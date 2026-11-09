"소름끼쳤다" KIA 완전 반했다, 왜 오키나와행까지 자청했나…"내년 2차드래프트 또 열린다"[인터뷰]

KIA 타이거즈 이호연. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "지금 생각해도 소름 끼쳐요."

KIA 타이거즈 내야수 이호연은 이적 1년 만에 팀에 완전히 반했다. 시즌 마지막 한 달 동안 치열한 3위 싸움 끝에 웃고, 준플레이오프와 플레이오프를 치르면서 'KIA는 진짜 낭만 있는 팀'이라는 생각에 이르렀다. KIA는 삼성 라이온즈와 플레이오프에서 2승3패로 무릎을 꿇어 한국시리즈 진출에 실패했지만, 충분히 박수받을 시즌을 보냈다.

이호연은 "지금 생각하면 소름 끼친다. LG 트윈스랑 잠실에서 마지막 3연전(지난달 3~5일)을 치르기 전에 광주에서 KT 위즈에 3연패를 했다. 분위기가 안 좋다 싶었는데, 그때 (나)성범이 형과 (양)현종이 형, (김)선빈이 형, (김)태군이 형이 선수들을 다 모아서 한마디했다. 형들이 '한번 해 보자, 후회 없이. 3위든 4위든 솔직히 올라가는 것은 똑같지만, 그래도 그 한 끗 차이가 다르다. 한번 날뛰어보자'고 했다. 그때부터 원래도 원팀이었지만, 더더욱 하나가 됐던 것 같다. 그때부터 포스트시즌까지 정말 계속 소름 끼쳤다. 그 한 달 동안 나도 정말 많이 배웠다. 벤치에 있는 스무살 어린 선수부터 현종이 형까지 하나 되는 정말 낭만 있는 팀"이라며 미소를 지었다.

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이호연의 올 시즌 성적은 34경, 타율 2할3푼4리(64타수 15안타), 1홈런, 9타점이다. 빼어난 성적표라 할 순 없지만, 팀이 중요한 상황에 영양가 높은 안타를 한번씩 때리며 KIA의 정규시즌 막판 3위 반등에 힘을 보탰다.

소름 끼치는 이 팀에서 조금 더 잘하고 싶어졌다. 이호연은 이범호 KIA 감독에게 일본 오키나와 마무리캠프행을 자청했다. KIA는 다음 시즌부터 유격수 김도영 프로젝트를 본격적으로 시작한다. 비어 있는 3루를 차지하기 위한 치열한 경쟁이 예상된다. 이호연은 언제 다시 찾아올지 모를 절호의 기회를 잡고자 도전장을 던졌다.

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이호연은 9일 일본 오키나와 킨구장에서 마무리캠프 훈련을 마친 뒤 "나는 포지션이 없으니까. 어디 하나 구멍이 나면 바로 들어갈 준비를 해야 한다. 2루수를 많이 해서 3루 수비는 다르긴 하더라. 타구도 다르고, 스텝도 달라서 많이 펑고를 받아봐야 할 것 같다. 그러고 싶어서 오키나와에 왔다"고 밝혔다.

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KIA 타이거즈 이호연. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 이호연. 사진제공=KIA 타이거즈

이 감독은 일단 이호연에게 3루와 2루 수비를 모두 시키고 있다.

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이호연은 "3루수 훈련이 70%, 2루수가 30% 정도인 것 같다. 시즌 때 3루수로 몇 번 들어갔는데 어렵더라. 첫 발 스타트하는 것과 바운드가 어렵다. 다른 데는 그래도 조금 먼데, 3루는 강한 타구가 많이 오니까 바운드를 잘 맞춰야 한다. 타격도 그렇고 스스로 더 업그레이드하고 싶어서 왔다"고 담담하게 말했다.

1995년생인 이호연은 이번 마무리캠프에 참가한 선수 가운데 맏형이다. 20대 초중반 어린 후배들이 대부분인데, 체력으로도 밀리지 않기 위해 최선을 다하고 있다. 이 감독은 이호연에게 캠프 주장을 맡겼다.

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이호연은 "지금 제일 형이니까. 내가 운동을 제대로 안 하면 어린 애들이 보고 배울 것 같아서 더 열심히 하려고 한다. 러닝 스케줄이 많다고 듣긴 했는데, 지난 턴에 수비 하다가 쥐가 나서 혼났다. 다시 20살 신인 때로 돌아간 기분이다. 훈련 끝나면 숙소 가서 바로 잠들고, 눈 뜨면 훈련하고 그런 기분"이라며 멋쩍은 미소를 지었다.

이 감독은 그런 이호연에게 "내년에 2차 드래프트 또 열린다"고 농담 섞인 채찍질을 하고 있다. 이호연은 지난해 11월 2차 드래프트로 KIA에 왔다. 이호연은 고향팀 KIA에서 끝까지 야구를 하고 싶은 마음뿐이다.

이호연은 "감독님께서 '2차 드래프트 또 열린다'고 하셔서, '이제 여기서 마무리하겠습니다'라고 했다. 정말 KIA에서 마무리하고 싶고, 아직 보여줄 게 많이 있다. 마지막 한 달은 우리가 지고 있어도 역전할 것 같고, 무슨 상황이 벌어지더라. 벤치에서 지켜보면서 '나도 저 자리에 서면 좋겠다' 이 생각을 올해 유독 많이 했다. 어디든 자리가 비면 뚫고 들어갈 수 있게 그래서 오키나와에 온 것이다. 누구 필요하냐고 할 때 '이호연 있다'는 말을 들을 수 있게 열심히 해보겠다"고 이를 악물었다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 무사 1,3루 KIA 이호연이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com