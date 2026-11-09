'롯데 굿바이' KIA 영입 완료, 5년 만에 친정 돌아왔다…"새롭네요, 불러주셔서 감사합니다"[오키나와 현장]

KIA 타이거즈 백용환 코치. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "오랜만에 왔는데, 사람도 많이 바뀌고 새롭네요. 불러주셔서 감사합니다."

백용환 코치가 다시 KIA 타이거즈 유니폼을 입는다. 2022년 은퇴 후 롯데 자이언츠에서 배터리코치로 지내다 최근 KIA의 영입 제의에 응했다. 백 코치는 9일 일본 오키나와 킨구장에서 마무리캠프를 진행하고 있는 KIA 선수단에 합류했다.

백 코치는 "2021년에 한화로 갔으니까. 5년쯤 된 것 같다. 오랜만에 왔더니 사람도 많이 바뀌고, 새로운 느낌이다. 선수 시절 같이 했던 선수들도 있고, 어느 정도 친분은 다 있는 것 같다. 감독님께서 감사하게도 불러주셔서 고민 없이 바로 오게 됐다. 그만큼 내가 더 잘해야 할 것 같다"고 소감을 밝히며 미소를 지었다.

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백 코치는 장충고를 졸업하고 2008년 2차 5라운드 37순위로 KIA에 입단해 백업으로 쏠쏠한 활약을 펼쳤다. 정든 팀을 떠나는 결단은 어려웠지만, 더 늦기 전에 새로운 기회를 잡아야 한다고 판단해 구단에 트레이드를 요청했고 2021년 7월 한화 이글스로 이적했다. 그리고 2022년 시즌을 끝으로 그라운드를 떠나 지도자 생활을 시작했다.

KIA에서 보직은 아직 정해지지 않았다.

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이범호 KIA 감독은 "올해 잔류군에 배터리코치가 없었다. 배터리코치가 한 명 더 필요한 상황이라 백용환 코치를 영입했는데, 보직은 아직 정하지 않았다"고 설명했다.

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2020 KBO리그 KIA타이거즈와 롯데자이언츠의 경기가 3일 광주 기아챔피언스필드에서 열렸다. KIA 백용환 광주=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2020.06.03/

KIA 타이거즈 백용환 코치. 사진제공=KIA 타이거즈

백 코치는 "감독님과는 선수 때 같이 뛰었다. 다정다감하고, 말을 엄청 따뜻하게 해 주는 선배였다. 잘못했을 때는 누구나 다 한마디를 하지만, 그러지 않을 때도 항상 후배들을 먼저 생각하고 잘 챙겨주는 리더라고 생각했다. 존경할 점도 많았다"며 이제는 감독과 코치로 이어질 관계에 기대감을 보였다.

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롯데에서 지도자로 보낸 4년은 어땠을까.

백 코치는 "정말 도움이 많이 된 4년이었다. 아무 연고도 없는 팀에 갔는데, 나를 믿어 주셨다. 내가 코칭하는 것을 보고 구단에서 기다려주지 않았나 생각했다. 선수들이 성장하는 것을 보는 보람도 있었다"고 되돌아봤다.

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좋은 지도자가 되기 위한 고민을 많이 한 시간이었다.

백 코치는 "코치가 더 잘 맞는 느낌이다(웃음). 선수 때는 내가 직접 플레이를 하면서 어려움이 많았다. 코치를 하고, 공부하면서 선수를 한 발 떨어져서 보니까 여러 가지가 많이 보이더라. 선수 때는 내 것만 하면 됐는데, 코치를 하니 우리 파트에 있는 여러 선수를 다 체크해야 했다. 그러다 보니까 선수마다 다른 게 보이더라"고 설명했다.

백 코치는 이어 "처음 코치할 때부터 생각한 건데, 선수들과 대화를 많이 하는 코치가 되려고 했다. 사람마다 몸이 다른데, 내 지식으로 피드백해 봐야 받아들이는 사람이 받아들이지 못하면 아무 효과도 도움도 안 된다. 내가 여러 방향을 제시하고, 선수가 느꼈을 때 좋은 것을 들으려고 한다. 솔직히 듣는 게 굉장히 어려운 일이다. 들으면서 '어떤 의도로 말한 걸까' 고민도 해야 하고, '왜 그런 이야기를 했을까' 운동 끝나고 나서도 나는 생각하는 시간을 보낸다. 그런 노력을 하고 있다"고 덧붙였다.

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KIA 타이거즈 백용환 코치. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com