"생애 첫 대표팀, 후회없이 던지고 오겠다"…'6패' 투수가 태극마크? 그가 대만 대신 APBC간 이유 [SC포커스]

APBC대표팀 전준표. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] "고등학교 때 청소년 대표팀도 한 번 못 해봤다. 국가대표 유니폼을 입고 국제대회에 나가는 것 자체가 내 야구 인생에서 이번이 처음이다."

당연히 설렘 반 긴장 반 일 수밖에 없다. 소속팀 키움 히어로즈는 대만으로 마무리캠프를 떠났지만 전준표(21)는 도쿄돔으로 향했다.

올 시즌 그의 기록지를 보면 그의 가슴에 태극기가 달려있는 것이 다소 의아할 수도 있다. 시즌 0승6패라는 기록이 새겨져 있기 때문이다. 하지만 좀 더 자세히 들여다보면 고개를 끄덕이게 된다.

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전준표는 후반기 선발진 부족에 허덕이는 키움에 단비 같은 존재였다. 전반기 9.35(8⅔이닝 9자책점)였던 평균자책점(ERA)은 후반기 3.51(56⅓이닝 22자책점)까지 내려앉았다. 특히 전반기 10경기 구원으로만 등판 했을 때보다 후반기 11경기 선발로만 등판때 더 좋은 성적을 거뒀다는 것이 특이할 만하다.

그는 지난 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 APBC대표팀 마지막 연습경기에서도 6회 구원 등판해 1이닝 2탈삼진 무실점 완벽투로 11대1 대승의 허리를 책임졌다.

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발투수 전준표가 투구를 준비하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

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최원호 대표팀 감독이 승수 없는 20세 영건을 주저 없이 대표팀에 발탁한 이유도 바로 이 압도적인 선발 경쟁력 때문이었다. 전준표 스스로도 '선발 체질'임을 올 시즌 피부로 느꼈다. 그는 7일 경기 후 "시즌 때 경기 후반으로 가거나 투구 수가 80~90개를 넘어가도 예전처럼 힘들어하지 않고 오히려 공에 힘이 더 실리는 걸 보면서 '아, 내가 선발 체질이구나'라는 걸 몸으로 느꼈다. 선발 로테이션이 정말 잘 맞는다"라며 활짝 웃었다.

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후반기 눈에 띄게 빨라진 구속의 비결을 묻자 그는 '하체 벌크업'을 꼽았다. 전준표는 "고등학교 때부터 웨이트 트레이닝을 정말 열심히 해왔다. 작년보다 체중도 더 늘었고 하체가 확실히 탄탄해졌다"라며 "프로에서 꾸준히 선발 로테이션을 돌면서 몸 자체가 긴 이닝을 던질 수 있는 메커니즘에 적응한 것 같다"라고 설명했다.

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대표팀 훈련장에서는 '특급 과외'까지 받았다. 박정민(롯데 자이언츠)에게 직접 전수받은 '체인지업'이다. "처음 소집됐을 때부터 꼭 물어보고 싶었는데 엊그제 드디어 물어봤다"고 웃으며 "정민이 형의 체인지업을 워낙 감명 깊게 봐서 손끝에서 빠져나가는 느낌이나 궤적을 아주 디테일하게 배웠다. 도쿄에 가서도 써먹을 수 있게 계속 연습 중이다"라며 열의를 불태웠다.

지독할 정도로 승운이 따르지 않았던 정규시즌. 퀄리티스타트(QS)를 기록하고도 승리를 챙기지 못했던 아쉬움이 남을 법도 했지만, 20세 영건의 멘탈은 흔들림이 없었다. 안우진의 든든한 격려가 큰 힘이 됐다.

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전준표는 "우진이 형과 선발 로테이션에 대해 깊은 이야기를 나눴다. 우진이 형이 '네가 후반기에 거의 반 시즌(56⅓이닝) 동안 1군 로테이션을 돌며 몸이 완전히 적응했기 때문에, 내년 풀타임 선발을 뛰어도 몸에 전혀 무리가 가지 않을 것'이라고 힘을 실어줬다"라며 "선배의 믿음에 보답하기 위해서라도 비시즌에 몸을 더 철저히 만들 것"이라고 다짐했다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 전준표가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

장재영의 제대와 하현승의 합류로 내년 시즌 더 치열해질 키움의 선발진 내부 경쟁에 대해서도 "경쟁을 통해 팀이 더 강해지는 것이기 때문에 무조건 환영이고 긍정적"이라며 당찬 패기를 보였다.

이날 울산전에 대해선 "오랜만에 실전 마운드에 섰는데 느낌이 정말 좋았다. 불펜으로 1이닝만 던질 때도 '1회 선발 등판'이라고 생각하고 전력으로 던졌다"라며 쾌조의 컨디션을 과시했다.

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"대표팀에 와보니 정말 잘하는 형들과 동생들뿐이라 같이 훈련하는 것만으로도 나까지 기량이 늘어나는 기분이다. 도쿄돔에 가서도 어떤 보직이든 팀이 필요로 할 때 내 공을 자신 있게 뿌리고 오겠다."

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 키움 선발 전준표. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com