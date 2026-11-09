"앱솔루틀리" 이런 용병 왜 우리만 없어! → 낯선 팀에 미친 헌신. 텍사스 테토남이 보여준 독보적인 충성심

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 6회 구원 등판한 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] "그래서 나도 전적으로 좋다고 했지(And I said absolutely)."

삼성 라이온즈 외국인투수 크리스 페덱이 보여준 투혼은 경이적이었다. 한국시리즈에서는 불펜 등판까지 마다하지 않고 팀 우승에 결정적인 기여를 했다.

페덱은 10월 26일부터 11월 8일까지 플레이오프 2경기 한국시리즈 2경기에 등판했다. 94구를 던지고 3일 쉬고 99구를 던지고 4일을 쉰 뒤 102구를 투구했다. 그리고 다시 3일 쉬고 나와 4이닝을 무실점으로 막았다. 페덱은 포스트시즌 4경기 21이닝 7실점 평균자책점 3.00을 기록했다. 한국시리즈에서는 11이닝 1실점 평균자책점 0.82로 완벽에 가까웠다.

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성적도 성적이지만 '팀을 위하는 마음'이 남다르다. 외국인선수는 철저히 계약 관계로 움직이는 경우가 많다. 희생이나 헌신보다 개인 컨디션을 우선시하는 선수들이 흔하다. 하지만 페덱은 전적으로 팀을 먼저 생각했다. 삼성이나 KBO리그에서 오래 뛴 선수도 아니다. 페덱은 삼성 유니폼을 입은지 4개월도 안 된 '이방인'이다.

페덱은 한국시리즈 4차전 승리 후 5차전 등판을 직감했다. 로테이션을 지키면 페덱은 6차전 선발 예정. 단기전에서는 공식이 파괴된다. 8일 우승 직후 만난 페덱은 "우리가 4차전 승리를 확정하고 감독을 찾아가려고 했다. 우리가 5차전에 리드를 잡는 상황이 오면 내가 던지겠다고, 준비를 하겠다고 말할 생각이었다"고 밝혔다.

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이심전심이었다.

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"그런데 전력분석팀과 코칭스태프가 먼저 말을 꺼냈다. 내일(5차전) 필요하면 불펜으로 나갈 수 있느냐고 말이다. 그래서 나도 전적으로 좋다고 했다(And I said absolutely)."

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 2차전 데일리 MVP 페덱이 포즈를 취하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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페덱도 잊지 못할 추억을 남겼다. 포수 강민호와 맞춘 배터리 호흡도 감동적이었다.

페덱은 "평생 간직할 기억이 생겼다. 마지막 아웃카운트 잡을 때 그 짜릿함은 강민호와 내가 평생 가져가게 될 것이다. 강민호가 우승 반지가 없다는 걸 알았다. 어떻게 해서든 끝맺음을 확실하게 하고 싶었다. 빨리 우리 사진이 어떻게 찍혔는지 보고 싶다"고 그 순간의 감정을 곱씹었다.

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페덱은 약속을 지켰다. 그는 지난 7월 삼성에 오면서 "이 도시에 우승을 선물하겠다"고 선언했다.

페덱은 "팀을 위해서라면 모두가 헌신을 해야 한다는 생각으로 뛰었다. 제가 여기 처음에 왔을 때 대구에 우승 반지를 가져오겠다고 했다. 이렇게 약속을 지켜서 너무나도 기분이 좋다"며 기뻐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com