를 맡기에 충분한 어깨 힘은 갖추고 있지만 수비력은 다소 부족하다는 의견도 있다'면서 '그가 메이저리그에 진출할 수 있을지는 각 구단이 그의 타격 능력을 지명타자로 기용할 만큼 높게 평가하는지, 그리고 한화와 맺은 307억원에 상응하는 가치를 제시할 수 있는지에 달려 있을 것으로 보인다'고 내다봤다.

수비력이 다소 부족해도 타격 능력을 높이 평가하는 구단이 나타날 수 있을 것이라는 얘기다. 그러면서 MLB.com은 노시환에게 관심을 가질 수 있는 구단으로 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스를 꼽았다.

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스즈키 세이야는 이번에 FA가 돼 시카고 컵스에 잔류하기는 어려울 전망이다. Imagn Images연합뉴스

여기에 컵스가 추가될 수 있다는 게 CubsHQ의 평가다.

매체는 '컵스가 3루수로 알렉스 브레그먼을 보유하고 있어 노시환에 관심을 갖고 있다는 사실을 믿기는 어려우나 스즈키 세이야가 FA 신분이고 팀내 지명타자 자리가 비어있는 점을 감안하면 노시환을 지명타자를 확보하고 브레그먼의 휴식을 보장해 줄 선수로 고려할 수 있다'며 '이제 25세 시즌을 마친 노시환은 젊을 뿐만 아니라 컵스 입장에서는 적절한 비용이라고 판단할 경우 장기 투자대상으로 삼을 만한 자원'이라고 했다.

그러면서 '노시환은 KBO에서 3할 타율을 넘긴 적은 없지만, 5시즌 연속 타율 0.260 이상을 올리며 필요할 때 충분히 제몫을 해낼 수 있는 믿음직한 옵션임을 입증했다'고 전했다. 상당히 과대포장한 느낌이다.

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같은 3루수인 NPB 트리플크라운 사토 데루아키와 비슷한 가치가 있다고 본 것이다. ESPN은 사토의 예상 계약규모를 5년 1억1500만달러, AAV 2300만달러를 제시했다.

CubsHQ의 분석대로라면 노시환은 5년 계약을 할 경우 1억~1억1500만달러를 받을 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com