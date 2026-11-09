대반전! 김혜성 뜻밖의 찬스? 997억 주전에 "내년이 마지막 기회" 냉정 평가…하지만 로버츠 시선이 바뀔까

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[스포츠조선 박상경 기자] 아쉽게 시즌을 마감한 김혜성(LA 다저스)에게 뜻밖의 기회가 찾아오는 걸까.

다저스 소식을 다루는 다저스네이션이 주전 2루수 토미 에드먼을 향해 냉정한 평가를 내렸다. 매체는 최근 '에드먼의 7400만달러(약 997억원) 계약이 내년에 중대한 시험대에 오른다'고 전했다. 에드먼은 2024년 11월 다저스와 5년 총액 7400만달러 계약을 체결한 바 있다. 2030년 구단 옵션이 포함된 조건.

계약 당시만 해도 에드먼을 향한 시선은 호평이 주를 이뤘다. 다저스가 2024 월드시리즈에서 우승할 당시, 뉴욕 메츠와의 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 타율 0.407, 11타점 불방망이를 휘둘렀다. 빠른 발과 안정된 수비 역시 인상적이었다. 정규시즌에서도 내외야를 가리지 않는 유틸리티 능력으로 팀 전력에 큰 보탬이 됐다는 평가를 받았다. 다저스는 거액의 계약으로 화답했다.

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그러나 이후 먹구름이 드리웠다. 에드먼은 지난해 발목 부상 여파로 97경기 타율 0.225(346타수 78안타), 13홈런 49타점, 출루율 0.274, 장타율 0.382, OPS(출루율+장타율) 0.656에 그쳤다. 다저스는 지난해 월드시리즈 정사엥 올랐으나 에드먼은 곧 수술대에 올랐고, 지난 6월 중순에 복귀할 수 있었다. 2026시즌 성적은 84경기에서 타율 0.247(291타수 72안타), 8홈런 42타점, 출루율 0.329, 장타율 0.385, OPS 0.714. 연평균 1480만달러 계약 규모를 고려할 때 아쉬움이 남을 수밖에 없는 수치다.

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다저스네이션은 '에드먼이 세인트루이스 카디널스 시절이던 2021~2023년 보여줬던 주루 능력을 되찾는다면 좋겠지만, 최근 2년처럼 부진하다면 주전 2루수가 아닌 진짜 유틸리티 활용에 그칠지도 모른다'고 우려했다. 또 '김혜성과 알렉스 프리랜드가 스프링캠프에서 좋은 모습을 보이는 상황에서 에드먼이 부진을 이어간다면 트레이드될 가능성도 있다'고 지적했다.

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이런 평가에도 김혜성을 향한 평가가 밝지는 않다.

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데뷔 첫해였던 작년 71경기 타율 0.280(161타수 45안타) 3홈런 17타점, 출루율 0.314, 장타율 0.385, OPS 0.699였던 김혜성은 올해 43경기 출전(타율 0.259, 116타수 30안타, 1홈런 11타점, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651)에 그쳤다. 출루율이 소폭 상승하고 삼진율은 줄었지만, 다저스가 기대하는 만큼의 타격은 보여주지 못했다는 평가. 지난해에 이어 올해도 데이브 로버츠 감독이 '타격 성장'을 언급하며 포스트시즌 전까지 그를 콜업하지 않았던 점도 곱씹어 볼 만하다.

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김혜성은 내년 스프링캠프에서도 프리랜드와 에드먼의 백업 자리를 다툴 것으로 보인다. 그러나 로버츠 감독이 타격 면에서는 프리랜드의 우위를 암시하는 듯한 시선을 이어온 만큼 김혜성에게 충분한 기회가 주어질지 장담하기는 어려운 실정이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com