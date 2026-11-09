예비엔트리로 보기만했던 APBC→3년후 신인왕+GG 유력후보 당당히 도쿄돔 밟는다. "우승하고 싶다"[인터뷰]

APBC대표팀 허인서가 5회말 스리런포를 터뜨리고 그라운드를 돌고 있다. 사진제공=KBO

APBC대표팀 허인서가 5회말 스리런포를 터뜨리고 동료들의 축하를 받고 있다. 사진제공=KBO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]3년전 예비엔트리로 경기만 봤던 APBC였다. 이젠 진짜 경기하러 도쿄돔에 간다.

위상이 완전히 달라졌다. 지난해까지만해도 미래를 바라보는 유망주였는데 올시즌 단숨에 KBO리그를 대표하는 공격형 포수로 자리매김했다.

한화 이글스의 허인서가 이번 아시아 프로야구 챔피언십 대표팀에 뽑히는 것은 당연했다.

Advertisement

130경기에 출전해 타율 2할8푼3리, 115안타 20홈런 79타점을 기록했다. 올해 포수 중에서 가장 좋은 타율과 홈런, 타점을 기록했다. 도루저지율도 32.9%로 주전 포수들 중에선 가장 높았다. 올시즌 포수 중에서 가장 좋은 성적을 내면서 포수 골든글러브 최유력 후보로 떠올랐다.

또 신인왕 자격도 갖추면서 신인왕에도 가장 가까운 선수다.

Advertisement

허인서는 "솔직히 올해 시작하기 전만해도 그런 것을 생각할 수 없는 상황이었다. 아직 꿈만같고 실감도 나지 않는다"라면서 "신인왕은 내가 자격이 되는 줄도 몰랐다. 처음 나갈 땐 그냥 팀에 피해만 주지 말자는 생각으로 한경기 한경기 나갔고 그게 이렇게까지 오게 됐다"라고 했다.

Advertisement

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기에 나선 한화 포수 허인서. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 2회초 허인서가 우익수 뒤 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

이제 APBC대표팀으로 도쿄로 향했다. 정규리그가 끝난 뒤 팀 훈련을 해오다 대표팀에 합류했고 대표팀 유니폼을 입고 오랜만에 지난 6일 상무와의 연습경기에 나섰음에도 역전 스리런포를 때려내며 좋은 타격감도 선보였다.

Advertisement

허인서는 "지난 대회에서는 예비엔트리로 따라갔었는데 2위를 해서 아쉬웠다"며 "이번엔 1위를 하고 돌아오고 싶다. 좋은 선수들이 많아서 우승을 하고 돌아오고 싶다"라고 각오를 밝혔다.

이어 "투수들이 몸이 좋은 것 같다. 시즌처럼 공을 던지는 것 같아서 몸을 잘 만들어온 것 같다. 도쿄에 가서 투수들을 잘 이끌어서 해보면 될 것 같다"며 좋은 투수들과의 호흡에 기대감을 드러냈다.

Advertisement

권인하 기자 indyk@sportschosun.com