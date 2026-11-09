'200만원 상당' 투수조장 지갑이 활짝 열렸다! "정말 고생 많았으니…" [미야자키 현장]

이영하. 사진제공=두산 베어스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "투수조장으로서, 선배로서."

두산 베어스는 지난달 28일부터 일본 미야자키에서 마무리캠프를 시작했다.

인천공항에서 미야자키로 넘어가는 출국길. 투수 조장 이영하가 그야말로 '시원하게' 지갑을 열었다.

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함께 출국하는 김택연 최민석 최승용 김정우에게 고급브랜드 향수를 선물했다. 향수 한 개당 최소 40만원 정도 약 200만원 정도가 지출됐다.

이영하는 "김택연 최민석 김정우가 올 시즌 정말 고생을 많이 했다"고 말했다.

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두산은 올 시즌 강력한 마운드 힘을 앞세워 2년 만에 가을야구 진출에 성공했다. 팀 평균자책점은 3.86으로 리그 1위를 기록했다.

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최민석은 올 시즌 두산의 최고 '히트상품'이었다. 27경기에 나와 14승5패 평균자책점 3.20을 기록했다. 시즌 막바지까지 다승왕 경쟁을 펼쳤고, 146⅓이닝을 던지면서 규정이닝까지 채웠다.

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김택연은 55경기에서 3승3패 4세이브 13홀드 평균자책점 2.54를 기록했다.

김정우는 61경기에 나와 2승3패 2세이브 10홀드 평균자책점 2.28을 기록했다. 데뷔 첫 두 자릿수 홀드를 기록했다.

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이영하. 사진제공=두산 베어스

팀 핵심으로 성장해 팀에 도움이 된 만큼, 기특한 마음이 컸다. 투수 조장으로서 마음을 담은 선물을 했다.

위로의 손길도 잊지 않았다. 최승용은 올 시즌 힘겨운 시간을 보냈다. 26경기에 나와 3승14패 평균자책점 6.47로 흔들렸다. 5선발로 자리를 잡아주길 바랐지만, 다소 아쉽게 시즌을 마쳤다.

이영하는 "(최)승용이는 내년에 잘해보자는 뜻으로 선물했다"고 말했다.

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동료 선수에게 고마움을 전한 이영하도 올 시즌 두산의 핵심 투수로서 활약했다. 마무리투수로 나와 뒷문 단속을 확실하게 했다. 61경기에 등판한 그는 6승5패26세이브 평균자책점 3.18의 성적을 남겼다.

이영하는 "마무리투수가 생각보다 재밌더라"라며 "잘 맞다보니 잘 된 것 같다"고 이야기했다.

투수조장으로서 역할에 대해서는 "초반에 시작을 같이 못해서 투수끼리 있을 때 뭉칠 수 있도록 하고 싶었다. 5월말 6월초 정도부터 그게 된 것 같다"라며 "내년에는 시즌 시작부터 끝까지 함께 잘하고 싶다"고 밝혔다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com