"자괴감이 든다" 울음 터뜨린 안현민, 침울했던 박영현…'무기력한 패배' KT 라커룸엔 침묵만 흘렀다 [KS5 현장]

KT 안현민. 김영록 기자

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 수비 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 김현수, 장성우가 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "왜 하필 한국시리즈에서 안 좋은 모습이 나온 건지…"

너무나도 무기력한 패배. 캡틴 장성우의 얼굴은 새빨갛게 상기돼있었다. 문 닫힌 KT 위즈 라커룸 안에선 침묵만 흘렀다.

정규시즌 내내 단 한번도 4연패를 당하지 않았는데, 정작 가장 중요한 한국시리즈 무대에서 4연패를 당했다.

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말그대로 '시즌종료'다. 주장 장성우는 "후배들이 잘할 수 있게 만들어주지 못해 미안하고 아쉽다. 어린 선수들이 오늘의 이 기분을 잊지 말고, 다음번에는 꼭 우승의 염원을 이루길 바란다"고 했다.

안현민은 인터뷰 중 울음을 터뜨렸다. 그는 "나도 왜 우는지 잘 모르겠다. 일단 아쉬움이 강하게 남고, 시합하면서 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있는데 그 안 좋은게 왜 하필 지금 나왔나 싶다"고 했다.

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4차전에서 결정적인 실수로 1회말에 일찌감치 경기를 터뜨린 안현민은 5차전 선발 라인업에서 빠졌다. 이강철 KT 감독이 "(안)현민이 수비가 좋지 않다는 건 다들 알고 있는 사실"이라고 말하기도 했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 수비를 마친 KT 우익수 안현민이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

안현민은 "팀이 이겨야하는 상황인데, 라인업에서 빠진데 대한 불만은 없다. (장)진혁이 형이나 (김)민혁이 형 컨디션이 좋았고, 반대로 내 몸상태는 썩 좋지 않았다"면서 "올시즌 다치고 난 후에 잘 준비해서 여기까지 왔는데 마지막 경기에서 그라운드에 서지 못한게 너무 속상하다"고 했다.

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전날 수비에 대해서는 "많이 아쉽다. 그걸 내가 잡았으면 분명 흐름이 달라질 수도 있었는데…최대한 생각 안하려고 했다. 그래도 올시즌 나름 수비 잘하고 있다 생각했는데"라며 "로건에게도 미안하고, 개인적으로도 속상하다"고 돌아봤다.

"선배들도 가족들도 다 성장하는 단계다 고생했다 하는데, 내 입장에선 그런 성장은 정규시즌 중에 나왔어야하고, 가을야구에는 나오지 않았어야 된다고 생각한다. 나 자신에게 실망스럽고 자괴감이 든다."

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박영현 역시 침울하긴 마찬가지였다. 이번 시리즈에서 1~2차전 모두 등판해 3⅓이닝 무실점으로 쾌투했지만, 대구에서 열린 3차전부터는 초반부터 점수차가 크게 벌어진 통에 아예 마운드에 오를 기회가 없었다. 그는 "소감이라기보단 져서 분하다. 프로 5년차에 준우승만 2개째다. 언제 이런 기회가 또 올지 모르겠다"며 속상한 마음을 털어놓았다.

1차전 승리를 지켜낸 박영현의 포효. KT의 시리즈 처음이자 마지막 승리였다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

이어 "언제든 나가고 싶은 마음이었지만, 내가 앞에 나간다고 해서 바뀔 상황은 아닌 것 같다. 분위기 자체가 삼성이 그만큼 간절함과 기세가 우리보다 훨씬 좋았다"고 돌아봤다.

"팬여러분들 아쉬움이 크실 것 같다. 정말 깜짝 놀랄만한 응원이었고, 진심으로 감사드린다. 팬들 마음처럼 언젠가 우승할 수 있도록 내년에도 최선을 다하겠다."

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최원준은 정규시즌 208안타를 치며 MVP급 시즌을 보냈다. 이강철 감독의 '삼성전자 주식을 5만원에 산 것'이란 표현은 두고두고 명대사로 남았다. 하지만 한국시리즈에선 펜스 플레이 과정에서 손가락 부상을 당했고, 그 여파로 부진했다. 정규시즌의 야구도사 같은 면모는 찾아볼 수 없었다.

최원준은 "너무 속상하고 팬들께 죄송하다. 냉정하게 우리가 못해서 졌다. 한국시리즈 우승하겠다는 약속을 지키지 못해 죄송하다. 내년엔 다른 결과를 보여드리고 싶다"고 분을 삼켰다.

이어 "FA로 온 내게 솔직히 주변에서 확신을 갖지 못했다. 시즌 시작할 때도 5~6등 팀이란 평가를 받았다. 그런데 정규시즌에서 1등하는 모습을 보여드렸는데, 이렇게 2등이 된게 아쉽다"고 했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 최원준이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

"3번째 한국시리즈인데, 첫번째는 그냥 구경만 하는 백업이었다. 두번째는 애매한 주전이었고, 올해는 진짜 주축 선수로 맞이하는 첫번째 한국시리즈였다고 생각한다. 책임감이 컸는데, 그에 걸맞는 모습을 보여드리지 못했다. 공수에서 내가 내 역할을 하지 못했으니, 팀이 어려울 수밖에 없었다."

샘 힐리어드는 축 처진 KT 타선 속에서 홀로 분투했다. 홈런은 없었지만 한국시리즈 타율 4할4푼4리(18타수 8안타), 그중에는 2루타도 3개 포함돼있다. 볼넷도 5개나 얻어냈다. 하지만 팀은 승리하지 못했다.

힐리어드는 "구단 최다승 90승을 올린 시즌이다. 시즌 내내 팀 전체가 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보여줬다. 지금까지 프로 생활하면서 같이 했던 팀중 최고라고 생각하고, 잊지 못할 뜻깊은 한해였다. 끝까지 이기기 위해 최선을 다했는데, 마지막이 조금 실망스럽게 되서 속상하다"며 고개를 숙였다.

KT 힐리어드. 김영록 기자

이어 "내년에도 KT와 함께 하고픈 마음은 크다. 미래에 대해 확신할수는 없지만, 팀에서 좋은 제안을 해주시면 좋겠다"고 덧붙였다.

팀원들에겐 "KT는 내게 또하나의 가족이다. 지구 반대편의 나라고, 말도 안 통하는데 동료들이 정말 내 집처럼 편하게 생활할 수 있도록 나를 잘 챙겨준 걸 고맙게 생각한다"면서 "한국시리즈 패배로 한해가 끝났지만, 삼성이란 팀이 이기지 못할 팀이 아니었는데, 못내 아쉽다. 내년에 또 기회를 얻는다면, 그때는 이길 수 있도록 잘 준비해보자. 거기에 나도 한 자리를 차지하고 싶다"는 속내를 전했다.

"1년 내내 보내주신 뜨거운 성원에 감사드린다. 한국시리즈 동안에도, 홈 뿐만 아니라 멀리 대구까지 정말 많은 팬분들이 찾아와주셨다. 그 뜨거운 열기가 피부로 느껴졌다. 그걸 에너지 삼아 그라운드에서 보여드렸어야하는데, 팬들에게 승리를 선물하지 못해 아쉽다. 내년에는 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다."

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com