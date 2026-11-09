최원호 감독이 밝힌 한-일전, 그리고 김도영 활용법..."이기고 싶다. 1번은 생각 안 한다"

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 최원호 감독이 출국 전 인터뷰하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[김포공항=스포츠조선 김용 기자] "1번 김도영은 생각하지 않고 있다."

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 국가대표팀이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 무대 정복을 위해 떠났다.

대표팀은 9일 김포국제공항을 통해 결전지 일본 도쿄로 떠났다.

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한국 국가대표팀은 팀을 맡아왔던 류지현 감독이 한화 이글스 감독으로, 또 수비코치로 일하던 이동욱 코치가 롯데 자이언츠 감독으로 떠나며 새 감독이 필요했고 이번 대회는 투수코치직을 역임하던 최 코치가 임시 감독으로 팀을 지휘한다.

유망주 선수들의 국제 대회 경험을 쌓는 대회라고 하지만, 막상 대회가 시작되면 팬들의 관심이 몰리기에 결코 대충 치를 수 없는 대회다. 특히 한-일 라이벌전은 어떤 대회라도 스포트라이트를 받는다.

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최 감독은 "국제대회 경험을 처음 하는 선수들도 있고, 도쿄돔에서 처음 뛰는 선수들도 많다. 이 선수들이 긴장도 하고, 경기장 적응도 힘들 수 있는데 이번 대회를 통해 한 단계 성장하지 않을까 생각한다. 선수들을 교체로 투입해 모든 선수들이 경기를 뛰게끔 하려 한다"고 대회 참가 소감을 밝혔다.

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2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국을 준비하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

최 감독은 한-일전에 대해 "나도 당연히 이기고 싶다. 하지만 4경기가 붙어있고, 제한된 투수 엔트리 안에서 4경기를 운영해야 하기 때문에 일본전 같은 경우 상황을 보며 노선을 정해야 하지 않을까 싶다"고 말했다. 한국은 첫 경기 호주전을 시작으로 일본, 대만을 만난다. 결승에 오르면 마지막 한 경기를 더 치른다.

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최 감독은 "일본의 경우 와일드카드로 출전하는 야마구치 고기(지바롯데)의 위력을 경계해야 한다. 홈런 38개를 기록했다. 마운드에서는 일본 좌완 투수들이 있다. 요미우리 자이언츠에서 뛰는 선수(다케마루 가즈유키)가 홈에서 열리는 경기이기에, 그런 선수들이 나오지 않을까 예상한다. 의외로 우완 투수가 나올 수도 있을 상황에 대비해 준비하고 있다"고 밝혔다.

가장 관심을 모으는 건 '슈퍼스타' 김도영(KIA) 활용법이다. 최 감독은 "1번은 생각하지 않고 있다. 2번이나 3번이 가장 괜찮지 않을까 생각한다. 일단 앞-뒤 선수를 봐야 한다. 김지찬(삼성) 안현민(KT)의 출전 여부도 확인해야 한다"고 밝혔다. 한국시리즈를 치른 김지찬과 안현민은 10일 현지에 합류하는데, 김지찬 같은 경우 극심한 피로를 호소해 대회 초반 출전이 힘들 수도 있다고 최 감독은 밝혔다.

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김포공항=김용 기자 awesome@sportschosun.com