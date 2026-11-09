[오피셜]'타구에 얼굴 직격' 권동진 미세골절 → "별도 수술 필요없다" 소견…가슴 쓸어내린 KT

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 수비 도중 부상을 당한 KT 권동진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회초 무사 1루 권동진이 안타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 수비 도중 부상을 당한 KT 권동진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 얼굴에 타구를 맞고 구급차로 이송됐던 KT 위즈 권동진이 다행히 '수술이 필요없다'는 소견을 받았다.

권동진은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 한국시리즈 5차전 8회말 경기 도중 불규칙 바운드된 타구에 눈 부위를 직격당해 쓰러졌다.

심상치 않은 상황에 즉각 구급차가 그라운드에 진입했고, 권동진은 병원으로 이송됐다. 올해 한국시리즈 마지막 경기가 된 이날, 이미 점수차가 크게 벌어진 상황에서 KT는 투수 우규민의 발목 부상에 이어 권동진의 안와 직격 부상까지 이어지며 초상집이 됐다.

Advertisement

KT는 8일밤 초진 결과에 대해 "안구 앞쪽에 피가 고여있는 상태지만, 당장 응급수술은 필요하지 않다"는 첫 소견을 전하는 한편 아주대병원에서 재진료 예정임을 밝혔다.

이어 9일 아주대병원에서의 재진료 결과 "눈에 지장이 없어 별도 수술은 필요하지 않다. 피가 고여있는 오른쪽 안구는 약 1~2주간 피가 빠지는 경과를 지속적으로 관찰하며 추후 치료받을 계획"이라는 소견을 받았다고 전했다. 미세골절 판정을 받은 안와 역시 자연 치유가 가능한 상황이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 수비 도중 부상을 당한 KT 권동진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 수비 도중 부상을 당한 KT 권동진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회말 수비 도중 부상을 당한 KT 권동진. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

원광대 출신 권동진은 2021년 신인 드래프트에서 2차 1라운드(전체 5번)로 KT 유니폼을 입었다. 2024년 7월 국군체육부대(상무)에서 군복무를 마치고 팀에 복귀한 권동진은 지난해부터 꾸준히 1군 무대에서 기회를 받았고, 지난해 수비이닝 119경기 740⅓이닝, 올해 112경기 602이닝을 소화하며 KT의 주전급 유격수로 우뚝 섰다.

Advertisement

올시즌 막판과 한국시리즈에선 주로 교체선수로 출전했다. 한국시리즈 5차전에선 경기 초반 연타석 안타를 치며 타선에 새로운 활력을 불어넣었지만, 팀 패배로 빛이 바랬다. 여기에 본인의 부상까지 겹쳤지만, 다행이 대형 부상으론 이어지지 않아 소속팀 KT 입장에선 가슴을 쓸어내릴 수 있게 됐다.

Advertisement

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com