다저스의 플랜B 얄밉다, "스쿠벌 놓치면 에이스 아닌 저렴한 이닝이터로 방향 틀 것"

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스의 이번 오프시즌 최대 과제는 '넘버원' 투수 태릭 스쿠벌 재계약이다.

스쿠벌은 지난 8월 3일(이하 한국시각) 트레이드를 통해 다저스 유니폼을 입었다. 2024년, 2025년 연속으로 아메리칸리그 사이영상을 수상한 스쿠벌은 지난 5월 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받았음에도 6주 만에 재활을 마치고 돌아와 이전 기량을 금세 회복했다.

다저스 이적 후에는 10경기에서 62이닝을 던져 5승2패, 평균자책점 2.61, 70탈삼진을 올렸다. 정규시즌 26경기 성적은 158⅔이닝, 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진, WHIP 0.96. 포스트시즌서도 2차례 선발등판해 11이닝 동안 3실점하는 호투를 펼쳤다.

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특히 스쿠벌은 디트로이트 타이거스 시절을 포함해 포스트시즌 8경기에서 50⅔이닝 동안 평균자책점 2.13, 70탈삼진을 기록해 가을야구서도 강세를 이어왔다.

태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

다저스가 스쿠벌을 원하는 건 단순히 에이스 확보 차원은 아니다. 다저스에는 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 오타니 쇼헤이, 사사키 로키 등 에이스급 선발투수가 수두룩하다. 그러나 이 가운데 풀시즌을 소화할 수 있는 선발은 최근 2~3년간 활약을 봤을 때 야마모토 밖에 없다.

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스쿠벌 계약은 '에이스급 뎁스 확보'라는게 좀더 정확한 표현일 것이다. 그렇다면 다저스는 스쿠벌과 어떤 형태로 계약하길 원할까.

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현지 언론들이 예상하는 8년 이상의 장기계약은 아니라고 봐야 한다는 시각이 존재한다. 계약기간을 5년 이하로 하고 평균 연봉(AAV)을 더 주는 방식으로 스쿠벌을 설득할 것이라는 얘기다.

카일 터커. Imagn Images연합뉴스

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이와 관련해 디 애슬레틱은 지난 8일 '다저스는 상대적으로 짧은 기간을 받아주는 대가로 높은 AAV를 보장하는 오퍼를 할 수 있다. 지난 겨울 카일 터커에 대해서 했던 것처럼 말이다. 에이전트가 스캇 보라스인 스쿠벌은 노사단체협약이 만료되는 12월 2일 이전에 계약을 해야 할 충분한 이유를 갖고 있고, 또 그렇게 할 것으로 예상된다'며 '다저스가 스쿠벌 영입을 위해 얼마나 적극적으로 나설지, 그리고 선수단 구성을 어떻게 계획하고 있는지는 아직 지켜봐야 할 부분'이라고 전망했다.

1년 전 FA 시장 최대어였던 외야수 터커는 다저스와 4년 2억4000만달러에 도장을 찍었다. AAV가 6000만달러로 현재 가치(present value) 기준으론 전체 선수들 중 1위다. 뉴욕 메츠 후안 소토(5100만달러), 오타니 쇼헤이(4608만달러)를 넘어선다.

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그런데 스쿠벌이 이러한 단기계약을 거절하거나 전체적인 조건이 마음에 들지 않아 떠나기로 한다면 다저스의 '플랜B'는 뭘까. FA 시장에서 '티어 2'로 분류되는 프레디 페랄타, 마이클 킹에 시선이 ?グ保 수 있겠지만, 다저스는 에이스급이 아닌 멀티이닝을 소화할 수 있는 저렴한 선발투수를 찾아나설 것이라는 전망도 나온다.

타일러 앤더슨은 2022년 800만달러의 연봉을 받고 LA 다저스에서 던졌다. AP연합뉴스

디 애슬레틱은 '다저스는 스쿠벌을 영입하지 못하면 단순히 그 다음 순위의 선발투수(페랄타 또는 킹)를 쫓지는 않을 것이다. 오히려 2022년 시즌을 앞두고 타일러 앤더슨을 영입했던 것처럼 이닝을 어느 정도 소화해줄 수 있는 값싼 투수를 영입해 뎁스를 강화하는 전략을 취할 가능성이 높다'고 내다봤다.

다저스는 2022년 3월 좌완 FA 선발투수 앤더슨을 1년 800만달러에 데려와 한 시즌을 썼다. 그런데 그는 그해 30경기에서 178⅔이닝을 투구해 15승5패, 평균자책점 2.57을 올리며 커리어 하이를 찍은 뒤 다시 FA가 돼 LA 에인절스와 3년 3900만달러에 계약하며 돈을 만지는데 성공했다.

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올해 메이저리그 단장 미팅은 11~13일 라스베이거스 아리아 리조트 & 카지노에서 열린다. FA 시장이 본격적으로 움직일 시점이다. 따라서 보라스와 앤드류 프리드먼 다저스 사장은 분명 만날 것이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com