KBO 홈런왕, 슈퍼스타 김도영이 APBC 정벌을 위해 나선다 "내 스윙을 하는데 초점 맞춘다"

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국을 준비하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[김포공항=스포츠조선 김용 기자] "내 스윙을 하는 데 초점을 맞추겠다."

'슈퍼스타' 김도영(KIA)이 아시안게임에 이어 APBC를 통해 다시 한 번 아시아 무대 정벌에 나선다.

김도영은 9일 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 출전을 위해 국가대표팀 동료들과 김포국제공항을 통해 출국했다. 이번 APBC는 12일부터 일본 도쿄돔에서 열린다.

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젊은 유망주 선수들이 참가하는 대회라, 홈런왕이자 MVP 유력 후보 김도영의 출격이 단연 화제다. 김도영은 지난 APBC에서의 부상 설움을 털어내겠다는 의지로 다시 도전장을 던졌다. 2023년 대회 일본과의 결승전 마지막 타석에서 병살 상황을 막아보려 1루에 헤드퍼스트 슬라이딩을 하다 엄지 손가락을 다쳐 비시즌 치료와 재활에만 몰두해야 했었다.

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국 전 인터뷰하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

김도영은 "휴식 기간이 있었기에 체력적으로 힘들다고 느낀 건 전혀 없다"며 "연습경기와 라이브 배팅을 실전처럼 소화해 감각도 떨어지지 않았다. 일본에서도 루틴대로 훈련하며 컨디션을 조절하겠다"는 각오를 밝혔다.

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관심을 모으는 건 김도영의 타순. 최원호 감독은 1번은 아니며, 2번이나 3번이 어울릴 거라고 밝혔다. 김도영은 이에 대해 "포지션이나 위치가 달라졌다고 해서 특별히 다르게 준비하지는 않았다"며 "정규시즌 막판부터 타격 페이스가 괜찮았기 때문에, 그 감각을 유지하는 것에만 신경을 썼다"고 설명했다.

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24세 이하 선수들이 주축인 대표팀이라 김도영은 이번 대표팀 고참급이다. 김도영은 "나 말고도 어린 선수들이 많은데, 훈련을 해보니 누구 하나 빠짐없이 다 잘할 것 같은 느낌을 받았다. 후배들에게 뒤처지지 않도록 내가 더 열심히 해야 한다는 생각 뿐"이라고 말하며 "모든 선수가 우승을 바라보고 뛰는만큼, 정상에 오를 수 있다"고 강조했다.

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김포공항=김용 기자 awesome@sportschosun.com