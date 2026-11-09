"53억 먹튀가 KS 우승 주역?" 美도 놀란 페덱 충격 반전…마이애미가 삼성에 주목한 이유는

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회말 2사 2,3루 위기를 넘긴 페덱이 주먹을 불끈 쥐고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 박상경 기자] 삼성 라이온즈 V9의 주역 크리스 페덱의 활약상이 미국 현지에서도 관심을 끌고 있다.

마이애미 말린스 소식을 전하는 피시온퍼스트(FOF)는 9일(한국시각) '페덱이 2026 KBO리그 한국시리즈를 마무리했다'며 그의 활약상을 집중 조명했다. 페덱은 지난해 겨울 마이애미와 400만달러(약 53억원) 계약을 맺었으나, 메이저리그 7경기 30⅔이닝에서 승리 없이 5패, 평균자책점 7.63, WHIP(이닝당 출루허용률) 1.66을 기록한 뒤 방출된 바 있다.

신시내티 레즈와 텍사스 레인저스를 거친 페덱은 지난 7월 잭 오러클린의 대체 선수로 삼성 유니폼을 입었다. 계약금은 47만3333달러, 마이애미가 투자한 금액의 12% 수준이었다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

페덱은 KBO리그 13경기 76⅓이닝 7승3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상, 3자책 이하) 경기만 9번에 달할 정도로 뛰어난 모습을 선보였다. 이후 플레이오프 2경기에서 다소 부진했으나, 한국시리즈 2차전에 선발 등판해 7이닝 1실점 호투했고, 삼성의 우승이 결정된 5차전에는 4이닝 퍼펙트 투구로 V9의 순간을 완성했다. 플레이오프부터 한국시리즈까지 13일 동안 4경기 21이닝, 총 345구를 던진 투혼도 인상적이었다.

FOF는 '페덱은 마이애미 시절 탈삼진율이 15%에 불과했지만, KBO리그에서 26.4%로 치솟았다. 피홈런도 절반 수준으로 감소했다'고 소개했다. 수비 무관 평균자책점(FIP)도 3.05로 안정적이었다는 평가를 내렸다. 그러면서 '페덱이 더 낮은 수준의 리그(KBO)로 간 것은 겸손함을 배우는 계기가 되었겠지만, 결과적으로 아주 잘 적응한 것 같다'고 평했다.

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매체가 주목한 건 페덱 뿐만이 아니다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 1,2루 디아즈가 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

2020년부터 2022년까지 마이애미에서 뛰었던 르윈 디아즈의 활약상도 조명했다. 디아즈는 마이애미 시절 3시즌 동안 112경기 타율 0.181(343타수 58안타) 13홈런 27타점, OPS(출루율+장타율) 0.567에 그쳤지만, 2024년 삼성 합류 후 3시즌 동안 317경기 타율 0.307(1202타수 369안타) 83홈런 306타점, OPS 0.950으로 KBO리그를 대표하는 외국인 타자로 발돋움 했다. 올해 플레이오프에서 주춤하는 듯 했지만, 한국시리즈 5경기 타율 0.318로 제 몫을 하면서 우승에 기여했다. FOF는 '2024년 8월 이후 KBO리그에 데뷔한 선수 중 그보다 더 많은 타점을 기록한 선수는 없다'고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com