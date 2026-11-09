'휘문고 오타니' 홈런 2방&세이브까지…휘문아카데미유소년야구단, 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회 우승

대회 최우수선수상(MVP) 박세원. 사진제공=대한유소년야구연맹

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[스포츠조선 이종서 기자] 화성시 동탄을 대표하는 경기 휘문아카데미유소년야구단이 올해 3관왕에 오르며 유소년야구 최강자에 등극했다.

9일 막 내린 2026 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회 유소년청룡(U-13) 결승에서 '휘문 오타니' 박세원의 홈런 두 방과 마무리 세이브에 힘입어 서울 송파구유소년야구단을 14대3으로 대파하고 대회 정상에 올랐다.

대한유소년야구연맹이 주관한 이번 대회는 지난달 30일부터 8일까지 6일간 강원도 양구군 하리야구장 등 총 8개면에서 111개 팀이 참가한 가운데 성황리에 마쳤다.

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유소년야구 최강 리그인 유소년리그(U-13) 청룡에서 우승한 경기 휘문아카데미유소년야구단은 조별리그 예선 첫 경기에서 경기 과천시유소년야구단을 4대3으로 꺾었다.

이어 서울 도봉구유소년야구단을 12대1, 경기 남양주야놀유소년야구단(권오현 감독)을 12대0으로 이기고 예선성적 3전승 조1위로 결선에 진출했다.

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이번 대회 최대 고비인 4강전에서 프로야구 원년 멤버인 최정기 감독이 이끄는 경기 과천시유소년야구단을 맞아 1회말 수비에서 연속 사구에 이은 4번타자 최재경의 싹쓸이 3타점 좌월3루타와 류승원의 1타점 좌전안타를 허용하며 5점을 주고 시작했으나 3회초 경기 휘문아카데미유소년야구단 반격에서 조예준의 우익선상 2루타에 이어 이시환의 1타점 우중간 안타, 그리고 4번타자 김하일의 스리런홈런으로 4점을 얻었다.

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4회초에 이시환의 희생플라이로 5대5 동점을 만든 후 6회초 마지막 공격에서 상대 실책과 3번타자 김윤준의 쐐기 2타점 좌전안타로 4득점을 추가하여 9대5인 상황에 마지막 수비에서 박세원의 마무리로 결승에 진출하였다.

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결승전 상대는 올해 처음으로 결승에 오른 서울 강자 서울 송파구유소년야구단. 1회말 휘문아카데미유소년야구단 공격에서 2번타자 이시환의 우월3루타, 김윤준의 1타점 희생플라이, 김하일의 우중간 2루타에 이은 박세원의 좌중월 투런홈런으로 3대0으로 앞서 나갔다. 2회에도 한 점을 추가한 후 3회초 송파구유소년야구단이 반격에서 김태현과 김단의 연속 중전안타에 이은 3번타자 김시우의 좌전안타로 2점을 추가하며 4대2가 되었다.

우승컵의 향방은 사실상 3회말에 결정지어졌다. 3회말 휘문아카데미유소년야구단 공격에서 3번타자 김윤준의 우월안타와 김하일의 좌전안타에 이은 결승전에 히어로 박세원의 스리런 좌월홈런과 김지수의 1타점 우전2루타, 송지후의 1타점 좌선2루타와 상대 실책을 묶어 7득점 빅이닝을 만들며 11대2가 됐다.

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4회초 송파구유소년야구단 손윤우가 대형 중월홈런을 터트려 한 점을 따라갔으나 5회말 휘문아카데미유소년야구단이 4안타를 묶어 3점을 추가한 후 6회초 마지막 수비에서 박세원의 무실점 마무리와 함께 최종 스코어 14대3으로 유소년리그(U-13) 청룡 우승컵을 들어 올렸다.

대회 최우수선수(MVP)의 영예를 안은 박세원은 "처음으로 우리 6학년이 유소년청룡 리그 우승을 하게 되어 많이 기쁘다. 혼자라면 절대 이루지 못했을 거지만 친구들과 함께 끝까지 포기하지 않고 최선을 다한 결과라 생각한다. 팀보다 위대한 선수는 없다라는 말을 명심하고 늘 제 역할을 다하는 선수가 되겠다"라며 "좋아하는 선수는 LG트윈스 임찬규 선수다. 항상 팀을 위해 자기 역할을 충실히 하며 팀의 분위기를 많이 올려주는 모습을 닮고 싶다. 좋아하는 프로야구팀 역시 LG트윈스이다. 4살때 처음 잠실 야구장에서 만난 이후 지금까지 좋아하는 팀이 되었다"고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com