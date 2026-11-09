U-23에 ML 투수가 나왔다고?…베네수엘라 벽 높네, 한국 0-7 완패

사진제공=WBSC

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[스포츠조선 이종서 기자] 이틀 연속 접전 후유증일까….

대한야구소프트볼협회가 파견한 U-23 야구 국가대표팀은 8일(이하 한국시각) 니카라과 마사야의 로베르토 클레멘테 구장에서 열린 제6회 세계야구선수권대회(23세 이하) B조 오프닝라운드 3차전에서 베네수엘라에 0대7로 완패했다. 이틀 연속 접전을 펼쳤던 대표팀은 이번에는 큰 점수 차로 무너지며 1승2패를 기록하며 B조 공동 3위(쿠바, 영국과 동률)로 내려앉았다.

승부는 1회부터 기울었다. 선발투수 엄요셉(한화 이글스)이 1회말 볼넷과 우익수 뜬공 이후 베네수엘라 3번과 4번 타자에게 연타석 홈런을 허용했고, 이어 등판한 우승완(삼성 라이온즈)도 추가 안타를 내주며 1회 말에만 6점을 내줬다. 엄요셉은 1이닝도 채우지 못한 채 4실점으로 조기 강판됐고 우승완은 2⅔이닝 동안 2실점하며 버텼다. 이후 하혜성(롯데 자이언츠)이 2이닝 동안 1실점 3탈삼진으로 막아냈고, 신상연(SSG 랜더스)이 마지막 1이닝을 무실점으로 틀어막으며 점수 차를 7점에서 묶었다.

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타선도 좀처럼 풀리지 않았다. 메이저리그 선발 경험이 있는 베네수엘라 선발 안드리 라라에게 5이닝 동안 7탈삼진을 당하며 꽁꽁 묶였다.

엄준현(KIA 타이거즈), 김건(NC 다이노스), 어준서, 양현종(키움 히어로즈), 강성우(상무), 김승주(한양대)가 나란히 1안타씩을 쳐내며 산발 6안타를 때려냈지만 득점으로 연결하지 못한 채 경기를 마쳤다.

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대표팀은 오프닝 라운드 1차전 쿠바전 승리 이후 일본, 베네수엘라에 내리 패하며 2연패에 빠졌다. B조는 일본과 베네수엘라가 나란히 3전 전승으로 공동 선두를 달리는 가운데, 한국은 쿠바·영국과 함께 1승2패로 동률을 이루고 있다.

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대표팀은 한국시간 기준 10일 오전 5시30분 B조 4차전에서 영국과 격돌해 반등을 노린다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com