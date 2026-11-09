'사상 첫' 사이영상-MVP 4명 전부 만장일치 나올까? 오타니 빠지니 '1st 타이머들'의 잔치

요단 알바레즈. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그에 시상의 계절이 찾아왔다.

전미야구기자협회(BBWAA)는 10일(이하 한국시각)부터 MLB네트워크를 통해 올해의 신인(10일), 올해의 감독(11일), 사이영상(12일), MVP(13일) 순으로 수상자를 발표한다. BBWAA 투표는 포스트시즌 개막 직전 실시됐고, 부문별 3인의 최종 후보 명단이 지난 3일 공개됐다.

주요 부문 유력 수상 후보들을 살펴보자.

Advertisement

케빈 맥고니글. AFP연합뉴스

우선 올해의 신인. 아메리칸리그(AL)는 디트로이트 2루수 케빈 맥고니글과 클리블랜드 선발투수 파커 메식의 2파전이다. 맥고니글은 156경기에 출전해 타율 0.278, 18홈런, 72타점, 97득점, 12도루, 95볼넷, OPS 0.806, bWAR 7.1을 마크했다. bWAR은 AL 1위다. 메식은 32경기에 선발등판해 186⅓이닝을 던져 12승9패, 평균자책점 2.56, 193탈삼진, WHIP 1.06, bWAR 6.3을 기록했다. 그러나 표심은 맥고니글에 쏠리는 분위기다. 지난 9월 2일 MLB.com 전문가 패널 투표에서는 40명 중 30명이 맥고니글에 1위표를 던졌다.

NL 올해의 신인은 신시내티 1루수 샐 스튜어트가 유력하다. 162경기에 모두 출전해 타율 0.263, 32홈런, 112타점, OPS 0.787을 올렸다. 타점 부문서 전체 3위. 그러나 세인트루이스 2루수 JJ 웨더홀트(OPS 0.704, OAA 25, bWAR 4.5)와 뉴욕 메츠 외야수 카슨 벤지(OPS 0.776, 20홈런, bWAR 4.3)가 공격 뿐만 아니라 수비에서도 높은 팀 공헌도를 보여 스튜어트가 안심할 수 있는 상황은 아니다.

샐 스튜어트. Imagn Images연합뉴스

Advertisement

경쟁이 치열한 올해의 신인과 달리 사이영상과 MVP는 양 리그 공히 일찌감치 수상자가 결정됐다.

Advertisement

사이영상의 경우 AL은 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러, NL는 밀워키 제이콥 미저라우스키가 나란히 압도적 후보다. 슐리틀러는 AL에서 평균자책점(1.95) 1위, 탈삼진(239) 3위, 투구이닝(193⅔), WHIP(0.92), 피안타율(0.185) 각 2위에 올랐다.

Advertisement

미저라우스키는 긴 설명이 필요없다. 평균자책점(1.80), 탈삼진(252), WHIP(0.80), 피안타율(0.157) 등 4개 부문서 양 리그를 합쳐 1위다. 특히 그는 정규시즌서 최고 105.5마일의 강속구를 뿌리며 선발투수 역대 최고 스피드를 찍었고, 직구 평균 스피드 역시 100.6마일로 선발과 불펜투수들을 통틀어 역대 최고 수준을 나타냈다.

캠 슐리틀러. AP연합뉴스

제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

MVP를 보자. AL은 휴스턴 지명타자 요단 알바레즈, NL는 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 수상이 확정적이다. PCA는 양 리그 합계 득점(119) 1위, 루타(357) 1위, 홈런(45) 공동 1위를 차지했고, NL에서 OPS(0.943)와 장타율(0.570) 1위에 올랐다. bWAR(9.8)과 fWAR(10.6)은 모두 양 리그 합계 1위인데, 특히 fWAR은 NL에서 2004년 배리 본즈 이후 22년 만에 10 이상을 찍었다.

Advertisement

뿐만 아니라 그는 NL 골드글러브 외야수 부문을 2년 연속 수상했고, 올시즌에는 최고의 수비수에게 주어지는 플래티넘 골드글러브를 거머쥐었다. 무엇보다 역대 7번째로 40홈런-40도루를 마크해 MVP 경쟁서 LA 다저스 오타니 쇼헤이를 누르는 결정적 계기를 마련했다.

피트 크로우 암스트롱. AP연합뉴스

문제는 알바레즈다. 그는 양 리그를 통틀어 타율(0.316), 출루율((0.432), 장타율(0.601), OPS(1.033), 볼넷(109) 1위에 올랐고, bWAR 6.8을 마크했다. 하지만 알바레즈는 수비를 거의 하지 않는 지명타자라는 점에서 저평가를 받을 수 있다. WAR서 1위를 못한 이유다. 순수 지명타자가 MVP에 오른 건 2024년 오타니가 역사상 유일하다.

실제 MLB.com 패널이 지난 9월 최종 모의투표를 한 결과 사이영상과 MVP 부문서 만장일치 의견을 받지 못한 선수는 알바레즈가 유일하다. 슐리틀러, 미저라우스키, PCA는 모두 만장일치 의견이었다.

Advertisement

메이저리그 역사상 양 리그 사이영상과 MVP 4명이 전부 만장일치 의견으로 뽑힌 시즌은 한 번도 없다.

3년 연속 및 통산 4번의 MVP를 모두 만장일치 의견으로 거머쥔 오타니는 이번 NL MVP 경쟁에서는 최종 후보에 오르는데 만족해야 한다. 오타니가 빠지니 사이영상, MVP 모두 생애 첫 수상자들의 잔치가 됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com