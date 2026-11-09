실력에 인성까지→'퍼펙트 페덱'…처참한 '크보 머니게임' 넘어 내년 삼성 잔류 가능?[SC포커스]

◇삼성 라이온즈 크리스 페덱이 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 9회초 마지막 타자를 삼진으로 처리해 한국시리즈 우승을 확정한 후 포효하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

◇삼성 라이온즈 크리스 페덱(오른쪽)이 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 9회초 마지막 타자를 삼진으로 처리해 한국시리즈 우승을 확정한 후 포수 강민호와 기뻐하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 고재완 기자] "이 도시를 위해 반드시 우승반지를 가져오겠다"는 말을 자신의 팔로 지켜냈다. 포효와 함께 마지막 아웃카운트를 삼진으로 잡아낸 순간, 마운드 위의 '보안관'은 포효하며 포수 강민호와 얼싸안았다.

삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오르며 'V9'의 위업을 달성하는 과정에서, 외국인 투수 크리스 페덱(30)이 보여준 투혼은 푸른 사자 군단의 심장을 뜨겁게 달궜다.

지난 7월 삼성에 합류해 7승을 수확하며 팀을 가을야구로 이끌더니, 한국시리즈 2차전 선발 7이닝 1실점 쾌투에 이어 지난 8일 마지막 경기에서는 6회 구원 등판해 4이닝 무안타 무4사구 5탈삼진 무실점 퍼펙트 세이브를 기록하며 한국시리즈 우승을 확정 짓는 투수가 됐다.

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◇ 삼성 라이온즈 크리스 페덱(오른쪽부터)이 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 9회초 마지막 타자를 삼진으로 처리해 한국시리즈 우승을 확정한 후 이날 선발 원태인, 포수 강민호와 얼싸안고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

실력에 인성까지, 보내기엔 너무 아쉬워

하지만 우승 샴페인의 거품이 가라앉기도 전에 사자 군단 프런트의 머릿 속은 복잡해지고 있다.

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KBO리그를 완벽하게 집어삼킨 이 '보물 같은 보안관'을 내년에도 '라팍'에 남겨둘 수 있을까. 구단과 팬들의 간절한 바람과 달리, 현실의 벽은 생각보다 훨씬 높고 차갑다.

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맷 매닝의 대체 외인으로 KBO무대에 첫발을 디딘 페덱의 정규시즌 성적표는 경이로움 그 자체였다. 정규시즌 13경기(12선발·1구원) 7승3패, 평균자책점(ERA) 2.95. 76⅓이닝을 소화해 62안타 6홈런 11볼넷 3사구 80탈삼진, WHIP 0.96.

◇삼성 라이온즈 크리스 페덱이 지난 달 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프1차전에서 선발을 맡아 경기장에 정장을 입은 채 들어서고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

◇삼성 라이온즈 크리스 페덱이 지난 달 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프1차전에서 선발을 맡아 경기장에 정장을 입은 채 들어서고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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1m96의 큰 키와 긴 팔에서 내리꽂는 최고 154㎞의 패스트볼과 각도 큰 벌칸 체인지업, 날카로운 커터와 커브는 타자 친화적인 '라팍'에 완벽히 최적화된 무기였다. 평소에는 148㎞ 안팎으로 완급조절을 하다가도, 득점권 위기만 오면 150㎞ 초중반대 강속구를 꽂아 넣으며 위기를 탈출하는 관록은 감탄을 자아냈다. 한국시리즈 5차전 마지막 타자 장성우에게 꽂은 5구 패스트볼도 154㎞가 찍혔다.

그라운드 밖 스타성도 역대급이었다. '멋지게 입으면 플레이도 좋아진다'는 텍사스 격언을 신봉하는 그는 홈 선발 등판 날마다 카우보이 모자와 완벽한 수트를 차려입고 출근해 팬들에게 '보안관(The Sheriff)'이라는 독보적인 캐릭터를 각인시켰다.

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한국시리즈 벼랑 끝 승부에서는 불펜투수로 6회 등장해 4이닝을 혼자 틀어막는 괴물 같은 멘탈까지 증명했으니, 삼성 팬들에게 페덱은 이미 단순한 용병을 넘어섰다.

하지만 '크보 머니게임'으론 '임파서블'

문제는 삼성이 페덱을 붙잡기에 그의 '체급'이 너무 크다는 점이다. 페덱은 마이너리그를 전전하던 미완의 대기가 아니다. 2019년부터 올해까지 샌디에이고 파드리스, 미네소타 트윈스, 디트로이트 타이거즈, 마이애미 말린스, 신시내티 레즈, 텍사스 레인저스 등 6개 팀에서 뛰면서 메이저리그 통산 132경기(선발 119경기)에 등판해 32승 43패, 638⅔이닝 569탈삼진, ERA 4.83을 기록한 '확실한' 현역 메이저리거다. 마이너리그 통산 ERA는 1.92에 달한다.

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◇삼성 라이온즈 크리스 페덱이 지난 달 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전 경기에 앞서 경기장에 들어서며 정장 안감에 새겨진 사자 문양을 자랑하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

◇삼성 라이온즈 크리스 페덱은 지난 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 2차전에 선발 등판해 7이닝 1실점으로 호투하며 데일리 MVP에 선정됐다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

올 시즌 페덱이 삼성 유니폼을 입으며 받은 금액은 47만 3333달러(약 7억원) 수준이었다. 하지만 페덱이 메이저리그 팀들을 거치며 방출과 계약을 반복하는 과정에서, 보장 계약에 따라 그가 올해 미국 구단들로부터 수령한 잔여 연봉만 60억원 이상에 달한다. 삼성에서 받은 7억원은 일종의 '보너스'고 KBO리그는 감각 유지를 위한 무대였던 셈이다.

KBO 규정상 외국인 선수 재계약 상한선(신규 100만 달러 상한 및 연차별 인상 제한)이 존재하는 상황에서, 삼성이 내년 시즌 제시할 수 있는 최고액을 안겨준다 한들 이미 수십억 원을 벌어들인 페덱에게는 유인책이 되기 어렵다.

무엇보다 페덱 본인의 메이저리그 재입성 의지가 확고하다는 점도 걸림돌이다.

사진제공=삼성 라이온즈

희망의 불씨, 1%는 있다

그렇다면 페덱과의 재계약은 완전히 불가능한 꿈일까. 야구계에서는 뜻밖의 '희망의 틈새'도 존재한다고 분석한다. 우선 '빅리그 보장 계약'의 문턱이다. 페덱이 KBO무대에서 훌륭한 1선발로 활약한 것은 분명하지만, 보여준 쇼케이스가 너무 짧았다. 과거 에릭 페디(20승6패·ERA 2.00)처럼 시즌 내내 리그 전체를 초토화한 수준까지는 아니었다. 올 시즌 메이저리그에서 기록했던 14경기 0승7패 ERA 6.79의 부진과 2022년 토미 존 수술 이력으로 인한 구속 저하 우려는 미국 현지 구단들에게도 여전히 남아있는 리스크다. 메이저리그 구단들이 곧바로 '메이저 보장 다년 계약'을 선뜻 제시하지 않고 마이너리그 스플릿 계약이나 초청선수 신분을 제안한다면, 페덱의 셈법은 달라질 수 있다.

또 하나의 변수는 '메이저리그 노사 갈등(파업 및 직장폐쇄)' 가능성이다. 만약 미국 현지 시장이 노사 협약 문제로 얼어붙어 계약이 지연될 경우, 안정적인 출장 기회와 확실한 대우를 보장받을 수 있는 KBO 잔류가 매력적인 대안으로 급부상할 수 있다.

마지막 카드는 '메릴 켈리·에릭 페디형 금의환향 모델'이다. 반 시즌 반짝 활약이 아닌, 2027시즌 KBO리그에서 풀타임 선발로 건강하게 완주하며 리그를 완벽히 평정한 뒤 빅리그 다년 계약을 꿰차는 로드맵이다. 페덱 역시 자신의 직업과 야구를 진심으로 사랑하고, 대구라는 도시와 팬들에게 깊은 애정을 표현해 온 만큼 '1년 더 확실한 쇼케이스'를 치르는 선택지를 완전히 배제하긴 어렵다. 올 시즌 페덱이 삼성을 택했다는 것 자체가 금전적인 문제는 그리 제약이 되지 않는다는 의미이기 때문이다.

우승 반지를 가져오겠다던 약속을 지키며 대구를 눈물과 환희로 물들인 카우보이 에이스. 메이저리그 복귀라는 차가운 현실과 푸른 유니폼의 뜨거운 낭만 사이에서, 삼성과 페덱의 뜨거운 스토브리그는 이제 시작되고 있다.

사진제공=삼성 라이온즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com