[오피셜] '세계 1위' 日 국대 코치, KIA 어떻게 영입했나…"일본 코치 많이 오는 시대, 다 배워야죠"

이범호 KIA 타이거즈 감독. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "요즘 일본 코치님들이 많이 (한국에) 들어오는 시대잖아요. 함께하는 동안 다 배우려 해야죠."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 9일 일본 오키나와 킨구장에서 마무리캠프를 이끌며 소요기 에이신 수비 인스트럭터의 합류를 반겼다.

KIA는 이날 '오키나와 마무리캠프에 일본프로야구(NPB) 출신 소요기를 수비 인스트럭터로 초빙한다'고 알렸다.

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소요기 인스트럭터는 2006년 히로시마 도요카프에 입단해 2017년까지 11년 동안 현역 선수로 활약한 뒤 은퇴했다. 데뷔 첫해인 2006년 센트럴리그 신인왕을 차지했고, 2010년에는 도루왕 타이틀과 함께 유격수 부문 골든글러브를 수상했다. 현역 시절 히로시마 주전 유격수로 활약하며 넓은 수비 범위와 안정적인 수비력을 자랑했다.

은퇴 이후에는 오릭스 버팔로스와 한신 타이거스, 일본 야구 국가대표팀 등에서 코치로 활동하며 풍부한 지도자 경험을 쌓았다.

소요기 에이신 KIA 타이거즈 수비 인스트럭터. 사진제공=KIA 타이거즈

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세계랭킹 1위 일본 국가대표팀에서도 코치로 활약했다. 소요기 인스트럭터는 지난 3월에 열린 2026 WBC에서 일본 국가대표팀 내야수비 및 주루코치로 활약했다.

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소요기 인스트럭터는 이날 오키나와에 입국했고, 10일부터 선수단에 합류해 본격적으로 노하우를 전수할 예정이다. 수비 인스트럭터로 초빙했지만, 이범호 감독은 타격 지도까지 도움을 받을 생각이다.

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이 감독은 "요즘 일본 코치님들이 많이 (한국에) 들어오는 시대다. 능력 있는 코치님들을 프런트에서도 많이 찾으려 노력하고 있다. 소요기 인스트럭터가 아마 나와 같이 선수 생활을 일본에서 했을 텐데, 공격과 수비 모두 잘했던 것으로 기억한다. 수비와 공격까지 배울 수 있는 것은 다 배워야 하지 않을까"라며 선수들이 구단이 어렵게 데려온 인스트럭터에게 많은 노하우를 전수받고 배우길 기대했다.

KIA는 이미 다카하시 겐 퓨처스 투수코치, 나이토 시게토 퓨처스 트레이닝 총괄코치 등 일본인 지도자를 여럿 영입해 선수 육성에 공을 들이고 있다.

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KIA 관계자는 "젊은 내야수들의 기본기를 다지고 전반적인 수비 능력을 끌어올리기 위해 내야 수비 전문가를 수비 인스트럭터로 초빙했다"며 "소요기 인스트럭터의 현역 시절 경험과 코치로서의 노하우가 젊은 선수들에게 잘 전수되길 기대한다"고 했다.

KIA 타이거즈 선수단이 9일 일본 오키나와 킨구장에서 마무리캠프를 진행하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com