'긴급 적신호' 이러면 노시환은 어떻게 되나? 일본의 김도영, 이정후 몸값 넘는다더니

사토 테루아키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]생각보다 시간이 촉박한데, 아직 눈치 싸움 중이다. 의견이 분분한 상황에서 이적이 성사될지도 관건이다.

일본프로야구(NPB) 한신 타이거스 소속의 내야수 사토 테루아키는 센트럴리그 MVP 출신이자 올해 타격 3관왕을 차지한 NPB 최고의 타자 중 한명이다. 그는 소속팀 한신의 동의를 얻어 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 진출을 선언했고, 현재 협상 기간이 진행 중이다.

그는 이번 스토브리그에서 아시아 출신 FA 가운데 가장 높은 평가를 받고 있다. 극단적 투고타저리그인 NPB에서 홈런 40개를 치는 타자는 매우 드물다. 3할-30홈런-100타점을 해낸 타자가 바로 사토다.

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이정후가 포스팅 시스템을 통해 샌프란시스코 자이언츠와 계약할 당시, 6년 총액 1억1300만달러로 역대 포스팅으로 미국에 진출한 한국 선수 최대 규모의 계약을 체결했었다. 때문에 사토가 이번에 이정후의 몸값을 뛰어넘을 것이라는 관측도 나왔는데, 최근에는 또 주춤한 분위기다.

미국 'USA투데이'의 베테랑 기자 밥 나이팅게일은 10일(이하 한국시각) 단장들과의 인터뷰를 통해 메이저리그 FA 시장을 전망한 기사에서 "사토는 3루, 1루, 좌익 수비가 가능하다. 그러나 메이저리그 구단들은 그가 NPB 3313경기 중 909개의 삼진을 기록한 것에 대해 걱정하고 있다. 구단들은 그가 메이저리그 투수들에게 밀리지 않을까 우려 중"이라며 현재 분위기를 전했다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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'MLB트레이드루머스'도 디트로이트 타이거즈가 사토 영입에 관심을 보이고 있다는 소식을 전하면서 "사토가 5년 8000만달러 수준에서 계약을 맺을 것으로 예상된다"고 전망했다. 다만 그의 가능성에 대해서는 공수 모두 희망적이라고 봤다.

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그런데 12월 2일 예정된 MLB 직장 폐쇄가 사토의 계약에 위협적인 요소가 될 것이라고 진단하고 있다. 직장 폐쇄가 되더라도 일본 선수들의 45일 협상 기간이 중단되는 것이 아니기 때문에, 12월 1일까지 계약을 무조건 체결하지 못하면 협상 기간이 그대로 허망하게 끝난다. 때문에 사토를 포함해 올해 포스팅으로 메이저리그 진출을 선언한 선수들 모두 같은 조건. 전부 2027시즌은 꼼짝없이 일본으로 돌아가야 한다.

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관건은 사토의 계약이 노시환에게도 직접적인 영향을 미친다는 사실이다. 현재 미국에서는 노시환에 대해 사토보다 더 낮은 스탯을 가진 비슷한 유형의 타자로 보고 있다. 주 포지션이 3루라는 점 역시 이런 평가의 밑바탕이다. 일부 미국 매체에서는 노시환에 대해 "사토의 홈리스 버전"이라는 극단적 비하 표현까지 썼다.

아시아 출신 FA 선수들의 계약은 결국 최대어로 평가받는 사토가 어디로, 얼마를 받고 움직이냐에 많은 것이 달려있다. 또 한달도 안남은 직장 폐쇄가 다소 성급한 계약을 체결하게 만드는 변수가 될 수도 있다. 노시환에게도 너무나 중요한 시장 분위기다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com