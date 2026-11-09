"야구하고 그런 적 없는데…" 홈런치고 손 번쩍! 한화의 거포가 또 한 번 성장했다 [미야자키 현장]

한지윤. 사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "정말 힘드네요."

한지윤(20·한화 이글스)은 올 시즌 포지션을 바꾸고 시즌을 준비했다. 2025년 신인드래프트 3라운드(전체 22순위)로 한화에 지명받았을 당시에는 포수였다. 경기상고 주전포수로서 프로에서도 공격형 포수로 성장할 수 있다는 평가를 받았다. 그러나 프로에 와서 다소 고전하는 시간을 겪었고, 올 시즌을 앞두고 외야수로 포지션을 바꿨다. 수비 부담을 덜고 장점인 타격에 집중하도록 하는 포석이었다.

한지윤은 41경기에서 6홈런을 치면서 장타력을 과시했다. 9월9일 LG 트윈스전에서는 만루 홈런을 치기도 했다.

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시즌을 마친 뒤 한지윤은 일본 미야자키에서 진행한 피닉스 교육리그에 참가했다. 이어 31일부터는 육성맞춤형 캠프에서 내년 시즌을 준비했다.

한지윤은 "정말 힘들다"라며 "올해는 정말 바쁘게 지나간 것 같다. 포지션도 바꾸고 폭염 취소와 같은 생소한 경험도 했다. 그리고 또 곧바로 일본으로 넘어왔다. 교육리그 때는 미야자키가 정말 더웠다. 30도까지 가는 날도 있었다. 습하고, 땅이 젖었는데 시작하는 날이 있었다. 또 마무리훈련을 하면서 양이 많아지다보니 몸도 힘든 것 같다"고 했다.

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교육리그를 마치고는 잠깐 한국에도 다녀왔다. 상무야구단 테스트를 보기 위함이었다. 그만큼 정신없는 일정이 이어졌다. "올해는 조금 더 바빴던 것 같다"며 이야기했다.

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한지윤. 사진제공=한화 이글스

올 시즌을 돌아본 그는 "컨디션에 기복이 있었다. 잘칠 때는 정말 잘치다가 갑자기 뚝 떨어지기도 했다. 3타수 1안타, 4타수 1안타 이런 것이 아닌 4타수 4안타, 그다음에 무안타 이런 게 많아서 사이클을 잡는 게 아쉬웠다"고 했다. 이어 "1군 가면 2군에서 3경기 하는 것과 같다고 하는데 하다 보니 괜찮았다. 그런데 여름에는 좀 많이 힘들었다. 가만히 있어도 땀나고 눅눅해지고 그랬다. 계속 나가면 좀 괜찮은데 나갔다가 안 나갔다하다보니 백업 선수가 되게 어렵다는 걸 알았다"고 덧붙였다.

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가장 잊을 수 없었던 순간은 첫 홈런. 7월26일 대전 LG 트윈스전으로 8회말 1사 1,3루로 손주영의 커터를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 한지윤은 "처음에 멀리가긴 했는데 홈런인 줄은 몰랐다. 긴장되는 상황에서 쳤는데 높게 떴다. 희생플라이일 수도 있겠다 생각했는데 쭉쭉 가다가 갑자기 사람들 함성이 느껴지더라"라며 "그동안 홈런을 치고 손을 한 번도 안들어봤는데 자연스럽게 올라가더라"고 웃었다.

상무에서 군 복무를 하든, 한화에서 시즌을 다시 보내든 계속해서 야구는 할 예정이다. 한지윤은 "타격 편차가 있어서 최대한 줄이려고 한다. 코치님들과 이야기를 하면서 내가 지금 이런 느낌인데 어떻게 보시는 지에 대해 이야기를 나누고 있다. 앞으로 어떻게 가야할 지에 대해 말하고 준비하고 있다"고 새로운 1년을 향한 기대를 내비쳤다.

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미야자키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com