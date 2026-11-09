삼성 우승 세리머니, 홀로 지켜본 우규민 "민호 우승 축하하고, 내년에 다시 오겠습니다" [KS5 인터뷰]

KT 우규민. 김영록 기자

KT 우규민. 김영록 기자

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회 수비 도중 부상을 당한 KT 우규민. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 라커룸은 좌절과 침묵으로 가득했다. 이내 빼꼼 문이 열리는가 싶더니, 최고참 우규민이 고개를 내밀었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크. 한국시리즈 5차전이 삼성 라이온즈의 승리로 끝나면서, 올해의 우승 트로피는 삼성의 품에 안겼다.

우규민은 굳게 닫힌 더그아웃 문을 열고 홀로 서서 그라운드를 바라봤다. 그 등이 많은 것을 말해주는듯 했다.

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그라운드에는 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승 세리머니가 성대하게 진행중이었다. 우규민이 7년간 몸담았던 팀, 우규민의 한국시리즈 첫 우승도전을 가로막은 팀, 동갑내기 절친 강민호의 생애 첫 우승 현장이었다.

취재진과 만난 우규민의 얼굴은 감정적 동요로 가득했다. 그는 "첫 한국시리즈라서 그런지 여러가지 생각이 교차한다. 꼭 우승하고 싶었는데, 결국 승자가 있으면 패자가 있는 거니까, 이번엔 우리였을 뿐"이라며 고개를 숙였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 우규민이 몸의 이상을 호소하며 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 우규민이 몸의 이상을 호소하며 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 우규민이 몸의 이상을 호소하며 교체됐다. 반대편 3루 더그아웃에서 이 모습을 지켜보는 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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경기 종료 직후 차마 라커룸으로 들어가지 못하고 김현수와 나란히 서서 그라운드를 응시하던 그다. 우규민을 본 강민호가 그라운드를 가로질러와 다정하게 포옹하기도 했다.

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우규민은 "나와 민호 둘중 한명은 우승 반지를 끼는 시리즈였다. 진심으로 축하해줬다"면서 "결국 이기면 모두가 잘한 거고, 졌으니까 모두가 못한 거다. (김)현수와는 그런 이야기를 나눴다"고 했다.

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"삼성이 플레이오프를 거치면서 기세가 오른 건 분명한데, 그래도 우리가 1차전을 조금 넉넉하게 잡았으면 결과가 달랐을 것 같다. 불펜투수는 언제 나갈지도 모르고, 또 다함께 응원하면서도 일단 지켜봐야하는 입장이라 너무 힘들었다. 허탈하고 아쉽고, 팬들께도 죄송하다."

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 우규민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 마운드에 오른 우규민이 공을 건네받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

KT가 한국시리즈 5경기에서 내준 점수는 총 37점. 우규민은 3경기에 등판, 2⅓이닝 동안 1실점으로 버텼지만 팀의 승리를 막기엔 역부족이었다. 5차전 막판 부상으로 교체되는 불운마저 따랐다. 2003년 데뷔 이래 24번째 시즌, 올해야말로 생애 첫 우승의 적기라 생각했건만 현실은 차가운 좌절만 안겼다.

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올시즌 우규민은 51경기 40⅓이닝을 소화하며 1승5홀드, 평균자책점 3.35를 기록했다. 아직 은퇴는 이른 성적이다.

"생애 첫 한국시리즈를 해봤고, 패배의 쓴맛도 봤다. 정말 오랜 기다림이었지만, 결과가 이렇게 나온 건 어쩔 수 없다. 아마 이번 시리즈를 통해 다른 선수들 마음에도 와닿는게 많았을 거다. 최고참으로서 후배들 잘 다독여서, 내년 시즌 다시 도전하겠다. 다음 번엔 우리 감독님과 좋은 동료들과 함께 시원하게 웃고 싶다."

KT 우규민. 김영록 기자

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com